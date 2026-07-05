/AUS W vs ENG W : ऑस्ट्रेलियाच्या संघाने केली सातव्यांदा टी20 विश्वचषकाची ट्रॅाफी नावावर! इंग्लडचे गोलंदाज फेल

Women's T20 World Cup 2026 Champions : महिला टी20 विश्वचषक 2026 चा सामना आज पार पडला, या सामन्यामध्ये इंग्लंड विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया यांच्यामध्ये हा अंतिम सामना खेळवण्यात आला. या सामन्यामध्ये ऑस्ट्रेलियाच्या संघाने एकतर्फी सामना जिंकून टी20 विश्वचषकाचे विजेतेपद सातव्यांदा नावावर केले आहे. इंग्लंडला त्यांच्या घरच्या मैदानावर ऑस्ट्रेलियाने 7 विकेट्सने पराभूत केले आहे. या स्पर्धेमध्ये ऑस्ट्रेलियाच्या संघाने एकही सामना न गमावता ही स्पर्धा जिंकली आहे. फोबी लिचफिल्ड आणि बेथ मूनी यांच्या जोरावर ऑस्ट्रेलियाने फायनलच्या सामन्यामध्ये एकतर्फी विजय मिळवला.
ऑस्ट्रेलियाने विक्रमी आठव्यांदा अंतिम फेरीत प्रवेश केला आहे. या संघाने नऊपैकी सहा वेळा महिला टी20 विश्वचषक विजेतेपद पटकावले होते. आजच्या सामन्याबद्दल सांगायचे झाले तर ऑस्ट्रेलियाच्या संघाने नाणेफेक जिंकून पहिले गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. इंग्लंडच्या संघाने पहिले फलंदाजी करत 20 ओव्हरमध्ये 4 विकेट्स गमावून 150 धावा केल्या होत्या. सीव्हर ब्रंटने 58 आणि केम्पने 44 धावा केल्या. इंग्लंड हे लक्ष्य गाठून विश्वचषक राखू शकेल की नाही, हे पाहणे बाकी आहे.
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ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंड या दोन्ही संघांनी या स्पर्धेत एकही सामना गमावलेला नाही. आज, ऑस्ट्रेलियाला विजयाची मालिका कायम ठेवत इंग्लडला पराभवाचा सामना करावा लागला. तर दुसरा संघ आपली विजयाची मालिका कायम ठेवून चषक उंचावेल. २०२६ च्या महिला टी२० विश्वचषक स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात ऑस्ट्रेलियाने इंग्लंडचा ७ गडी राखून पराभव करत आपले सातवे विजेतेपद पटकावले. प्रथम फलंदाजी करताना इंग्लंडने १५१ धावांचे लक्ष्य ठेवले, जे ऑस्ट्रेलियाने १७.१ षटकांत ३ गडी गमावून पूर्ण केले.
आजच्या सामन्यामध्ये बेथ मुनी कमाली केली तिने आजच्या सामन्यात महत्वाची खेळी खेळली. बेथ मुनीने आजच्या सामन्यामध्ये 49 चेंडूमध्ये 64 धावा केल्या यामध्ये 10 चौकारांचा समावेश आहे. फिबी लिचफिल्डने आजच्या सामन्यात तिला साथ दिली आणि तिने 48 धावांची खेळी खेळली.
Australia reign supreme once again to seal the Women's #T20WorldCup title in emphatic fashion— ICC (@ICC) July 5, 2026
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