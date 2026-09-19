/काहीच तासात उड्डाण मात्र टीम इंडिया अद्याप एशियन गेम्स किटच्या प्रतीक्षेत

Asian Games 2026 : एशियन गेम्स 2026 साठी भारतीय पुरुष क्रिकेट संघ हा रविवारी सकाळी जपानसाठी रवाना होईल. मात्र असं असताना अद्याप खेळाडूंची किट तयार होऊ शकली नाही. टीम इंडिया अजूनही योग्य किट्सच्या प्रतीक्षेत आहे अशी माहिती मिळाली आहे. भारतीय ऑलिम्पिक असोसिएशनचे किट पुरवठादार असलेल्या 'जेएसडब्ल्यू इन्स्पायर' आणि बीसीसीआय यांच्यात खेळाडूंच्या जर्सीबाबत चर्चा झाल्याचे वृत्त पीटीआयला समजले आहे. श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखालील संघ रविवारी पहाटे दिल्लीला रवाना होणार आहे. भारतीय खेळाडू 22 सप्टेंबरला जपान विरुद्ध आयोजित झालेली एकमेव टी20 आंतरराष्ट्रीय सीरिज खेळणार आहे. यानंतर 28 सप्टेंबरपासून सुरू होणाऱ्या क्रिकेट स्पर्धेसाठी टीम इंडिया एशियन गेम्स स्पर्धेची अधिकृत किट परिधान करतील.
आयओएच्या एका सूत्राने पीटीआयला सांगितलं की, 'क्रिकेटर्सच्या जर्सीच्या साईजमध्ये काही समस्या होती. ज्याला आता बऱ्यापैकी ठीक करण्यात आलं आहे. काही किट्स अद्याप मिळणे बाकी असून ती लवकरच संघाला पाठवली जातील. खेळाडूंना गणवेशाचे दोन वेगवेगळे संच आवश्यक आहेत. दरम्यान नागोयामध्ये इतर भारतीय खेळाडूंसाठी राहण्याची सोय करण्यात झालेला विलंब पाहता, बीसीसीआयने स्वतः हॉटेलची व्यवस्था करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र भारतीय महिला संघ आयओएने उपलब्ध करून दिलेल्या निवासस्थानी राहत आहे.
सूत्रांनी सांगितलं की महिला संघाच्या निवासव्यवस्थेबाबत कोणतीही अडचण आली नाही. मात्र पुरुषांच्या संघासाठी आयोजकांनी उपलब्ध करून दिलेल्या खोल्यांमध्ये 'किट बॅग्ज' ठेवण्याइतकीही जागा नव्हती. त्या परिसरात मोठी हॉटेल्स फारशी उपलब्ध नसली, तरी जपानला जाण्यापूर्वीच बीसीसीआयने स्वतःची स्वतंत्र व्यवस्था केली होती. एशियन गेम्समध्ये भाग घेणाऱ्या काही खेळाडूंना त्यांच्या निवासस्थानी पोहोचण्यापूर्वी तासनतास वाट पाहावी लागली. यावेळी एशियन गेम्स स्पर्धेसाठी स्वतंत्र 'गेम्स व्हिलेज' नाही आणि खेळाडूंची राहण्याची सोय क्रूझ जहाजे, कंटेनर्स आणि हॉटेल्समध्ये करण्यात आली आहे.
22 सप्टेंबर रोजी भारत आणि जपान यांच्यात सामना खेळवला जाणार आहे. पहिल्यांदाच भारताचा सामना आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये जपानशी होणार आहे. जपानमधील सानो आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैदानावर हा सामना खेळवला जाणार आहे. भारतीय वेळेनुसार 9:30 वाजता या सामन्याला सुरुवात होणार आहे. हे सामने स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्कवर पाहायला मिळतील.