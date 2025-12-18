मल्लिकाची एक चूक आणि CSK चं लाखांचे नुकसान; IPL 2026 Auction च्या वेळी नेमकं काय झालं?

IPL Auction 2026: 16 डिसेंबर रोजी मिनी लिलाव पार पडला. मल्लिका सागर हिने दरवर्षीप्रमाणे या लिलावाचे ऑक्शनर म्हणून काम केलं. मल्लिका तिच्या कामात चोख आहे. पण तिच्याकडून यंदा एक चूक झाली आणि चेन्नई सुपर किंग्जला ती चूक महागात पडली. आयपीएल 2026 च्या लिलावात सहसा संघांच्या प्लॅनिंगमधल्या चुकांमुळे नुकसान होताना दिसते. मात्र यंदा एक वेगळीच घटना समोर आली, जिथे संघ नव्हे तर लिलाव करणाऱ्या ऑक्शनरच्या चुकीमुळे थेट चेन्नई सुपर किंग्सला आर्थिक नुकसान सहन करावे लागले. लिलावाच्या रंगतदार प्रक्रियेदरम्यान ऑक्शनर मल्लिका सागर यांच्याकडून झालेल्या एका चुकीच्या निर्णयामुळे महेंद्रसिंग धोनीच्या नेतृत्वाखालील CSK ला अतिरिक्त पैसे मोजावे लागले, हे आता स्पष्ट झाले आहे.
अमन खानचे नाव लिलावात पुकारले गेले तेव्हा त्याची मूळ किंमत 30 लाख रुपये होती. चेन्नई सुपर किंग्स या युवा खेळाडूला संघात घेण्यास उत्सुक होती. सुरुवातीला चेन्नई सुपर किंग्सकडून 30 लाखांची बोली लावण्यात आली. काही क्षण गोंधळाचे असतानाच ऑक्शनरने पुढील बोलीसाठी विचारणा केली. त्या वेळी कोणताही संघ सक्रियपणे बोली लावत नसल्याचा अंदाज आल्याने मल्लिका सागर यांनी अमन खान चेन्नई सुपर किंग्स कडे गेला असल्याची घोषणा केली. त्यामुळे चेन्नईच्या टेबलवर आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले.
मात्र हा आनंद फार काळ टिकला नाही. लगेचच लक्षात आले की पंजाब किंग्सकडून अमन खानसाठी 35 लाखांची बोली आधीच नोंदवण्यात आली होती, जी ऑक्शनरच्या नजरेतून सुटली होती. त्यामुळे अमन खानची डील पुन्हा उघडण्यात आली. यानंतर चेन्नई सुपर किंग्सला पुन्हा बोली वाढवावी लागली आणि अखेर 40 लाख रुपयांत अमन खानला संघात सामील करून घेण्यात आले.
जर पहिल्याच टप्प्यात लिलाव प्रक्रिया योग्यरीत्या पूर्ण झाली असती, तर चेन्नईला अमन खान केवळ 30 लाख रुपयांत मिळाला असता. मात्र गोंधळ आणि चुकीच्या निर्णयामुळे चेन्नई सुपर किंग्सला अतिरिक्त 10 लाख रुपये खर्च करावे लागले.
या घटनेमुळे आयपीएल लिलावातील पारदर्शकता आणि समन्वयावर चर्चा सुरू झाली आहे. ऑक्शनरच्या एका क्षुल्लक चुकीमुळे संघाला आर्थिक नुकसान सहन करावे लागल्याचे उदाहरण याआधी क्वचितच पाहायला मिळाले आहे.