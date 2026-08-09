/टी20 लीगमध्ये हायव्होल्टेज ड्रामा, मैदानात दोन खेळाडू आपसात भिडले, Video तुफान व्हायरल

Assam Premier League 2026 Fight : क्रिकेट चाहत्यांना इंडियन प्रीमियर लीग 2023 सीजनमध्ये विराट कोहली आणि अफगाणिस्तानचा क्रिकेटर नवीन उल हकमध्ये झालेल्या भांडणाचा किस्सा आठवत असेल. विराट आणि नवीनच्या भांडणात गौतम गंभीर सुद्धा मध्ये पडला आणि ज्यामुळे प्रकरण आणखीनच चिघळलं होतं. जवळपास तीन वर्षांनी असाच एक प्रकार आसाम प्रीमियर लीगमध्ये घडला आहे. जिथे डिबरुगढ़ वॉरियर्स आणि जोरहट स्टालियंस यांच्यात सामना खेळवला गेला होता. मात्र या सामन्या दरम्यान दोन्ही संघांच्या खेळाडूंमध्ये बाचाबाची झाली. बघताबघता वाद इतका वाढला की मैदानावरील वातावरण खूप तणावपूर्ण झालं.
डिबरुगढ़ वॉरियर्स आणि जोरहट स्टालियंस या दोन संघात सामना खेळवला गेला. या सामन्यात डिबरुगढ़ वॉरियर्सचा फलंदाज साहिल जैनने विजयी शॉट खेळला आणि जोरहट स्टालियंसचा कर्णधार स्वारुपम पुरकायस्थने त्याला काहीतरी म्हटले. नॉन स्ट्राईकर एन्डने येणारा साहिल कर्णधाराचं ऐकून बाहेर झाला आणि रागात आपली बॅट दाखवून स्वारुपमच्या दिशेने वळला. त्या दोघांमध्ये जोरदार वाद झाला. जोरहाटमधील इतर खेळाडूंनी त्वरित मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न केला असला, तरीही शाब्दिक चकमक सुरूच राहिली.
सामना संपता संपता मैदानात वाद झालाच मात्र त्यासोबतच हॅन्डशेक करताना सुद्धा वाद काही थांबला नाही. जोरहट स्टालियंसचा अजून एक खेळाडू डिबरुगढ़च्या खेळाडूंसमोर आक्रमक अंदाजात भिडला. स्थिती बिघडलेली पाहून डिबरुगढ़चा कोचिंग स्टाफ आणि खेळाडूंनी त्याला खेचून वेगळं केलं. दिब्रुगड आणि जोरहाट या दोन्ही संघांच्या सहाय्यक कर्मचाऱ्यांनी कर्णधार स्वरूपम यांची समजूत काढण्याचा वारंवार प्रयत्न केला, परंतु ते बराच वेळ स्पष्टपणे रागावलेलेच दिसले. या घटनेचा एक व्हिडिओ आता सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.
कमी स्कोअर असलेल्या सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना जोरहट स्टालियंच्या संघाने ओव्हरमध्ये 8 विकेट गमावून 132 धावा केल्या. तर डिबरुगढ़ वॉरियर्सने 17.4 ओव्हरमध्ये टार्गेट पूर्ण करून सामना जिंकला. डिब्रूगडच्या या शानदार विजयात साहिल जैन हा नायक ठरला. त्याने 38 बॉल नाबाद 53 धावांची सामना-जिंकून देणारी खेळी केली, ज्यामध्ये चार चौकार आणि दोन षटकारांचा समावेश होता.