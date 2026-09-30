/फायनल सामना पावसामुळे रद्द झाला तर कोणत्या संघाला सुवर्णपदक मिळणार? एशियन गेम्समध्ये काय आहेत नियम?

Asian Games 2026 Mens Cricket : जपानमध्ये यंदा एशियन गेम्स 2026 चं आयोजन करण्यात आलं असून यात क्रिकेट खेळाचा सुद्धा समावेश आहे. पुरुष आणि महिला क्रिकेटचे सामने यात खेळवले गेले. ज्यात टीम इंडियाच्या महिला संघाने श्रीलंकेला पराभूत करून 2023 नंतर सलग दुसऱ्यांदा सुवर्णपदक जिंकलं. तर आता पुरुष क्रिकेटच्या एशियन गेम्स सामन्यात भारतीय संघाने सेमी फायनलमध्ये धडक दिली आहे. मात्र यंदा पुरुष क्रिकेट संघाच्या सामन्यात मोठा अडथळा ठरतोय तो म्हणजे पाऊस. पुरुष क्रिकेटच्या एकूण सामन्यांपैकी आतापर्यंत केवळ 4 सामने हे नियोजनानुसार झाले आहेत तर इतर सर्व सामने हे पावसामुळे रद्द करण्याची नामुष्की ओढवली. 1 ऑक्टोबर रोजी सेमी फायनल तर 3 ऑक्टोबर रोजी फायनल सामना पार पडणार आहे. मात्र या सामन्यात जर पाऊस पडला तर निकाल कसा लागणार याविषयीचे नियम जाणून घेऊयात.
क्वाटर फायनलचे सर्व सामने हे पावसामुळे रद्द झाल्यामुळे रँकिंगमध्ये सर्वोच्च स्थानी असलेले संघ सेमी फायनलमध्ये पोहोचले आहेत. त्यानुसार 1 ऑक्टोबर रोजी पहिला सेमी फायनल सामना हा पाकिस्तान विरुद्ध बांगलादेश आणि दुसरा सेमी फायनल सामना हा भारत विरुद्ध श्रीलंका यांच्यात होणार आहे. यातील जो संघ विजेता ठरेल तो फायनलमध्ये सुवर्णपदकासाठी खेळेल. मात्र या सामन्यावर सुद्धा पावसाचं सावट आहे. त्यामुळे जर सेमी फायनलचे दोनही सामने हे पावसामुळे रद्द झाले तर रँकिंगनुसार भारत आणि पाकिस्तान हे दोन संघ फायनलमध्ये पोहोचतील आणि उर्वरित संघांमध्ये कांस्य पदकासाठी सामना खेळवला जाईल.
एशियन गेम्स 2026 चे क्रिकेट सामने ज्या मैदानांवर खेळवले जात आहेत, तेथे फ्लड लाईट्सची व्यवस्था नाही तसेच मैदानांचे ड्रेनेज सिस्टम सुद्धा ठीक नाहीत. त्यामुळे पाऊस थांबला तरी मैदान ओलसर राहतं आणि त्यावर सामने खेळवले जाऊ शकत नाहीत. ३ ऑक्टोबर रोजी फायनल सामना खेळवला जाणार आहे. फायनल सामन्यावर सुद्धा पावसाचं सावट आहे. 2023 मध्ये झालेल्या एशियन गेम्सच्या नियमांप्रमाणे पावसामुळे फायनल सामना रद्द झाला तर रँकिंगमध्ये सर्वोच्च स्थानी असलेल्या संघाला सुवर्णपदक दिलं जायचं. 2023 मध्ये भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यात झालेला फायनल सामना पावसामुळे रद्द झाल्यावर भारताची रँकिंग सर्वोच्च असल्याने त्यांना सुवर्णपदक आणि अफगाणिस्तानला रौप्य पदक देण्यात आलेले. मात्र एशियन गेम्स 2026 मध्ये हा नियम बदलण्यात आलाय.
एशियन गेम्स 2026 च्या नवीन नियमांनुसार जर क्रिकेटचा फायनल सामना हा पावसामुळे रद्द झाला तर फायनलमध्ये पोहोचलेल्या दोन्ही संघांना सुवर्णपदक विभागून देण्यात येईल. सेमी फायनलच्या सामन्यांवर सुद्धा पावसाचं सावट आहे. त्यामुळे जर दोन्ही सामने पावसामुळे रद्द झाले तर भारत आणि पाकिस्तान हे संघ रँकिंगनुसार फायनल गाठतील तसेच जर फायनल सामना पावसामुळे रद्द झाला तर भारत आणि पाकिस्तान या पारंपरिक विरोधी संघांना सुवर्णपदक विभागून देण्यात येईल.