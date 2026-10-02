/5 सुवर्ण, 2 रौप्य आणि 2 कास्य; आशियाई खेळांमध्ये भारतासाठी सुवर्ण दिवस! बॅाक्सिंगमध्ये ऐतिहासिक कामगिरी

आशियाई खेळांचा आज बारावा दिवस आहे आणि भारताच्या खेळाडूंनी या दिनाची सुरुवात दमदार केली आहे. भारताने आजच्या या दिनी 3 वाजपर्यत पाच गोल्ड मेडलने सुरुवात केली आहे. आज भारतीय बॅाक्सिंगसाठी सुवर्ण दिवस होता, भारताचे तीन बॅाक्सर हे फायनलमध्ये गोल्ड मेडलसाठी लढले आणि तीनही गोल्ड मेडल सामने भारताने बॅाक्सिंगचे जिंकले आहेत. तर कुस्तीपटू सुदीप कलकले याने देखील फायनलच्या गोल्ड मेडल सामन्यामध्ये कमालीचा कमबॅक करत गोल्ड मेडल जिंकले आहेत. त्याचबरोबर आर्चरीमध्ये भारताच्या महिला तिरंदाजांनी सुवर्ण कामगिरी केली आहे. आजच्या या दिनी भारताची कामगिरी कशी राहिली यासंदर्भात सविस्तर वाचा.
भारताच्या अंकुश पांघलने पुरुषांच्या ८० किलो वजनी गटाच्या अंतिम सामन्यात दक्षिण कोरियाच्या किम मिनसेओंगचा पराभव करून सुवर्णपदक पटकावले. उपांत्य फेरीत अंकुशने उझबेकिस्तानच्या 75 किलो वजनी गटातील विद्यमान विश्वविजेता फजलिद्दीन एर्किनबोएव्हचा 4-1 असा पराभव केला होता.
परवीन हुडाने उत्कृष्ट कामगिरी करत महिलांच्या 65 किलो वजनी गटाचे विजेतेपद पटकावले. भारतीय बॉक्सर परवीन हुडाने आशियाई क्रीडा स्पर्धेत महिलांच्या 65 किलो वजनी गटात सुवर्णपदक जिंकले. तिने चायनीज तैपेईच्या निएन-चिन चेनचा 3-2 असा पराभव केला.
भारतीय बॉक्सर लव्हलिना बोरगोहेनने महिलांच्या 75 किलो वजनी गटात चीनच्या बाओ जियाओजीला 5-0 अशा एकमताने पराभूत करून उत्कृष्ट कामगिरी केली आणि सुवर्णपदक जिंकले. आपल्या वाढदिवशीच स्पर्धा करणाऱ्या लव्हलिनाने संपूर्ण लढतीत उल्लेखनीय संयम दाखवला, बाओला पुढे सरकण्याची संधी दिली आणि प्रभावी प्रतिहल्ले करून गुण मिळवले. पहिल्या दोन फेऱ्या जिंकल्यानंतर, तिने तिसऱ्या आणि अंतिम फेरीतही आपले वर्चस्व कायम ठेवले आणि एक सोपा व एकतर्फी विजय मिळवून देशासाठी सुवर्णपदक पटकावले.
महिलांच्या रिकर्व्ह सांघिक तिरंदाजी स्पर्धेत सुवर्णपदक जिंकून भारताने इतिहास रचला. भारतीय महिलांनी अंतिम सामन्यात विश्वविजेत्या कोरियाला पराभूत केले. विजेतेपदाच्या सामन्यात, 17 वर्षीय कुमकुम मोहोतने संघाच्या विजयात महत्त्वाची भूमिका बजावत एक अपवादात्मक कामगिरी केली. दबावाखाली उल्लेखनीय संयम दाखवत, कुमकुमने सातत्याने उत्कृष्ट नेमबाजी केली आणि सुवर्णपदक मिळवून देणारा निर्णायक नेम साधला.