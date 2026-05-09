/आमदाराच्या पुतण्यासाठी मुंबई इंडियन्सने मराठी खेळाडूला संघातून बाहेर केलं? सोशल मीडियावर खळबळ

IPL 2026 : इंडियन प्रीमियर लीगमधील सर्वात यशस्वी ठरलेल्या मुंबई इंडियन्सच्या (Mumbai Indians) संघासाठी यंदाचा सीजन मात्र चांगला ठरत नाहीये. आतापर्यंत मुंबई इंडियन्सने आयपीएल 2026 मध्ये एकूण 10 सामने खेळलेत मात्र त्यांना यापैकी केवळ 3 सामन्यात विजय मिळाला आहे. तर तब्बल 7 सामन्यात पराभवाचा धक्का मिळाल्यामुळे सध्या ते पॉईंट्स टेबलमध्ये नवव्या स्थानी आहेत. मुंबई इंडियन्सचं प्लेऑफमध्ये क्वालिफाय होण्याचं आव्हान जवळपास संपुष्टात आलंय. मुंबई इंडियन्सच्या मॅनेजमेंट आणि वरिष्ठ खेळाडूंमधील संबंध ऑल इज नॉट वेल असल्याच्या बातम्या मागील काही दिवसांपासून समोर येत होत्या. अशातच आता अजून एक खळबळ उडवणारी माहिती समोर आली आहे. सोशल मीडियावर काही क्रिएटर्सनी मुंबई क्रिकेट संघातील खेळाडू अथर्व अंकोलेकर सोबत मुंबई इंडियन्सने दुजवभाव केल्याची शंका उपस्थित केली आहे. मुंबईचा मराठमोळा क्रिकेटर अथर्व अंकोलेकरला (Atharva Ankolekar) बाहेर काढून आमदाराचा पुतण्या असलेल्या क्रिश भगतला (Krish Bhagat) मुंबई इंडियन्सने यंदा संघात स्थान दिल्याचं म्हटलं जातंय.
मुंबई क्रिकेट संघाकडून देशांतर्गत क्रिकेट खेळणाऱ्या आणि भारतीय अंडर 19 संघाचा भाग राहिलेल्या ऑलराऊंडर क्रिकेटर अथर्व अंकोलेकर याला मुंबई इंडियन्सने आयपीएल 2026 च्या मिनी ऑक्शनमधून 30 लाखांच्या बेस प्राईजवर विकत घेतलं होतं. अथर्व अंकोलेकर हा सध्या 25 वर्षांचा असून तो 2019 च्या अंडर 19 वर्ल्ड कपमध्ये भारताकडून सर्वाधिक विकेट घेणारा गोलंदाज होता. तर फायनलमध्ये अथर्वला प्लेअर ऑफ द मॅचचा पुरस्कार सुद्धा मिळाला होता. अथर्व अंकोलेकर हा यंदाच्या सीजनमध्ये संधी मिळाली की त्याचं सोनं करेल आणि मुंबई इंडियन्ससाठी जबरदस्त परफॉर्मन्स करेल अशी शक्यता होती. मात्र तसं झालं नाही. 16 एप्रिल रोजी मुंबई इंडियन्सने पोस्ट करत सांगितलं की अथर्व अंकोलेकर हा दुखापतीमुळे संपूर्ण सीजनमधून बाहेर पडत आहे. तेव्हा त्याची रिप्लेसमेंट म्हणून पंजाबचा 21 वर्षीय क्रिकेटर क्रिश भगतच्या नावाची घोषणा मुंबई इंडियन्सने केली. क्रिश भगत हा वेगवान गोलंदाज असून तो खालच्या क्रमवारीत चांगली फलंदाजी सुद्धा करतो. क्रिश हा जालंधर पश्चिमचे आमदार मोहिंदर भगत यांचा पुतण्या आहे.
मुंबई इंडियन्सने अथर्व अंकोलेकर हा दुखापतग्रस्त आहे असं सांगून आयपीएल 2026 मधून तो बाहेर पडत असल्याचं जाहीर केलं. मात्र त्याच्या काहीच दिवसांनी अथर्व हा ठाणे प्रीमियर लीगमध्ये खेळताना दिसला. ठाणे प्रीमिअर लीगमध्ये युनिअन क्रिकेट अकॅडमीकडून खेळत असताना सामना क्रमांक 4 मध्ये अथर्व अंकोलेकरने फलंदाजी करताना 47 बॉलमध्ये 56 धावा केल्या. तर गोलंदाजीत त्याने 30 धावा देऊन त्याने 3 विकेट घेतल्या. या परफॉर्मन्ससाठी त्याला प्लेअर ऑफ द मॅचचा पुरस्कार सुद्धा मिळाला. यानंतर सोशल मीडियावर स्पोर्ट्सशी निगडित काही कॉन्टेन्ट बनवणाऱ्या क्रिकेटर्सनी व्हिडीओ पोस्ट करत म्हटलं की अथर्व अंकोलेकर जर फिट होता तर मुंबई इंडियन्सने त्याला संपूर्ण सीजनमधून रिलीज का केलं? अथर्व अंकोलेकरला अनफिट घोषित करून मुंबई इंडियन्सने त्याच्या सोबत धोका केला असल्याचं सुद्धा म्हंटलं आहे. एवढंच नाही तर अथर्वची रिप्लेसमेंट म्हणून घोषणा करण्यात आलेला क्रिश भगत हा आमदाराचा पुतण्या असल्याने त्याला प्राधान्याने संधी दिल्याची शंका सुद्धा सोशल मीडियावर काही क्रिकेटर्सनी उपस्थित केली आहे. अथर्व अंकोलेकरबाबत करण्यात आलेल्या या दाव्यामुळे सध्या सोशल मीडियावर खळबळ उडाली आहे. झी २४ तासने याबाबत अथर्व अंकोलेकरशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र त्याच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.