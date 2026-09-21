/हवेत उडी मारून घेतला जबरदस्त कॅच, प्रेक्षक पहातच राहिले, Video Viral

ZIM VS AUS : ऑस्ट्रेलिया आणि झिम्बाब्वे यांच्यात तिसऱ्या वनडे सामन्यात झिम्बाब्वेचा युवा ऑलराऊंडर वेस्ली मधेवेरेने जबरदस्त फिल्डिंगने सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं. 272 धावांच्या टार्गेटचा पाठलाग करताना ऑस्ट्रेलियाचा संघ चांगल्या स्थितीत दिसत होती, त्याचवेळी मधेवेरेने जबरदस्त कॅच घेऊन ऑस्ट्रेलियाची विकेट घेतली. ऑस्ट्रेलियाचा विकेटकिपर फलंदाज एलेक्स कॅरीला 34 धावांवर खेळत होता तेव्हा पॉइंटजवळ हवेत उडी मारत कॅच घेऊन फलंदाजांना पॅव्हेलियनमध्ये पाठवलं. त्याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.
26 व्या ओव्हरमध्ये वेस्ली मधेवेरेने हा जबरदस्त कॅच घेतला. झिम्बाब्वेचा वेगवान गोलंदाज ब्रॅड इव्हान्सने ऑफ स्टंपच्या बऱ्याच बाहेर फुल लेंथ बॉल टाकला . यावेळी कॅरीने शरीरापासून दूर जाऊन जोरदार ड्राइव्ह मारण्याचा प्रयत्न केला. मात्र फटक्यावर पूर्ण नियंत्रण नसल्यामुळे बॉल बॅटच्या कडेला लागून हवेत पॉइंटच्या दिशेने गेला. तिथे तैनात असलेल्या वेस्ली माधेवेरेने अत्यंत चपळता दाखवली. त्याने फुटबॉलच्या गोलकीपरप्रमाणे डाव्या बाजूला झेप घेत पूर्ण ताकदीनिशी हवेत उडी मारून कॅच घेतला.
जमिनीवर पडण्यापूर्वी मधेवेरेने दोन्ही हातांनी बॉल पकडला. परिणामी 30 बॉलमध्ये पाच चौकारांसह 34 धावा करणाऱ्या कॅरीला त्या कॅचमुळे धक्का बसला. ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध झिम्बाब्वे सामन्यातील कॅचचा हा व्हिडिओ आता सोशल मीडियावर व्हायरल होत असून चाहते याला आतापर्यंतच्या सर्वोत्तम कॅचपैकी एक म्हणत आहेत.
Zimbabwe Cricket (ZimCricketv) September 20, 2026
Wessly Madhevere with a stunner at point to dismiss Alex Carey off Brad Evans pic.twitter.com/lk2BXvbmHD
झिम्बाब्वेचा युवा ऑलराऊंडर वेस्ली मधेवेरेने जबरदस्त कॅच घेतल्यावर गोलंदाजीने सुद्धा सर्वाना इम्प्रेस केलं. नंबर 6 वर उतरलेल्या मॅथ्यू रेनशॉ हा क्रीजवर संघर्ष करताना दिसला आणि 10 बॉलमध्ये केवळ 4 धावा करू शकला. तेव्हा मधेवेरेने मिडल आणि ऑफ स्टंपच्या रेषेत बॅक ऑफ अ लेंथ बॉल टाकला, जो टप्पा पडल्यानंतरही आपली दिशा न बदलता तसाच पुढे आला. रेनशॉने बॉल स्क्वेअर लेगच्या दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न केला. परंतु त्याच्या बॅट आणि पॅडमध्ये मोठी फट राहिली. त्या फटीतून वेगाने आत आलेला बॉल थेट मिडल स्टंपवर आदळला आणि ऑस्ट्रेलियाची आणखीन एक विकेट गेली.