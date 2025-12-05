जो रूटच्या शतकाने मॅथ्यू हेडनची लाज वाचवली, अन्यथा मैदानावर नग्न होऊन धावावं लागलं असतं, नेमकं काय प्रकरण?

Ashes Test Series : ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंड यांच्यात एशेज 2025 चा दुसरा टेस्ट सामना खेळवला जातोय. पिंक बॉलने खेळवण्यात येणाऱ्या या डे नाईट टेस्ट सामन्याच्या पहिल्या दिवशी इंग्लंडचा फलंदाज जो रूट ऐतिहासिक कामगिरी करत ऑस्ट्रेलियाच्या धरतीवर त्याचं पहिलं शतक लागावलं आणि स्टंप्सपर्यंत नाबाद राहिला. ऑस्ट्रेलियाच्या धरतीवरील रूटचं पहिलं तर टेस्ट क्रिकेटमधील त्याचं हे 40 वं शतक होतं. रूटच्या या शतकाने ऑस्ट्रेलियाची धाकधूक वाढली, मात्र ऑस्ट्रेलियाचे माजी फलंदाज मॅथ्यू हेडनने मात्र सुटकेचा श्वास घेतला.
ऑस्ट्रेलियाचा माजी सलामीवीर फलंदाज मॅथ्यू हेडनने एशेज टेस्ट सीरिजच्या सुरुवातीला म्हटले होते की जर इंग्लंडचा फलंदाज जो रूटने 2025-26 एशेज दरम्यान शतक लगावलं नाही तर ते मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंडवर कपडे न घालता नग्न धावतील. एशेज 2025 च्या दुसऱ्या टेस्ट सामन्यादरम्यान जो रूटने अखेर शतक ठोकलं, त्यामुळे मॅथ्यू हेडनची लाज वाचली. रूटच्या शतकानंतर हेडनने एक्सवर पोस्ट करत लिहिले की, 'जो रूट, अभिनंदन मित्रा. तुला थोडा वेळ लागला. दहा अर्धशतके आणि शेवटी एक शतक, शाब्बास मित्रा, एक उत्तम खेळी'.
गेल्या आठवड्यात, हेडनने ऑल ओव्हर द क्रिकेट पॉडकास्टवर रूटला पॅनलिस्टच्या ऑल-टाइम अॅशेस इलेव्हनमध्ये समाविष्ट केले गेले नाही यावर अविश्वास व्यक्त केला. राग आणि दिखाऊपणात, त्याने जर रूटने या अॅशेसमध्ये शतक केले नाही तर मी मेलबर्नमध्ये नग्न फिरेन अशी पैज लावली होती. हेडनचे हे विधान चर्चेचा विषय बनले होते.
ऑस्ट्रेलियात खेळलेल्या मागील 15 टेस्टमध्ये त्याने एकही शतक ठोकले नव्हते. मात्र 16 व्या टेस्ट सामन्यात त्याने जबरदस्त शतक लगावले. गाबा जिथे फलंदाजी करणं खूप कठीण असतं अशा ठिकाणी त्याने पहिल्या दिवशी रूटने नाबाद 135 धावा केल्या. त्याच्या शतकाच्या जोरावर इंग्लंडने पहिल्या दिवसाचा खेळ संपेपर्यंत 9 विकेटच्या मोबदल्यात 325 धावा केल्या आहेत.
एशेज २०२५ च्या दुसऱ्या टेस्ट सामन्यात जो रूटने काय कामगिरी केली?
जो रूटने ऑस्ट्रेलियाच्या धरतीवर त्याचे पहिले शतक लगावले आणि स्टंप्सपर्यंत नाबाद १३५ धावा केल्या. हे त्याचे टेस्ट क्रिकेटमधील ४० वे शतक होते.
मॅथ्यू हेडनने जो रूटबाबत कोणती पैज लावली होती?
मॅथ्यू हेडनने म्हटले होते की, जर जो रूटने २०२५-२६ एशेज सीरिजमध्ये शतक लगावले नाही तर ते मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंडवर नग्न धावतील.
ऑस्ट्रेलियात जो रूटने किती टेस्ट खेळून शतक लगावले?
ऑस्ट्रेलियात खेळलेल्या मागील १५ टेस्टमध्ये त्याने एकही शतक ठोकले नव्हते, मात्र १६ व्या टेस्ट सामन्यात त्याने शतक लगावले.