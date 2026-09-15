स्पर्धेदरम्यान पँटमध्येच शौच केल्यानंतरही 'ती' तासभर खेळली; फोटो, Videos पाहून सारेच थक्क! नव्या वादाला फुटलं तोंड

चीनमधील बीजिंग येथे आयोजित करण्यात आलेल्या एका स्पर्धेत अत्यंत विचित्र प्रकार घडला. येथील हायरॉक्स बीजिंग स्पर्धेदरम्यान स्पर्धेत सहभागी झालेल्या माहिलेला स्पर्धा अर्ध्यात असतानाच शौचाला आली. मात्र तिने धावणं न थांबवता पँटमध्येच शौच केल्यानंतर जवळपास एक तास स्पर्धेत वेगवेगळे टास्क पूर्ण करत राहिली. मात्र पँटमध्ये शौच केल्यानंतरही तिला एक तास शर्यत सुरू ठेवण्यास परवानगी देण्यात आल्याने हा इतर स्पर्धकांसोबत झालेला अन्याय असल्याचं म्हणत या साऱ्या प्रकारामुळे स्पर्धेत सहभागी झालेल्यांचे आरोग्य, ट्रॅकची स्वच्छता आणि स्पर्धा आयोजकांना जबाबदारीचं भान नसल्याची टीका होताना दिसतेय.
मिळालेल्या माहितीनुसार, ही घटना 12 सप्टेंबर रोजी युलाइक हायरॉक्स बीजिंग स्पर्धेदरम्यान घडली. एका व्हायरल सोशल मीडिया पोस्टनुसार, ती खेळाडू स्पर्धा पूर्ण करण्याच्या आणि रँकिंग मिळवण्याच्या प्रयत्नात होती. मात्र स्पर्धेत वेगवेगळे टास्क करतानाच तिला शौचाला झाली आणि तिने पँटमध्येच शौच केली. तीव्र शारीरिक हालचालींदरम्यान शारीरिक कार्यांवरील नियंत्रण सुटू शकते हे काहींनी मान्य केलं असलं तरी यानंतर जे घडले याबद्दल चिंता व्यक्त करत आता टीकेची झोड उठवली जात आहे.
व्हायरल पोस्टमध्ये असा दावा करण्यात आला की, या महिला खेळाडूने शौचाला झाल्यानंतरही ट्रॅकवरुन बाजूला न जाता पुढील टास्क करत राहण्याचा निर्णय घेतल्याने घाण झालेल्या ट्रॅक, मॅट्सवरुनच इतरांना धावाव लागलं. खरं तर असं झाल्यानंतर शर्यत थांबवायला हवी होती का? किंवा त्या खेळाडूने माघार घ्यायला हवी होती का? अशा वेळी आयोजकांची भूमिका काय हवी होती? असे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
An Australian competitor at HYROX Beijing suffered sudden fecal incontinence mid-race due to intense physical stress — but still pushed through and finished strong.— Shanghai Daily (@shanghaidaily) September 13, 2026
Race organizers confirmed they immediately isolated and disinfected the affected area, disposing of equipment and… pic.twitter.com/xWSKl6m3A3
धावणाऱ्या महिला खेळाडूचा वैयक्तिक निर्धार वगैरे गोष्टी मान्य केल्या तरी इतर स्पर्धकांना संभाव्य अस्वच्छ परिस्थितीत ही शर्यत सुरु ठेवावी लागली. अशा वेळी आयोजकांची जबाबदारी काय? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. कोणत्याही खेळाडूची चिकाटी ही इतर स्पर्धांच्या आरोग्यावर, सुरक्षेवर आणि स्वच्छतेसंदर्भात गदा आणणारी असेल तर त्या खेळाडूला रोखलं पाहिजे होतं, असं मत अनेकांनी व्यक्त केलं आहे.
या घटनेमुळे खिलाडूवृत्ती म्हणजे नेमकं काय याबद्दलही मतमतांतरे आहेत. काहींच्या मते शारीरिक त्रास होत असूनही स्पर्धा सुरू ठेवणे हे दृढनिश्चयाचे उदाहरण आहे. मात्र अशा विचित्र प्रकारानंतर दूषित झालेली जागा इतर स्पर्धांना वापरावी लागल्याने स्पर्धेतील निष्पक्षपणा आणि स्वच्छतेसारख्या मूलभूत गोष्टींची तडजोड झाल्याचं मत अनेकांनी व्यक्त केलं आहे. मात्र या महिला स्पर्धकाने स्पर्धा पूर्ण केल्याबद्दल अनेकांनी तिचं कौतुक केल्याचंही दिसून आलं आहे.
The incident drew complaints from athletes who say the surface was contaminated and that some slipped on it.— Shanghai Daily (@shanghaidaily) September 13, 2026
The competitor, Joanna Wietrzyk, has since posted "a win is a win," thanking supporters and saying she recovered quickly. pic.twitter.com/XkG6MkT4zj
ज्या ठिकाणी या महिलेला पँटमध्येच शौचाला झाली ती जागा निर्जंतुकीकरणासाठी सील करण्यात आली होती असं आयोजकांनी एक निवेदन जारी करून सांगितले. मात्र अनेकांनी हे काही समाधानकारक नसून इतर स्पर्धांबरोबर अन्याय झाल्याची भावना व्यक्त केली आहे.