/एशियन गेम्समध्ये हायव्होल्टेज ड्रामा, पुन्हा वजनाच्या कारणामुळे भारतीय खेळाडूचं फायनलचं तिकीट हुकलं

Asian Games 2026 : एशियन गेम्स 2026 मध्ये सुचिका तरियालने कांस्य पदक जिंकून इतिहास रचला आहे. सुचिका मिक्स्ड मार्शल आर्ट्समध्ये एशियन गेम्समध्ये पदक जिंकणारी पहिली भारतीय महिला खेळाडू ठरली. त्याने महिलांच्या 60 किलोग्राम स्पर्धेत रौप्य पदक पटकावलं. सुचिका तरियालचा सेमी फायनल सामना हा सिंगापूरच्या टेओ हुई हून सोबत झाला होता. सुचिका तरियालने भारतासाठी कांस्य पदकावर नाव कोरलं खरं पण हा सामना एका वेगळ्या कारणामुळे चर्चेत राहिला. स्पर्धेच्या अंती परिणाम टेओ हुई हूनच्या बाजूने गेला. पण त्यानंतर सामना ड्रॉ घोषित करण्यात आला.
वेळ पूर्ण होईपर्यंत विजेत्याचा निर्णय होऊ शकला नव्हता. म्हणून अतिरिक्त वेळ देण्यात आला. शेवटच्या काही मिनिटात टियोने जबरदस्त अटॅक केला आणि भारतीय एथलीटने टेकडाउन करून पुन्हा एकदा बरोबरी साधली. स्पर्धा संपल्यावर दोन्ही खेळाडू जल्लोष करत होते आणि विजयाचा दावा करत होते. मात्र जेव्हा परिणाम हा सिंगापुरच्या टेओ हुई हूनच्या बाजूने आला तेव्हा भारतीय खेळाडूने याचा विरोध केला. साधारणपणे या स्टार खेळाडूच्या सामन्याचा निकाल तीन न्यायाधीशांच्या पॅनेलद्वारे ठरवला जातो. परंतु भारताच्या आवाहनानंतर दहा न्यायाधीशांनी त्याचे पुनरावलोकन केले. अखेरीस हा सामना ड्रॉ घोषित करण्यात आला आणि हा निर्णय वजनावर आधारित होता. सामन्याच्या पूर्वी जेव्हा दोन खेळाडूंचं वजन करण्यात आलं तेव्हा तरियालचं वजन हे सिंगापूरच्या खेळाडूपेक्षा 700 ग्राम अधिक होतं. याआधारावर सिंगापूरच्या खेळाडूला विजयी घोषित करण्यात आले.
सिंगापूरच्या खेळाडूला विजयी घोषित केल्यावर सुचिका निराश झाली आणि मॅटवरच बसली. टेओ हुई हूनने भारतीय खेळाडू सुचिकाशी हात मिळवण्याचा प्रयत्न केला पण सुचिकाने यासाठी नकार दिला. सुचिका मॅटवर बसून ढसाढसा रडत होती. शेवटी एका भारतीय कोचने सुचिकाला मॅटवरून बाहेर नेले.
जब सिंगापुर की एथलीट को विजेता घोषित किया गया, तब सुचिका निराशा में मैट पर ही बैठ गईं. टेओ हुई हून ने भारतीय एथलीट से हाथ मिलाने की कोशिश की, लेकिन सुचिका ने मना कर दिया. सुचिका मैट पर बैठकर रो रही थीं, अंत में एक भारतीय कोच आए और सुचिका को मैट से बाहर ले गए. सुचिका तरियालच्या निराशा होण्यामागचे कारण स्पष्ट होते. दोन्ही खेळाडूंनी एकमेकींविरुद्ध पूर्ण ताकदीनिशी झुंज दिली होती आणि निर्धारित वेळेत पंचांना विजेता ठरवणे शक्य झाले नव्हते. एका मिनिटाच्या अतिरिक्त कालावधीत सिंगापूरच्या खेळाडूने आक्रमक पवित्रा घेतला असला, तरी सुचिकाने प्रतिस्पर्ध्याला खाली पाडण्याची प्रभावी खेळी केली होती. मात्र असं होऊन सुद्धा निकाल तिच्या बाजूने न लागल्याने तिला निराशा पदरी पडली.