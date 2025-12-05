English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Ashes Test Series : एशेज 2025 च्या दुसऱ्या सामन्यात इंग्लंडचा फलंदाज जो रूट ऐतिहासिक कामगिरी करत ऑस्ट्रेलियाच्या धरतीवर त्याचं पहिलं शतक लागावलं. त्याने ही कामगिरी करून ऑस्ट्रेलियाचा माजी फलंदाज मॅथ्यू हेडनची लाज वाचवली.   

पूजा पवार | Updated: Dec 5, 2025, 02:56 PM IST
जो रूटच्या शतकाने मॅथ्यू हेडनची लाज वाचवली, अन्यथा मैदानावर नग्न होऊन धावावं लागलं असतं, नेमकं काय प्रकरण?
(Photo Credit : Social Media)

Ashes Test Series : ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंड यांच्यात एशेज 2025 चा दुसरा टेस्ट सामना खेळवला जातोय. पिंक बॉलने खेळवण्यात येणाऱ्या या डे नाईट टेस्ट सामन्याच्या पहिल्या दिवशी इंग्लंडचा फलंदाज जो रूट ऐतिहासिक कामगिरी करत ऑस्ट्रेलियाच्या धरतीवर त्याचं पहिलं शतक लागावलं आणि स्टंप्सपर्यंत नाबाद राहिला. ऑस्ट्रेलियाच्या धरतीवरील रूटचं पहिलं तर टेस्ट क्रिकेटमधील त्याचं हे 40 वं शतक होतं. रूटच्या या शतकाने ऑस्ट्रेलियाची धाकधूक वाढली, मात्र ऑस्ट्रेलियाचे माजी फलंदाज मॅथ्यू हेडनने मात्र सुटकेचा श्वास घेतला.  

नेमकं काय प्रकरण?

ऑस्ट्रेलियाचा माजी सलामीवीर फलंदाज मॅथ्यू हेडनने एशेज टेस्ट सीरिजच्या सुरुवातीला म्हटले होते की जर इंग्लंडचा फलंदाज जो रूटने 2025-26 एशेज दरम्यान शतक लगावलं नाही तर ते मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंडवर कपडे न घालता नग्न धावतील. एशेज 2025 च्या दुसऱ्या टेस्ट सामन्यादरम्यान जो रूटने अखेर शतक ठोकलं, त्यामुळे मॅथ्यू हेडनची लाज वाचली. रूटच्या शतकानंतर हेडनने एक्सवर पोस्ट करत लिहिले की, 'जो रूट, अभिनंदन मित्रा. तुला थोडा वेळ लागला. दहा अर्धशतके आणि शेवटी एक शतक, शाब्बास मित्रा, एक उत्तम खेळी'.

मॅथ्यूने लावली होती पैज : 

गेल्या आठवड्यात, हेडनने ऑल ओव्हर द क्रिकेट पॉडकास्टवर रूटला पॅनलिस्टच्या ऑल-टाइम अ‍ॅशेस इलेव्हनमध्ये समाविष्ट केले गेले नाही यावर अविश्वास व्यक्त केला. राग आणि दिखाऊपणात, त्याने जर रूटने या अ‍ॅशेसमध्ये शतक केले नाही तर मी मेलबर्नमध्ये नग्न फिरेन अशी पैज लावली होती.  हेडनचे हे विधान चर्चेचा विषय बनले होते. 

ऑस्ट्रेलियात खेळलेल्या मागील 15 टेस्टमध्ये त्याने एकही शतक ठोकले नव्हते. मात्र 16 व्या टेस्ट सामन्यात त्याने जबरदस्त शतक लगावले. गाबा जिथे फलंदाजी करणं खूप कठीण असतं अशा ठिकाणी त्याने पहिल्या दिवशी रूटने नाबाद 135 धावा केल्या. त्याच्या शतकाच्या जोरावर इंग्लंडने पहिल्या दिवसाचा खेळ संपेपर्यंत 9 विकेटच्या मोबदल्यात 325 धावा केल्या आहेत.

FAQ : 

एशेज २०२५ च्या दुसऱ्या टेस्ट सामन्यात जो रूटने काय कामगिरी केली?

जो रूटने ऑस्ट्रेलियाच्या धरतीवर त्याचे पहिले शतक लगावले आणि स्टंप्सपर्यंत नाबाद १३५ धावा केल्या. हे त्याचे टेस्ट क्रिकेटमधील ४० वे शतक होते.

मॅथ्यू हेडनने जो रूटबाबत कोणती पैज लावली होती?

मॅथ्यू हेडनने म्हटले होते की, जर जो रूटने २०२५-२६ एशेज सीरिजमध्ये शतक लगावले नाही तर ते मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंडवर नग्न धावतील.

ऑस्ट्रेलियात जो रूटने किती टेस्ट खेळून शतक लगावले?

ऑस्ट्रेलियात खेळलेल्या मागील १५ टेस्टमध्ये त्याने एकही शतक ठोकले नव्हते, मात्र १६ व्या टेस्ट सामन्यात त्याने शतक लगावले.

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

