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स्पर्धेदरम्यान पँटमध्येच शौच केल्यानंतरही 'ती' तासभर खेळली; फोटो, Videos पाहून सारेच थक्क! नव्या वादाला फुटलं तोंड

या स्पर्धेदरम्यान घडलेल्या विचित्र प्रकारामुळे दोन गट पडल्याचं दिसून येत असून एका गटाकडून महिला स्पर्धकांचं समर्थन केलं जात असलं तरी दुसऱ्या गटाने यामुळे इतर स्पर्धकांसोबत अन्याय झाल्याचं म्हटलं जातंय. नक्की झालं काय? जाणून घ्या...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 15, 2026, 08:27 AM IST|Updated: Sep 15, 2026, 08:27 AM IST
स्पर्धेदरम्यान पँटमध्येच शौच केल्यानंतरही 'ती' तासभर खेळली; फोटो, Videos पाहून सारेच थक्क! नव्या वादाला फुटलं तोंड
Image Credit: या साऱ्या प्रकारावरुन पडलेत दोन गट (फोटो सोशल मीडियावरुन साभार)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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