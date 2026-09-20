/धक्कादायक! वजन कमी करण्याच्या प्रयत्नात बेशुद्ध झाला भारतीय खेळाडू, क्वार्टरफायनलमधून बाहेर पडला

Varun Sanyal Asian Games 2026 : जपानमध्ये एशियन गेम्स 2026 स्पर्धा आयोजित करण्यात आली असून यात भारतीय मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फायटर वरुण सान्याल हा क्वार्टरफायनलमधून बाहेर पडला आहे. वरुण सान्याल हा रात्री वजन कमी करण्याच्या प्रयत्नात Sauna मध्ये गेला असताना जवळपास 1 वाजायच्या सुमारास तो बेशुद्ध झाला. नेपाळच्या एका खेळाडूने वरुणला या बेशुद्धीच्या अवस्थेत पाहिलं आणि त्याला लगेचच डॉक्टरकडे नेण्यात आलं. सूचना मिळाल्यावर भारतीय अधिकारी सुद्धा लगेचच तेथे पोहोचले. सध्या वरुण सान्यालवरील धोका टाळला असून तरी डॉक्टरांनी त्याला सामन्यापूर्वी अनफिट घोषित केलं, त्यामुळे तो क्वार्टरफायनल न खेळताच एशियन गेम्समधून बाहेर पडला.
23 वर्षांच्या वरुण सान्याल पुरुषांच्या ट्रेडिशनल 77 किलोग्रॅम कॅटेगरीमध्ये एकमेव भारतीय होता. सुरुवातीच्या राउंडमध्ये बाय मिळाल्याने तो डायरेक्ट टॉप 8 मध्ये पोहोचला. क्वार्टरफायनलमध्ये त्याचा सामना हा बहरीनच्या मुखम्मद नबीव सोबत होणार होता. मात्र वरुण अनफिट झाल्याने तो न खेळताच बाहेर पडला.
रिपोर्ट्सनुसार वरुण सान्याल संध्याकाळी सहकारी सुचिका तारियाल सोबत रात्री वजन कमी करण्यासाठी सॉनामध्ये गेला. सॉनाचा उपयोग वाफेच्या मदतीने घाम गाळण्यासाठी थकवा कमी करण्यासाठी सुद्धा केला जातो. यात एक लहानशी खोली असते. वरुण रात्री १ वाजता येथे बेशुद्ध पडला. सुदैवाने त्यावेळी एका नेपाळी खेळाडूने त्याला पाहिले आणि लगेचच डॉक्टरांकडे घेऊन गेले.
अध्यक्ष निखिल कुंदर यांच्यासह भारतीय अधिकारी तातडीने घटनास्थळी पोहोचले. रविवारी होणाऱ्या सामन्यासाठी वरुण सान्यालला अनफिट खेळण्यास अयोग्य) घोषित करण्यात आले असले तरी, आता तो धोक्याबाहेर असल्याचे सांगण्यात येत आहे. विशेष म्हणजे 2026 च्या एशियन क्रीडा स्पर्धेत भारताचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या दोन एमएमए फायटर्सपैकी वरुण सान्यालहा एक होता.
महिलांच्या ट्रेडिशनल 60 किलोग्रॅम कॅटेगरीमध्ये क्वार्टरफायनल जिंकून सुचिका तारियालने सेमीफायनलमध्ये जागा बनवली आहे. यामुळे या खेळात भारतासाठी पदक निश्चित झाले असून एशियन गेम्स स्पर्धेत सहभागी होणारी ती भारताची दुसरी एमएमए फायटर आहे.