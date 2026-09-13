/टीम इंडियाच्या सामन्यांची वेळ बदलली, किती वाजता सुरु होणार भारताचे सामने?

Team India Asian Games 2026 : जपानच्या आइची नागोयामध्ये 19 सप्टेंबर पासून 4 ऑक्टोबर दरम्यान आयोजित होणाऱ्या अशियन गेम्स 2026 मध्ये पुरुष क्रिकेट इव्हेन्टशी संबंधित एक मोठी अपडेट समोर येत आहे. या इव्हेन्टच्या नॉकआउट सामन्यांसंदर्भात सर्वात मोठा बदल करण्यात आला आहे. ज्याचा परिणाम टीम इंडियाच्या शेड्युलवर सुद्धा होईल. नॉकआउट स्टेजच्या वेळेत बदल करण्यात आला असून दुपारी होणारे सामने हे आधी ठरलेल्या वेळेपेक्षा अर्धातास अगोदर सुरु होतील.
नॉकआउट स्टेजमध्ये दुपारी होणारे सामने हे स्थानिक वेळेनुसार दुपारी 2 वाजता होण्याऐवजी दुपारी 1:30 वाजता सुरु होतील. भारतीय वेळेनुसार सकाळी 10 वाजता हे सामने लाईव्ह पाहता येतील. सामन्यांच्या वेळांमधील या बदलाचे मुख्य कारण म्हणजे जपानमध्ये संध्याकाळी लवकर अंधार पडतो. शिवाय स्पर्धेच्या ठिकाणी फ्लडलाइट्सची सुविधा नसल्याने सदर निर्णय घेण्यात आला आहे.
पुरुषांचे टी20 सामने हे महिलांच्या सामन्यांच्या तुलनेत खूपवेळ चालतात. त्यामुळे उजेड संपण्यापूर्वी पहिल्या सामन्याला पूर्ण करण्यासाठी सामने हे 30 मिनिटांपूर्वी सुरु करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अधिकृत वेबसाईटनुसार शेड्युल अपडेट करण्यात आलेलं आहे. मात्र भारतीय ऑलिम्पिक असोसिएशनच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, त्यांना या बदलाबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत सूचना मिळालेली नाही.
हा बदल काहीच नॉकआउट सामन्यात लागू होईल. 28 सप्टेंबरला दुसरा क्वाटर फायनल सामना खेळवला जाईल. या स्पर्धेत भारतीय पुरुष संघ थेट उपांत्यपूर्व फेरीपासून आपल्या मोहिमेला सुरुवात करेल. हा सामना आता भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सकाळी 10:00 वाजता सुरू होणार आहे. जर भारत सेमी फायनल फेरीत पोहोचला तर संघ 1 ऑक्टोबरला मैदानात उतरेल तो सामनाही सकाळी 10:00 वाजताच सुरू होईल. त्याचप्रमाणे सुवर्णपदकाचा सामनाही भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सकाळी 10:00 वाजताच खेळवला जाईल.
28 सप्टेंबर : भारत विरुद्ध ग्रुप ए मधील दुसरा संघ
भारताने वरील सामने जिंकल्यास 'या' सामन्यांसाठी क्वालिफाय होईल :
1 ऑक्टोबर सेमी फायनल
3 ऑक्टोबर ब्रॉन्झ मेडल फायनल
3 ऑक्टोबर फायनल
18 सप्टेंबर : भारत विरुद्ध जपान
भारताने वरील सामने जिंकल्यास 'या' सामन्यांसाठी क्वालिफाय होईल :
20 सप्टेंबर सेमी फायनल
22 सप्टेंबर ब्रॉन्झ मेडल फायनल
22 सप्टेंबर फायनल