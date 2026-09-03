/एशियन गेम्स 2026 मध्ये कधी होणार भारताचे सामने? जाणून घ्या संपूर्ण वेळापत्रक

Asian Games 2026 : जपानमध्ये 19 सप्टेंबर ते 4 ऑक्टोबर दरम्यान नागोया आणि आइची एरियामध्ये एशियन गेम्स 2026 चं आयोजन होणार आहे. दुसऱ्यांदा क्रिकेट खेळाचा एशियन गेम्स 2026 मध्ये समावेश करण्यात आला असून यापूर्वी 2023 मध्ये झालेल्या स्पर्धेत भारतीय पुरुष संघाने ऋतुराज गायकवाडच्या नेतृत्वात गोल्ड मेडल जिंकलं होतं. तर भारतीय महिला संघाने हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वात गोल्ड मेडल जिंकलं. आता दोन्ही संघ हे त्यांचं गोल्ड मेडल डिफेन्ड करण्यासाठी मैदानात उतरतील. यंदाही महिला आणि पुरुष क्रिकेटचे सामने स्पर्धेत होणार आहेत.
भारतीय संघाला थेट क्वाटर फायनलमध्ये प्रवेश मिळाला असल्याने भारतीय पुरुष संघाचा पहिला सामना 28 सप्टेंबर 2026 रोजी होईल. एशियन गेम्स 2026 पुरुष क्रिकेटमध्ये ग्रुप ए मध्ये अफगाणिस्तान, जपान आणि नेपाळचा समावेश असून ग्रुप बी मध्ये हॉंगकॉंग, मलेशिया आणि ओमानचा समावेश आहे. तर मानांकन प्राप्त संघात भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांगलादेश यांचा समावेश आहे.
28 सप्टेंबर : भारत विरुद्ध ग्रुप ए मधील दुसरा संघ : सकाळी 10:30 वाजता
भारताने वरील सामने जिंकल्यास 'या' सामन्यांसाठी क्वालिफाय होईल :
1 ऑक्टोबर सेमी फायनल : सकाळी 5:30 किंवा 10:30
3 ऑक्टोबर ब्रॉन्झ मेडल फायनल : सकाळी 5:30
3 ऑक्टोबर फायनल : सकाळी 10:30
भारतीय महिला संघाला सुद्धा थेट क्वाटर फायनलमध्ये प्रवेश मिळाला असल्याने त्यांचा पहिला सामना 18 सप्टेंबर 2026 रोजी होईल. एशियन गेम्स 2026 महिला क्रिकेटमध्ये ग्रुप ए मध्ये भारत, जपान, बांगलादेश, चायना समावेश असून ग्रुप बी मध्ये श्रीलंका, मलेशिया, पाकिस्तान आणि थायलंड यांचा समावेश आहे.
18 सप्टेंबर : भारत विरुद्ध जपान : सकाळी 10:30 वाजता
भारताने वरील सामने जिंकल्यास 'या' सामन्यांसाठी क्वालिफाय होईल :
20 सप्टेंबर सेमी फायनल : सकाळी 5:30 किंवा 10:30
22 सप्टेंबर ब्रॉन्झ मेडल फायनल : सकाळी 5:30
22 सप्टेंबर फायनल : सकाळी 10:30
श्रेयस अय्यर (कर्णधार), तिलक वर्मा (उपकर्णधार), अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन (विकेटकिपर), इशान किशन (विकेटकिपर), शिवम दुबे, नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वॉशिंग्टन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, रवी बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंग, वैभव सूर्यवंशी.
हरमनप्रीत कौर (कर्णधार), स्मृती मानधना (उपकर्णधार), शफाली वर्मा, प्रतिका रावल, दीप्ती शर्मा, रिचा घोष, जी. कमलिनी, भारती फुलमाली, श्रीचरणी, रेणुका ठाकूर, क्रांती गौड, अरुंधती रेड्डी, श्रेयंका पाटील, राधा यादव, नंदनी शर्मा.