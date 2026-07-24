/आशियाई क्रीडा स्पर्धा 2026 क्रिकेटचे वेळापत्रक जाहीर; भारत-पाकिस्तान सामना होणार का? जाणून घ्या समीकरण

Asian Games 2026: आशियाई क्रीडा स्पर्धा 2026 मधील पुरुष आणि महिला क्रिकेट स्पर्धेचे अधिकृत वेळापत्रक जाहीर झाले आहे. जपानमधील आइची-नागोया येथे होणाऱ्या या स्पर्धेत आशियातील अव्वल संघांमध्ये पदकांसाठी चुरशीची लढत पाहायला मिळणार आहे. विशेष म्हणजे, गतविजेते भारताचे पुरुष आणि महिला दोन्ही संघ थेट उपांत्यपूर्व (क्वार्टर फायनल) फेरीतून आपल्या मोहिमेला सुरुवात करणार आहेत.
भारतीय पुरुष संघाचे नेतृत्व श्रेयस अय्यर, तर महिला संघाचे नेतृत्व हरमनप्रीत कौर करणार आहेत. चार वर्षांपूर्वी झालेल्या स्पर्धेत भारताने दोन्ही गटांत सुवर्णपदक पटकावले होते. त्यामुळे यंदाही दोन्ही संघांकडून विजेतेपद कायम राखण्याची अपेक्षा आहे. आइची प्रांतातील कोरोगी अॅथलेटिक पार्क येथे होणाऱ्या या स्पर्धेत सर्व सामने आंतरराष्ट्रीय T20 दर्जासह खेळवले जाणार आहेत. ग्वांगझू (2010), इंचॉन (2014) आणि हांगझोऊ (2023) नंतर एशियन गेम्समध्ये क्रिकेटचा हा चौथा समावेश असेल.
महिला क्रिकेट स्पर्धा 17 ते 22 सप्टेंबर दरम्यान होणार आहे. आठ संघांच्या नॉकआउट स्पर्धेत भारताला थेट क्वार्टर फायनलमध्ये स्थान मिळाले असून पहिल्या सामन्यात त्यांचा सामना यजमान जपानशी होईल. या सामन्यात विजय मिळवल्यास भारताचा उपांत्य फेरीत बांगलादेश किंवा चीन यांच्याशी सामना होईल.
पुरुष क्रिकेट स्पर्धा 24 सप्टेंबर ते 1 ऑक्टोबर या कालावधीत खेळवली जाईल.
भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका आणि बांगलादेश या चार संघांना अव्वल मानांकन मिळाल्यामुळे त्यांना थेट क्वार्टर फायनलमध्ये प्रवेश देण्यात आला आहे. उर्वरित चार जागांसाठी सहा संघांमध्ये प्राथमिक फेरी होणार आहे.
गट A
गट B
प्रत्येक गटातील अव्वल दोन संघ पुढे जाऊन मानांकित संघांविरुद्ध उपांत्यपूर्व फेरीत खेळतील.
सध्याच्या ड्रॉनुसार भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात सुरुवातीच्या फेरीत सामना होणार नाही. दोन्ही संघ वेगवेगळ्या बाजूने स्पर्धा खेळणार असल्याने त्यांची गाठ फक्त नॉकआउटच्या पुढील टप्प्यातच पडू शकते. दोन्ही संघ आपापले सामने जिंकत पुढे गेले, तर त्यांच्यातील बहुचर्चित लढत उपांत्य फेरीत किंवा थेट सुवर्णपदकाच्या अंतिम सामन्यात होण्याची शक्यता आहे.
भारताचे दोन्ही संघ गतवेळचे सुवर्णपदक विजेते असल्याने यंदाही त्यांच्याकडून दमदार कामगिरीची अपेक्षा आहे. विशेषतः भारत-पाकिस्तान संभाव्य सामन्याकडे क्रिकेटप्रेमींचे लक्ष लागून राहणार आहे.