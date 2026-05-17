/FIFA World Cup 2026 बघायला जायचा प्लॅन करताय? आधीच जाणून घ्या टुरिस्ट पॉईंट्स!

2026 FIFA World Cup A 3 Day Itinerary for Fans and Visitors: 2026 च्या फिफा विश्वचषकात अटलांटा हे प्रमुख शहर म्हणून निवडले गेले आहे. येथे आठ सामने होणार आहेत, ज्यात काही फाइनल सामनेही समाविष्ट आहे. मैदानावरील उत्साह अनुभवताना तुम्ही शहरातील संस्कृती, खाद्यपदार्थ, खरेदी आणि मनोरंजन देखील अनुभवू शकता.
दिवस १: अटलांटाचे प्रसिद्ध ठिकाणे आणि स्टेडियमचा अनुभव
- सकाळचा नाश्ता: दिवसाची सुरुवात करा “अटलांटा ब्रेकफास्ट क्लब” येथे. येथील सॅल्मन क्रोकेट, ब्रेकफास्ट टॅकोस, कुरकुरीत फ्राय चिकन वाफल्स, अंडी आणि ग्रिट्ससह पारंपरिक दक्षिणेकडील नाश्ता चाखता येईल.
- जॉर्जिया अक्वेरियम: नाश्त्यानंतर जवळच्याच जॉर्जिया अक्वेरियमला भेट द्या. येथे ८० लाख गॅलन पाण्यात ५०० हून अधिक प्रजातींची जलचर प्राणी पाहता येतात.
- कोका-कोला संग्रहालय: प्रसिद्ध कोकाच्या इतिहासाबद्दल जाणून घ्या, ४-डी थिएटरमध्ये अनुभव घ्या आणि जगभरातील १०० पेक्षा अधिक पेय पदार्थ चाखा.
- स्टेडियम टूर: संध्याकाळी मर्सिडीज-बेंझ स्टेडियमची पार्श्वभूमी टूर बुक करा. मुलांसाठी प्लेयर टनेलमध्ये फेरफटका मजेशीर ठरतो. जर स्टेडियममध्ये जाऊ शकत नसाल, तर सेंटेनियल ऑलिंपिक पार्कमध्ये फिफा फॅन फेस्टिव्हलमध्ये सहभागी व्हा.
दिवस २: कला, निसर्ग आणि शहरातील जेवण
- कला प्रदर्शन: मिडटाउन आर्ट्स डिस्ट्रिक्टमध्ये जा. हाय म्युझियम ऑफ आर्टमध्ये १२,००० हून अधिक कलाकृती पहा. येथे अमेरिकन, आधुनिक, समकालीन, आफ्रिकन आणि फोटोग्राफी कला अनुभवता येते.
- डिझाईन संग्रहालय: डिझाईनचे प्रभाव पाहण्यासाठी म्युझियम ऑफ डिझाईनला भेट द्या.
- दुपारचे जेवण: वर्ल्ड फेमस चिली डॉग आणि फ्रोस्टेड ऑरेंज मिल्कशेकसाठी “द वार्सिटी” येथे जा किंवा पिकनिकसाठी पिएडमॉंट पार्कमध्ये जेवण करा. येथे लॉन्स, तलाव, मैदान आणि चालण्याचे मार्ग आहेत.
- वनस्पती उद्यान: अटलांटा बॉटॅनिकल गार्डनमध्ये विविध फुलांची आणि जलसृष्टींची मजा घ्या. कॅनोपी वॉकवरून शहराचे दृश्य अनुभवता येईल.
- संध्याकाळचे जेवण आणि नाईटलाइफ: ५चर्च किंवा साउथ सिटी किचनमध्ये सांस्कृतिक जेवण करा. नंतर फॉक्स थिएटरमध्ये सजीव संगीताचा अनुभव घ्या.
दिवस ३: खरेदी, इतिहास आणि सांस्कृतिक अनुभव
- खरेदी: बकहेडमध्ये लक्झरी खरेदीसाठी जा. लेनॉक्स स्क्वेअर आणि फिफ्स प्लाझामध्ये दर्जेदार दुकानांचा अनुभव घ्या. बकहेड व्हिलेज डिस्ट्रिक्टमध्ये अधिक लक्झरी बुटिक्स आणि रेस्टॉरंट्स आहेत.
- मिठाई: जॉर्जटाउन कपकेक येथे लालसर कपकेक चाखा.
- इतिहास: अटलांटा हिस्टरी सेंटरमध्ये शहराचा इतिहास आणि विशेष प्रदर्शने पहा, जसे की गृहयुद्ध, बॉबी जोन्सची कहाणी. सायक्लोरामा: द बिग पिक्चर मध्ये १३२ वर्षांपूर्वीचे युद्धचित्र पाहा.
- दुपारचे जेवण: स्वान कोच हाऊस रेस्टॉरंटमध्ये पारंपरिक दक्षिणेकडील जेवण अनुभव करा.
- संध्याकाळचे जेवण आणि नाईटलाइफ: साउथ सिटी किचन बकहेड किंवा साउदर्न जेंटलमनमध्ये जेवण करा. रात्री जॉनीज हिडअवे येथे स्थानिक संगीत आणि नृत्याचा अनुभव घ्या.
हा तीन दिवसांचा प्रवास तुम्हाला सामन्यांचा उत्साह अनुभवायला देईल तसेच अटलांटाच्या संस्कृती, इतिहास, स्वादिष्ट जेवण आणि निसर्गाचा अनुभव देखील देईल.