Marathi News
148 वर्षात पहिल्यांदाच.... मिचेल स्टार्कने बनवला मोठा विक्रम! पाकिस्तानच्या दिग्गज क्रिकेटरचा रेकॉर्ड उध्वस्त

Mitchell Starc : पिंक बॉलने खेळवण्यात येणाऱ्या  डे नाईट टेस्ट सामन्याच्या पहिल्या दिवशी मिचेल स्टार्कच्या भेदक गोलंदाजी समोर इंग्लंडच्या फलंदाजांनी लोटांगण घातलं. स्टार्कने सहा विकेट्स घेत ऐतिहासिक टप्पा गाठला आहे. 

पूजा पवार | Updated: Dec 4, 2025, 09:29 PM IST
148 वर्षात पहिल्यांदाच.... मिचेल स्टार्कने बनवला मोठा विक्रम! पाकिस्तानच्या दिग्गज क्रिकेटरचा रेकॉर्ड उध्वस्त
(Photo Credit : Social Media)

Mitchell Starc : ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंड यांच्यात एशेज 2025 चा दुसरा टेस्ट सामना खेळवला जातोय. पिंक बॉलने खेळवण्यात येणाऱ्या या डे नाईट टेस्ट सामन्याच्या पहिल्या दिवशी मिचेल स्टार्कच्या भेदक गोलंदाजी समोर इंग्लंडच्या फलंदाजांनी लोटांगण घातलं. जो रूट ऐतिहासिक कामगिरी करत ऑस्ट्रेलियाच्या धरतीवर त्याचं पहिलं शतक लागावलं आणि स्टंप्सपर्यंत नाबाद राहिला. जो रूटने एका टोकाला खंबीरपणे पकड ठेवली, तर स्टार्कने इंग्लंडचा डाव एकामागून एक उध्वस्त केला. स्टार्कने सहा विकेट्स घेत ऐतिहासिक टप्पा गाठला आहे. 

मिचेल स्टार्कच्या नावावर कोणता रेकॉर्ड?

सलग तीन टेस्ट सामन्यांमध्ये सहा विकेट्स घेणारा मिचेल स्टार्क हा पहिला ऑस्ट्रेलियन वेगवान गोलंदाज ठरला आहे. डाव्या हाताच्या या गोलंदाजाने जुलै 2025 मध्ये वेस्टइंडीज विरुद्ध खेळवण्यात आलेल्या तिसऱ्या टेस्ट सामन्यातील दुसऱ्या इनिंगमध्ये 9 धावा करून 6 विकेट घेतल्या. पर्थमधील सध्याच्या अ‍ॅशेस टेस्टच्या पहिल्या डावात त्याने 12.5 ओव्हरमध्ये 58 धावा देत 7 विकेट्स घेतले. ही त्याची सर्वोत्तम टेस्ट गोलंदाजी देखील होती.

इंग्लंडचे टॉम रिचर्डसन हे लागोपाठ तीन टेस्ट सामन्यात 6 विकेट घेणारा पहिला गोलंदाज होता. 1895 मध्ये त्याने इंग्लंडविरुद्ध मेलबर्न येथे 104 धावांत 6 धावा काढल्या आणि 1896 मध्ये लॉर्ड्स आणि मँचेस्टर येथे खेळल्या गेलेल्या पुढील दोन टेस्ट सामन्यांच्या पहिल्या डावात 6/39 आणि 7/168 अशी कामगिरी केली.

पाकिस्तानच्या इमरान खानने सुद्धा लागोपाठ तीन टेस्ट सामन्यात सहा विकेट घेण्याचा कारनामा केला. भारताविरुद्ध 1982-83 च्या सीरिजमध्ये इमरानने कराची टेस्टच्या दुसऱ्या इनिंगमध्ये 60 धावा करून 8 भारतीय फलंदाजांना बाद केले होते. त्यानंतर त्याने फैसलाबादमध्ये 6/98 आणि हैदराबाद (सिंध) मध्ये 6/35 अशी कामगिरी केली.

हेही वाचा : 2025 वर्षात 'या' क्रिकेटर्सना गुगलवर सर्वात जास्त सर्च करण्यात आलं, Top 1 वरचं नाव वाचून वाटेल आश्चर्य

 

वसीम अकरमचा रेकॉर्ड उध्वस्त : 

मिचेल स्टार्कने वसीम अकरमचा एक वर्ल्ड रेकॉर्ड सुद्धा उध्वस्त केला आहे. पहिल्याच ओव्हरमध्ये त्याने इंग्लंडचा ओपनर बेन डकेटला गोल्डन डकवर आउट केलं होतं. त्यानंतर स्टार्कने ऑली पोपला शून्यावर बाद केले आणि त्याच्या टेस्ट विकेट्सची संख्या 414 वर पोहोचली. हॅरी ब्रूकला स्लिपमध्ये स्टीव्ह स्मिथने झेलबाद केले. यामुळे तो टेस्ट इतिहासात डावखुऱ्या वेगवान गोलंदाजांमध्ये सर्वाधिक विकेट घेणारा गोलंदाज बनला आणि त्याने 414 टेस्ट विकेट घेणाऱ्या अकरमला मागे टाकले.

FAQ :  

मिचेल स्टार्कने कोणता रेकॉर्ड गाठला?
मिचेल स्टार्कने सलग तीन टेस्ट सामन्यांमध्ये सहा विकेट्स घेणारा पहिला ऑस्ट्रेलियन वेगवान गोलंदाज ठरला आहे.

मिचेल स्टार्कने किती विकेट्स घेतले?
मिचेल स्टार्कने 12.5 ओव्हरमध्ये 58 धावा देत 7 विकेट्स घेतले.

मिचेल स्टार्कने कोणत्या टेस्ट सामन्यात ही कामगिरी केली?
मिचेल स्टार्कने एशेज 2025 च्या दुसऱ्या टेस्ट सामन्यात इंग्लंड विरुद्ध खेळताना ही कामगिरी केली.

