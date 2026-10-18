/18 ऑक्टोबर पासून एशियन पॅरा गेम्स 2026 ला सुरुवात; भारतात कधी, कुठे पाहू शकता लाईव्ह?

Asian Para Games 2026 : एशियन पॅरा गेम्स 2026 ची सुरुवात रविवार 18 ऑक्टोबर पासून होणार आहे. स्पर्धेचे आयोजन जपानच्या नागोया येथे होणार असून याच्या उदघाटन समारोहाचे पॅरा बॅडमिंटन खेळाडू प्रमोद भगत आणि धाविका सिमरन शर्मा हे ध्वजारोहक असतील. यावेळी भारताने 168 खेळाडूंचे पथक पाठवले आहे. क्रीडाप्रेमींचे लक्ष या स्पर्धेवर असेल. उद्घाटन सोहळा भारतातून कधी आणि कुठे थेट पाहता येईल याविषयी जाणून घेऊया. एशियन पॅरा गेम्सच्या 5 व्या आवृत्तीचा उद्घाटन समारंभ जपानमधील नागोया येथील नागोया सिटी मिझुहो पार्क ॲथलेटिक स्टेडियम येथे पार पडणार आहे. यावेळच्या खेळांची अधिकृत संकल्पना 'इमॅजिन वन हार्ट' अशी आहे. या स्पर्धा 18 ते 24 ऑक्टोबर या कालावधीत आयोजित केल्या जाणार आहेत.
आधी टेबल टेनिसचे खेळाडू भाविना पटेल हिला प्रमोद भगत सोबत ध्वजारोहक म्हणून निवडण्यात आले होते. मात्र 19 ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या उपांत्यपूर्व फेरीच्या सामन्यापूर्वी भाविनाला थोडा विश्रांती मिळावी म्हणून हा निर्णय बदलण्यात आला. आता उद्घाटन समारंभात प्रमोद भगत यांच्यासोबत सिमरन शर्मा भारतीय पथकाचे नेतृत्व करेल.
एशियन पॅरा गेम्स 2026 स्पर्धेत 45 राष्ट्रीय पॅरालिम्पिक समित्यांमधील जवळपस 3,000 खेळाडू खेळाडू हे 18 खेळांमध्ये सहभागी होतील. भारताने 281 सदस्यांचे एक पथक पाठवले आहे, ज्यामध्ये 168 खेळाडू आणि 113 अधिकारी व सहाय्यक कर्मचारी यांचा समावेश आहे. या भारतीय पथकात 112 पुरुष आणि 56 महिला खेळाडू आहेत, जे 11 क्रीडा प्रकारांमध्ये देशाचे प्रतिनिधित्व करतील.
एशियन पॅरा गेम्स 2026 चा उदघाटन सोहळा हा भारतीय वेळेनुसार दुपारी 2:30 वाजता सुरु होणार आहे. जपानमध्ये हा कार्यक्रम संध्याकाळी 6 वाजता होईल. भारतामध्ये फॅनकोड ॲप आणि वेबसाइटवर थेट प्रक्षेपणाची सुविधा उपलब्ध आहे. तुम्ही हे डीडी स्पोर्ट्स किंवा सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्कवरही पाहू शकता.