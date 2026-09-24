/भारताशी सामना करण्यासाठी 3 संघांमध्ये टक्कर, कधी आणि कोणाशी होणार सामना? पाहा शेड्युल

Asian Games 2026 : एशियन गेम्स 2026 स्पर्धा सध्या जपानमध्ये सुरु असून भारतीय पुरुष क्रिकेट संघाचा या स्पर्धेतील पहिला सामना हा 28 सप्टेंबर रोजी होणार आहे. या स्पर्धेत टीम इंडिया सेल्फ क्वाटर फायनलमधून आपल्या अभियानाला सुरुवात करणार आहे. भारताविरुद्ध क्वार्टर फायनलमध्ये कोणता संघ खेळणार याचा निर्णय 6 संघांमध्ये होणाऱ्या क्वालिफायिंग सामन्यात होणार आहे. 6 संघांना ए आणि बी अशा दोन ग्रुपमध्ये विभागण्यात आलं होतं. भारत क्वार्टर फायनलमध्ये ग्रुप बी मधील दुसऱ्या नंबरच्या संघाशी भिडणार आहे. भारताशिवाय पाकिस्तान, श्रीलंका आणि बांगलादेश क्वाटर फायनल खेळत आहे.
क्वाटर फायनल सामन्यात पोहोचण्यासाठी क्वालिफायिंग सामन्याला सुरुवात गुरुवार 24 सप्टेंबर पासून होणार आहे. क्वालिफायिंग सामने हे 26 सप्टेंबर पासून होणार आहे. क्वाटर फायनलमध्ये स्थान मिळवण्यासाठी 6 संघांमध्ये सामने होणार असून त्यांना दोन ग्रुपमध्ये विभागण्यात आलं आहे. दोन्ही गटांतील अव्वल दोन संघ उपांत्यपूर्व फेरीसाठी पात्र ठरतील.
ग्रुप A मधील संघ : अफगानिस्तान, जपान आणि नेपाळ
ग्रुप B मधील संघ : हॉंगकॉंग, मलेशिया आणि ओमान
एशियन गेम्समध्ये क्वाटर फायनलचे सामने सोमवारी 28 सप्टेंबरला होणार आहेत. पहिला क्वाटर फायनल सामना पाकिस्तान आणि ग्रुप बी मधील दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या संघादरम्यान होईल. दरम्यान दुसरा उपांत्यपूर्व सामना 28 सप्टेंबर रोजी भारत आणि ग्रुप ए मधील दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या संघादरम्यान खेळला जाईल.
तिसऱ्या क्वाटर फायनल सामन्याविषयी बोलायचं झालं तर श्रीलंका आणि ग्रुप ए च्या सर्वोच्च स्थानी हा सामना 29 सप्टेंबर रोजी खेळवला जाईल. दरम्यान बांगलादेश आणि ग्रुप बी मधील अव्वल संघ यांच्यातील चौथा आणि शेवटचा क्वार्टर फायनल सामनाही 29 सप्टेंबर रोजीच खेळवला जाईल.
एशियन गेम्स 2026 मध्ये पुरुष क्रिकेटचा सेमी फायनल सामना 1 ऑक्टोबर रोजी खेळवला जाणार आहे. सेमी फायनलचे दोन विजेते संघ सुवर्णपदकासाठी 3 ऑक्टोबर रोजी फायनलमध्ये एकमेकांशी भिडतील. फायनलमध्ये विजेत्या संघाला सुवर्ण पदक आणि उपविजेत्या संघाला रौप्य पदक मिळेल. कांस्य पदकासाठी होणाऱ्या सामन्यात सेमी फायनलमध्ये पराभूत होणारे दोन संघ 3 ऑक्टोबर रोजी भिडतील.