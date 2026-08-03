/जसप्रीत बुमराहची रिप्लेसमेंट जाहीर, IPL मधील 8.4 कोटींच्या गोलंदाजाने घेतली जागा, कोण आहे आकिब नबी?

India VS Sri Lanka Test Series : भारताचा संघ श्रीलंकेविरुद्ध 2 सामन्यांची टेस्ट सीरिज खेळण्यासाठी ऑगस्टमध्ये श्रीलंका दौऱ्यावर जाणार आहे. 15 ऑगस्ट पासून या टेस्ट सीरिजला सुरुवात होणार असून त्यापूर्वी टीम इंडियाला एक धक्का बसला. या टेस्ट सीरिजसाठी जाहीर करण्यात आलेल्या भारतीय संघात जसप्रीत बुमराहचा समावेश होता. मात्र सीरिज सुरु होण्यासाठी आठवडा शिल्लक असताना गुडघ्याच्या दुखापतीतून अद्याप पूर्णपणे बरा न झाल्याने बुमराहला या टेस्ट सीरिजमधून वगळण्यात आले. बीसीसीआयने स्वतः याबाबत माहिती दिली असून त्याची रिप्लेसमेंट म्हणून आकिब नबीची घोषणा केली. आकिब नबी नेमका कोण आहे याविषयी जाणून घेऊयात.
4 जुलै रोजी भारतीय संघ हा श्रीलंका दौऱ्यावर पोहोचणार असून याच्या एक दिवसापूर्वी बीसीसीआयने आकिब नबी ला बुमराहची रिप्लेसमेंट म्हणून निवडलं आहे. बीसीसीआयने एक ऍडव्हायजरी जाहीर केली असून यात बुमराहच्या दुखापतीवर सुद्धा अपडेट देण्यात आली. बुमराह इंग्लंड दौऱ्यासाठीच्या संघात होता आणि त्याला गुडघ्याची दुखापत झाली होती, सध्या तो पूर्णपणे तंदुरुस्त नाही. त्यामुळे त्यांना न टेस्ट सीरिजमध्ये न खेळण्याच्या निर्णय घेण्यात आला आहे.
टीम इंडियाच्या अधिकतर खेळाडूंनी आयपीएलमध्ये केलेल्या परफॉर्मन्समुळे टीम इंडियात स्थान मिळवलं आहे. मात्र आकिब नबीने घरगुती क्रिकेटमध्ये प्रदर्शन करून बीसीसीआयचे दरवाजे ठोठावले. त्याने पहिल्यांदा सीनियर नॅशनल संघासाठी बोलवण्यात आलं होतं. यापूर्वी अफगाणिस्तान विरुद्ध एकमेव टेस्टमध्ये त्याला बाकीप्लेअर म्हणून सहभागी करण्यात आले होते. नबीने गेल्या दोन रणजी करंडक सीजनमध्ये एकूण 104 विकेट घेतले आणि यात 2025 ते 26 च्या सीजनमधील केवळ 10 सामन्यांत घेतलेल्या 60 विकेटचा समावेश आहे.
BCCI (BCCI) August 3, 2026
Auqib Nabi replaces Jasprit Bumrah in India's Test squad.
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आकिब नबीकडे श्रीलंकामध्ये खेळण्याचा अनुभव आहे. त्याने मागेच टीम इंडियाच्या ए संघासोबत सामना खेळला आहे. 2 फर्स्ट क्लास सामन्यात आकिब नबीने 6 विकेट घेतले. नबीने 2026 मध्ये आयपीएलमध्ये पदार्पण केले; त्याने पाच सामने खेळले, परंतु त्याला एकही बळी (विकेट) घेता आला नाही. दिल्ली कॅपिटल्सने लिलावात त्याला 8.4 कोटी रुपयांना आपल्या संघात सामील करून घेतले. आता टेस्ट क्रिकेटमध्ये स्वतःला सिद्ध करण्याची संधी त्याच्याकडे आहे.
शुभमन गिल (कर्णधार), केएल राहुल (उपकर्णधार), यशस्वी जयस्वाल, ऋषभ पंत [विकेटकीपर], साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जड़ेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, आकिब नबी, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बराड़, देवदत्त पडिक्कल, सारांश जैन.