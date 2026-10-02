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5 सुवर्ण, 2 रौप्य आणि 2 कास्य; आशियाई खेळांमध्ये भारतासाठी सुवर्ण दिवस! बॅाक्सिंगमध्ये ऐतिहासिक कामगिरी

भारताने आजच्या या दिनी 3 वाजपर्यत पाच गोल्ड मेडलने सुरुवात केली आहे. आज भारतीय बॅाक्सिंगसाठी सुवर्ण दिवस होता, भारताचे तीन बॅाक्सर हे फायनलमध्ये गोल्ड मेडलसाठी लढले आणि तीनही गोल्ड मेडल सामने भारताने बॅाक्सिंगचे जिंकले आहेत.

Written ByShubhangi Mere
Published: Oct 02, 2026, 03:43 PM IST|Updated: Oct 02, 2026, 04:01 PM IST
5 सुवर्ण, 2 रौप्य आणि 2 कास्य; आशियाई खेळांमध्ये भारतासाठी सुवर्ण दिवस! बॅाक्सिंगमध्ये ऐतिहासिक कामगिरी
Image Credit: आशियाई खेळ २०२६ मध्ये भारताची कामगिरी

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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5 सुवर्ण, 2 रौप्य आणि 2 कास्य; आशियाई खेळांमध्ये भारतासाठी सुवर्ण दिवस! बॅाक्सिंगमध्ये ऐतिहासिक कामगिरी
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