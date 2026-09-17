/Asian Games 2026 मध्ये महिला क्रिकेटचं संपूर्ण शेड्युल, भारताचे सामने कधी?

Asian Games 2026 : जपानच्या आइची नागोयामध्ये एशियन गेम्स 2026 ला 19 सप्टेंबर पासून सुरुवात होणार आहे. मात्र महिला क्रिकेटची स्पर्धा ही 17 सप्टेंबर पासून सुरु होतेय. या स्पर्धेचा फायनल सामना हा 22 सप्टेंबर पासून होईल. यंदा सुद्धा टीम इंडिया ही गोल्ड मेडलची प्रबळ दावेदार मानली जात आहे. 2023 मध्ये चीनमध्ये आयोजित झालेलूया एशियन गेम्समध्ये भारताने श्रीलंकेला पराभूत करून गोल्ड मेडल आपल्या नावावर केलं. तेव्हा यंदाच्या एशियन गेम्स 2026 मध्ये महिला क्रिकेटचं शेड्युल कसं असणार त्यांचे सामने कोणत्या दिवशी खेळल्या जाणार याविषयी जाणून घेऊयात.
एशियन गेम्स 2026 मध्ये भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका आणि बांगलादेश यांना थेट क्वाटर फायनलमध्ये एंट्री मिळाली. महिलांच्या इव्हेन्टमध्ये भारतीय संघ जपानशी 18 सप्टेंबरला भिडणार आहे. 18 सप्टेंबर रोजी भारत विरुद्ध जपान यांच्यात भारतीय वेळेनुसार सकाळी 10:30 वाजता सामना होईल. तर यानंतर 20 सप्टेंबर रोजी दोन सेमी फायनल होतील. तर 22 सप्टेंबर रोजी आधी ब्रॉन्झ मेडलसाठी सामना होईल आणि मग फायनल सामना हा गोल्ड मेडलसाठी होणार आहे.
17 सप्टेंबर 2026- बांग्लादेश विरुद्ध चीन, क्वार्टर फायनल, सकाळी 5:30
17 सप्टेंबर 2026- पाकिस्तान विरुद्ध थायलंड क्वार्टर फायनल, सकाळी 10:30
18 सप्टेंबर 20260 श्रीलंका विरुद्ध मलेशिया, क्वार्टर फायनल, सकाळी 5:30
18 सप्टेंबर 2026- भारत विरुद्ध जपान, क्वार्टर फायनल, सकाळी 10:30
20 सप्टेंबर 2026- सेमीफायनल 1, सकाळी 5:30
20 सप्टेंबर 2026- सेमीफायनल 2, सकाळी 10:30
22 सप्टेंबर 2026- ब्रॉन्ज मेडल सामना, सकाळी 5:30
22 सप्टेंबर 2026- गोल्ड मेडल सामना ( फायनल) सकाळी 10:30
टीम इंडिया एशियन गेम्समध्ये सर्वात मजबूत टीम असून ते गोल्ड मेडल डिफेन्ड करण्यासाठी उतरतील. नुकतंच आशिया कप स्पर्धा भारतीय महिला संघाने जिंकली. यात टीम इंडियाने एकही सामना न गमावता फायनल सामन्यात श्रीलंकेला पराभूत केलं. संघाच्या सलामीवीर फलंदाज शफाली वर्मा आणि स्मृती मंधाना उत्कृष्ट लयीत आहेत. गोलंदाजीच्या आघाडीवरही श्री चरणी आणि दीप्ती शर्मा यांनी अत्यंत चांगली कामगिरी केली आहे. या पार्श्वभूमीवर या संघाचा पराभव करणे हे एक कठीण काम आहे.
हरमनप्रीत कौर (कर्णधार), स्मृति मंधाना (उपकर्णधार), शेफाली वर्मा, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष , जी कमलिनी, भारती फूलमाली, श्री चरणी, रेणुका ठाकुर, क्रांति गौड़, अरुंधति रेड्डी, श्रेयंका पाटील, राधा यादव आणि नंदनी शर्मा.