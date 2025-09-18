पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचा दुष्काळात तेरावा; जर्सीतही केला भ्रष्टाचार? खेळाडूंना तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार

Asia Cup 2025 : आशिया कप 2025 मध्ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम सध्या बरीच चर्चेत आहे. हॅन्डशेक वादानंतर दिलेल्या बहिष्काराच्या धमकीची खूप चर्चा झाली, हा वाद संपतोय तितक्यात आता त्यांच्या जर्सीबाबत एक नवा वाद समोर आलाय. पाकिस्तानचे माजी क्रिकेटर अतीक-उज-जमानने (Atiq-Uj-Zaman) सोशल मीडिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डावर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले आहेत. त्याने आशिया कपमध्ये (Asia Cup 2025) पाकिस्तानी खेळाडूंना देण्यात हलक्या क्वालिटीच्या जर्सीबाबत पीसीबीला सुनावलं आहे.
माजी क्रिकेटर आणि कोच अतीक-उज-जमान ने एक्सवर पोस्ट करत पाकिस्तानच्या संघाला आशिया कपसाठी लो क्वालिटी जर्सी दिल्याचा आरोप केला आहे. या लो क्वालिटी जर्सीमुळे खेळाडू सामन्यादरम्यान घामाने भिजत आहेत. अतीक-उज-जमान म्हणाला की, "जेव्हा प्रोफेशनल्स ऐवजी अधिकाऱ्यांच्या मित्रांना टेंडर/ कॉन्ट्रॅक्ट दिलं जातं तेव्हा असेच घडतं. आपले खेळाडू घामाने भिजत आहेत आणि घामापेक्षाही त्यातून भ्रष्टाचार जास्त टपकतोय'. भारतासह इतर संघांच्या जर्सीचे उदाहरण देत जमान म्हणाला की, ते ड्राय-फिट किट घालत आहेत तर पाकिस्तानी खेळाडूंना निकृष्ट दर्जाचे साहित्य देण्यात आले आहे.
पाकिस्तानने ‘करो या मरो’च्या सामन्यात यूएईवर 41 धावांनी मात करून सुपर-4 मध्ये प्रवेश मिळवला आहे. . टॉस जिंकून यूएईने आधी गोलंदाजी निवडली आणि सुरुवातीला पाकिस्तानच्या फलंदाजांना तगडा धक्का दिला. वेगवान गोलंदाज जुनैद सिद्दीकीने केवळ 9 धावांत पाकिस्तानच्या सलामीवीरांना परत पाठवलं. मात्र, संकटात फखर जमन तटस्थ राहिला. त्याने केवळ 36 चेंडूत अर्धशतक झळकावत संघाला सावरलं. कर्णधार सलमान अली आगा यांनी 20 धावांची भर घातली. शेवटी पाकिस्तानने 146 धावांपर्यंत मजल मारली. तर भारत आधीच दोन सामने जिंकून सुपर-4 साठी पात्र ठरला होता. त्यामुळे 21 सप्टेंबरला पुन्हा एकदा भारत आणि पाकिस्तान आमनेसामने भिडणार आहेत.
सुपर-4 फेरीची सुरुवात 20 सप्टेंबरपासून होईल. 21 सप्टेंबरला ग्रुप-ए मधील भारत आणि पाकिस्तान पुन्हा एकदा भिडतील. लीग फेरीत भारताने पाकिस्तानवर 7 विकेट्सनी सहज विजय मिळवला होता. पण सुपर-4 मध्ये पाकिस्तान पूर्ण तयारीनिशी उतरेल, असा अंदाज आहे. त्यामुळे हा सामना खऱ्या अर्थाने 'महासंग्राम' ठरण्याची शक्यता आहे.
अतीक-उज-जमान यांनी PCB वर कोणते आरोप केले आहेत?
अतीक-उज-जमान यांनी PCB वर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप केले आहेत. त्यांनी X वर पोस्ट करत सांगितले की, पाकिस्तानी खेळाडूंना कमी दर्जाच्या जर्सी दिल्या गेल्या, ज्या ड्राय-फिट नसून खेळाडू घामाने भिजतात. त्यांनी म्हटलं, "जेव्हा टेंडर प्रोफेशनल्सऐवजी मित्रांना दिले जातात, तेव्हा असं घडतं. भ्रष्टाचार हा घामापेक्षाही जास्त टपकतोय."
पाकिस्तानच्या जर्सीच्या दर्जाबाबत काय तक्रार आहे?
अतीक-उज-जमान यांनी दावा केला आहे की, इतर संघ (उदा., भारत) ड्राय-फिट जर्सी वापरतात, ज्या घाम शोषून घेतात आणि खेळाडूंना आरामदायी ठेवतात. मात्र, पाकिस्तानी खेळाडूंना दिलेल्या जर्सी कमी दर्जाच्या आहेत, ज्यामुळे खेळाडू सामन्यादरम्यान घामाने भिजतात, जे त्यांच्या कामगिरीवर परिणाम करू शकते.
हॅन्डशेक वाद काय होता?
आशिया कप 2025 मधील भारत-पाकिस्तान सामन्यात (14 सप्टेंबर 2025) भारतीय कर्णधार सूर्यकुमार यादव आणि त्यांच्या संघाने पाकिस्तानी खेळाडूंशी हस्तांदोलन करण्यास नकार दिला. PCB ने याबाबत मॅच रेफरी अँडी पायक्रॉफ्ट यांच्यावर दोषारोप करत सांगितले की, त्यांनी दोन्ही कर्णधारांना टॉसवेळी हस्तांदोलन न करण्यास सांगितले. यामुळे PCB ने ICC कडे तक्रार केली आणि पायक्रॉफ्ट यांना हटवण्याची मागणी केली, तसेच UAE विरुद्धच्या सामन्यावर बहिष्काराची धमकी दिली.