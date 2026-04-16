English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
  • IPL 2026 : मुंबई इंडियन्समधून मराठमोळा खेळाडू बाहेर! पंजाब विरुद्ध सामन्यापूर्वी संघाने जाहीर केली रिप्लेसमेंट

IPL 2026 : मुंबई इंडियन्समधून मराठमोळा खेळाडू बाहेर! पंजाब विरुद्ध सामन्यापूर्वी संघाने जाहीर केली रिप्लेसमेंट

IPL 2026 MI VS PBKS : आयपीएल 2026 मध्ये गुरुवारी मुंबई इंडियन्स विरुद्ध पंजाब किंग्स यांच्यात सामना खेळवला जाणार असून यापूर्वी मुंबई संघातून एक गोलंदाज संपूर्ण सीजनमधून बाहेर पडला आहे. मुंबई इंडियन्स संघाने त्याच्या बदल्यात दुसऱ्या खेळाडूची घोषणा केली आहे.   

पूजा पवार | Updated: Apr 16, 2026, 01:42 PM IST
IPL 2026 : मुंबई इंडियन्समधून मराठमोळा खेळाडू बाहेर! पंजाब विरुद्ध सामन्यापूर्वी संघाने जाहीर केली रिप्लेसमेंट
Photo Credit - Social Media

IPL 2026 MI VS PBKS : मुंबई इंडियन्स विरुद्ध पंजाब किंग्स (Mumbai Indians) यांच्यात 16 एप्रिल रोजी आयपीएल 2026 चा 24 वा सामना खेळवला जाणार आहे. मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर हा सामना खेळवला जाणार असून यापूर्वी मुंबई संघातून एक मराठमोळा खेळाडू बाहेर पडला आहे. गुरुवारी सकाळी मुंबई इंडियन्सने दिलेल्या माहितीनुसार अथर्व अंकोलेकर हा यंदाच्या आयपीएल सीजनमधून बाहेर पडला आहे. दुखापतीच्या कारणामुळे अथर्व यंदाच्या सीजनमधून बाहेर पडल्यामुळे मुंबई इंडियन्सने त्याच्या बदल्यात दुसऱ्या खेळाडूच्या नावाची घोषणा केली आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

अथर्व अंकोलेकर आयपीएलमधून बाहेर : 

देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये मुंबईच्या संघाकडून खेळणारा आणि टीम इंडियाच्या अंडर 19 वर्ल्ड कप 2019 चा भाग असलेला मुंबईचा मराठमोळा क्रिकेटर अथर्व अंकोलेकर याला यंदा मुंबई इंडियन्सने आयपीएल 2026 च्या मिनी ऑक्शनमधून 30 लाखांच्या बेस प्राईजवर विकत घेतले होते. अथर्व अंकोलेकर हा मुंबई इंडियन्सकडून कधी आयपीएलमध्ये पदार्पण करतोय याकडे सर्वांचं लक्ष होतं. अशातच अथर्व अंकोलेकर हा यंदाच्या संपूर्ण आयपीएल सीजनमधून बाहेर पडला असल्याचे मुंबईने गुरुवारी जाहीर केले. अथर्व अंकोलेकरला दुखापत झाली असल्याने तो हा सीजन खेळी शकणार नाही. तेव्हा मुंबई इंडियन्सने अथर्व लवकर बरा व्हावा यासाठी त्याला शुभेच्छा सुद्धा दिल्या आहेत. 

कोण आहे अथर्व अंकोलेकर? 

आयपीएल 2026 च्या ऑक्शनमध्ये मुंबई इंडियन्सने 2.75 कोटींची पर्स असताना 5 खेळाडूंना आपल्या संघात घेतले होते. यात क्विंटन डी कॉक, मयंक रावत, मोहम्मद इझार, दानिश मालेवार यासह अथर्व अंकोलेकर याचा सुद्धा समावेश होता. अथर्व अंकोलेकर हा सध्या 25 वर्षांचा असून तो 2019 च्या अंडर 19 वर्ल्ड कपमध्ये भारताकडून सर्वाधिक विकेट घेणारा गोलंदाज होता. तर फायनलमध्ये अथर्वला प्लेअर ऑफ द मॅचचा पुरस्कार सुद्धा मिळाला होता.

ipl 2026

रिप्लेसमेंट म्हणून क्रिश भगतची घोषणा : 

अथर्व अंकोलेकर याची रिप्लेसमेंट म्हणून मुंबई इंडियन्सने पंजाबचा 21 वर्षीय क्रिकेटर क्रिश भगतच्या नावाची घोषणा केली आहे. क्रिश भगत हा ऑलराऊंडर असून उजव्या हाताचा वेगवान गोलंदाज आहे. क्रिश भगत हा गोलंदाजी सह खालच्या फळीत गोलंदाजीत सुद्धा चांगलं योगदान देतो. 

 

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

...Read More

Tags:
IPL 2026mumbai indiansmarathi newsMI vs PBKSCricket News

