/बांगलादेशवर टीम इंडियाचा सर्वात मोठा विजय! भारतीय संघाची फायनलमध्ये धडक

Asian Games 2026 IND VS BAN : भारतीय महिला क्रिकेट संघाने एशियन गेम्स 2026 च्या फायनलचं तिकीट मिळवलं आहे. भारतीय संघाने सेमी फायनलमध्ये बांगलादेशचा पराभव करून फायनलचं तिकीट जिंकलं. टीम इंडियाने सुरुवातीला टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजी निवडली. यावेळी टीम इंडियाने जबरदस्त खेळी करून तब्बल 195 धावांचा स्कोअर उभा केला. विजयासाठी मिळालेलं आव्हान पूर्ण करण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या बांगलादेश संघाला टीम इंडियाच्या गोलंदाजांनी 81 धावांवर ऑलआउट केले.
बांगलादेशविरुद्धच्या महिलांच्या टी20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यातील आतापर्यंतच्या सर्वात मोठ्या विजयात भारतीय फलंदाजांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. मात्र त्यानंतर टीम इंडियाच्या गोलंदाजांनी महत्वाचं योगदान दिलं. सामन्यात कर्णधार हरमनप्रीत कौरने पाच गोलंदाजांचा वापर केला आणि त्या प्रत्येकीने कमीत कमी एक विकेट घेतली. दीप्ती शर्मा आणि नंदिनी शर्मा यांनी प्रत्येकी तीन विकेट घेतल्या, श्री चरणीने दोन विकेट घेतले, तर क्रांती गौर आणि श्रेयंका पाटील यांनी प्रत्येकी एक विकेट मिळवली.
भारतीय गोलंदाजांच्या भेदक माऱ्यामुळे बांगलादेशच्या आठ फलंदाजांना दोन अंकी धावसंख्याही गाठता आली नाही. दरम्यान बांगलादेश संघातील सर्वोच्च वैयक्तिक धावसंख्या 27 होती जी ओपनर फलंदाज दिलारा अख्तरने नोंदवली. यापूर्वी भारताने 20 ओव्हरमध्ये 4 विकेटवर 195 धावा केल्या. शेफाली वर्माने 49 बॉलमध्ये नाबाद 100 धावांची कामगिरी केली. भारताने एशियन गेम्सच्या दुसऱ्या सेमी फायनलमध्ये बांगलादेशच्या महिला क्रिकेट संघाला 114 धावांनी पराभूत केलं. महिला टी20 मध्ये भारताने बांगलादेशवर मिळवलेला हा सर्वात मोठा विजय होता. एकूण धावांच्या बाबतीत, कोणत्याही संघाविरुद्धचा हा भारताचा तिसरा सर्वात मोठा विजय आहे.
BCCI Women (BCCIWomen) September 20, 2026
They are all set to face Sri Lanka next in the Gold Medal match
Scorecard https://t.co/zMJKYRAVhEAsianGames pic.twitter.com/ZIi2hTFv3A
भारतीय महिला क्रिकेट संघाने बांगलादेशचा पराभव करून एशियन गेम्स स्पर्धेच्या फायनल सामन्यात धडक दिली असून, आता त्यांचा सामना श्रीलंकेशी होईल. श्रीलंकेने पाकिस्तानचा पराभव करून फायनलमध्ये आपले स्थान निश्चित केले. भारत आणि श्रीलंका यांच्यातील एशियन गेम्स स्पर्धेचा अंतिम सामना 22 सप्टेंबर रोजी होणार असून हा सुवर्णपदकासाठीचा सामना असेल.