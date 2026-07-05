Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /स्पोर्ट्स
  • /AUS W vs ENG W : ऑस्ट्रेलियाच्या संघाने केली सातव्यांदा टी20 विश्वचषकाची ट्रॅाफी नावावर! इंग्लडचे गोलंदाज फेल

AUS W vs ENG W : ऑस्ट्रेलियाच्या संघाने केली सातव्यांदा टी20 विश्वचषकाची ट्रॅाफी नावावर! इंग्लडचे गोलंदाज फेल

England vs Australia : महिला टी20 विश्वचषक 2026 चा फायनलचा सामना लॅार्डवर खेळवण्यात आला या सामन्यामध्ये ऑस्ट्रेलियाच्या संघाने एकतर्फी विजय मिळून सातव्यांदा विजेतेपद नावावर केले आहे. ऑस्ट्रेलियाने इंग्लंडला 7 विकेट्सने विजय मिळवला आहे. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Jul 05, 2026, 11:18 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 11:26 PM IST
AUS W vs ENG W : ऑस्ट्रेलियाच्या संघाने केली सातव्यांदा टी20 विश्वचषकाची ट्रॅाफी नावावर! इंग्लडचे गोलंदाज फेल
Source: Bureau

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
AUS W vs ENG W : ऑस्ट्रेलियाच्या संघाने केली सातव्यांदा टी20 विश्वचषकाची ट्रॅाफी नावावर! इंग्लडचे गोलंदाज फेल
Womens T20 World Cup 20269 min ago
2
pune23 min ago
3
mumbai goa highway1 hr ago
4
aamir khan1 hr ago
5
investment1 hr ago