IPL 2026 : मुंबई इंडियन्समधून मराठमोळा खेळाडू बाहेर! पंजाब विरुद्ध सामन्यापूर्वी संघाने जाहीर केली रिप्लेसमेंट

IPL 2026 MI VS PBKS : मुंबई इंडियन्स विरुद्ध पंजाब किंग्स (Mumbai Indians) यांच्यात 16 एप्रिल रोजी आयपीएल 2026 चा 24 वा सामना खेळवला जाणार आहे. मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर हा सामना खेळवला जाणार असून यापूर्वी मुंबई संघातून एक मराठमोळा खेळाडू बाहेर पडला आहे. गुरुवारी सकाळी मुंबई इंडियन्सने दिलेल्या माहितीनुसार अथर्व अंकोलेकर हा यंदाच्या आयपीएल सीजनमधून बाहेर पडला आहे. दुखापतीच्या कारणामुळे अथर्व यंदाच्या सीजनमधून बाहेर पडल्यामुळे मुंबई इंडियन्सने त्याच्या बदल्यात दुसऱ्या खेळाडूच्या नावाची घोषणा केली आहे.
देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये मुंबईच्या संघाकडून खेळणारा आणि टीम इंडियाच्या अंडर 19 वर्ल्ड कप 2019 चा भाग असलेला मुंबईचा मराठमोळा क्रिकेटर अथर्व अंकोलेकर याला यंदा मुंबई इंडियन्सने आयपीएल 2026 च्या मिनी ऑक्शनमधून 30 लाखांच्या बेस प्राईजवर विकत घेतले होते. अथर्व अंकोलेकर हा मुंबई इंडियन्सकडून कधी आयपीएलमध्ये पदार्पण करतोय याकडे सर्वांचं लक्ष होतं. अशातच अथर्व अंकोलेकर हा यंदाच्या संपूर्ण आयपीएल सीजनमधून बाहेर पडला असल्याचे मुंबईने गुरुवारी जाहीर केले. अथर्व अंकोलेकरला दुखापत झाली असल्याने तो हा सीजन खेळी शकणार नाही. तेव्हा मुंबई इंडियन्सने अथर्व लवकर बरा व्हावा यासाठी त्याला शुभेच्छा सुद्धा दिल्या आहेत.
आयपीएल 2026 च्या ऑक्शनमध्ये मुंबई इंडियन्सने 2.75 कोटींची पर्स असताना 5 खेळाडूंना आपल्या संघात घेतले होते. यात क्विंटन डी कॉक, मयंक रावत, मोहम्मद इझार, दानिश मालेवार यासह अथर्व अंकोलेकर याचा सुद्धा समावेश होता. अथर्व अंकोलेकर हा सध्या 25 वर्षांचा असून तो 2019 च्या अंडर 19 वर्ल्ड कपमध्ये भारताकडून सर्वाधिक विकेट घेणारा गोलंदाज होता. तर फायनलमध्ये अथर्वला प्लेअर ऑफ द मॅचचा पुरस्कार सुद्धा मिळाला होता.
अथर्व अंकोलेकर याची रिप्लेसमेंट म्हणून मुंबई इंडियन्सने पंजाबचा 21 वर्षीय क्रिकेटर क्रिश भगतच्या नावाची घोषणा केली आहे. क्रिश भगत हा ऑलराऊंडर असून उजव्या हाताचा वेगवान गोलंदाज आहे. क्रिश भगत हा गोलंदाजी सह खालच्या फळीत गोलंदाजीत सुद्धा चांगलं योगदान देतो.