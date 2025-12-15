'स्वत:ला कोंडून...', दहशतवाद्यांच्या गोळीबारातून थोडक्यात वाचला माजी कॅप्टन; सांगितला घटनाक्रम

Australia Bondi Beach Shooting: ऑस्ट्रेलियातील सिडनी शहरात रविवारी एक भीषण दहशतवादी हल्ला झाला. सिडनी येथील प्रसिद्ध बाँडी बीच येथे दोन शस्रधाऱ्यांनी अंदाधुंद गोळीबार केला. ज्यू समुदायाच्या 'हनुक्का' (Hanukkah) सणानिमित्त आयोजित कार्यक्रमासाठी जमलेल्या गर्दीवर हा गोळीबार करण्यात आला. या हल्ल्यामध्ये 16 जणांचा मृत्यू झाला आहे. मृतांमध्ये 10 वर्षांच्या एका मुलीचा आणि एका इस्रायली नागरिकाचा समावेश आहे. या हल्ल्यात 40 हून अधिक लोक जखमी झाले आहेत. या हल्ल्यामधून एक प्रसिद्ध क्रिकेटपटू अगदी थोडक्यात वाचला असून याची माहिती त्यानेच दिली आहे.
बाँडी बीचवरील या हल्ल्यातून थोडक्यात बचावलेला माजी कर्णधार आहे इंग्लीश क्रिकेटपटू मायकल वॉर्न! सध्या समालोचक म्हणून तसेच अनेक कार्यक्रमांना क्रिकेट क्षेत्रातील तज्ज्ञ म्हणून हजेरी लावणारा माजी कर्णधार मायकल वॉर्न हल्ला झाला तेव्हा बाँडी बीचजवळच्या एका हॉटेलमध्ये होता. त्याने स्वत: या हल्ल्याच्या वेळीची आपभिती आपल्या एक्स अकाऊंटवरुन सांगितली आहे.
जगातील सर्वात प्रसिद्ध समुद्रकिनाऱ्यांपैकी एक असलेल्या बाँडी समुद्रकिनाऱ्यावरील एका रेस्तराँमध्ये मायकल वॉर्न हजर होता जेव्हा अचानक तिथे गोळीबार सुरु झाला. "बाँडीमधील एका रेस्तराँमध्ये स्वत:ला कोंडून घेणं हा फारच भयानक अनुभव होता. आता मी सुरक्षितपणे घरी परतलो आहे. आपत्कालीन सेवेत काम कणाऱ्यांना आणि दहशतवाद्याला रोखणाऱ्या त्या व्यक्तीला मी धन्यवाद देतो. या हल्ल्यात सापडलेल्यांप्रती मी माझ्या भावना व्यक्त करतो," असं वॉर्नने पोस्टमध्ये म्हटलं आहे.
Being locked in a restaurant in Bondi was scary .. Now home safe .. but thanks so much to the emergency services and the guy who confronted the terrorist .. thoughts with all who have been affected .. xxx
— Michael Vaughan (@MichaelVaughan) December 14, 2025
बाँडी बीचवरील या हल्ल्यामागे वडील आणि मुलाचा समावेश असल्याचे उघड झाले आहे. हल्लेखोरांपैकी वडिलांचं नाव साजिद अकरम असून मुलाचं नाव नवीद अकरम असं आहे. हे दोघेही पाकिस्तानी वंशाचे असून त्यांच्यासंदर्भातील उपलब्ध माहितीनुसार दोघांचंही मूळ शिक्षण पाकिस्तानमध्ये झालं आहे. पोलिसांनी केलेल्या कारवाईत वडील ठार झाले असून, मुलगा गंभीर जखमी अवस्थेत ताब्यात घेण्यात आला आहे. न्यू साउथ वेल्स पोलिसांनी या हल्ल्याला दहशतवादी हल्ला असल्याचे स्पष्ट केले आहे. तसेच, पकडलेल्या हल्लेखोराचे 'इस्लामिक स्टेट' (IS) कनेक्शन असल्याचा दावाही काही माध्यमांनी केला आहे.