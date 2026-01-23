English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • वर्ल्ड कप सुरू होण्यापूर्वीच फायनलिस्ट ठरले? क्लार्कच्या भविष्यवाणीने क्रिकेट विश्वात खळबळ

वर्ल्ड कप सुरू होण्यापूर्वीच फायनलिस्ट ठरले? क्लार्कच्या भविष्यवाणीने क्रिकेट विश्वात खळबळ

Michael Clarke Gave Statement On ICC T20 World Cup 2026: ऑस्ट्रेलियाचा माजी कर्णधार मायकेल क्लार्कने 2026 च्या आयसीसी T20 विश्वचषक स्पर्धेच्या अंतिम फेरीतील संघांची भविष्यवाणी केली आहे. मायकेल क्लार्कच्या मते T20  विश्वचषक स्पर्धेच्या विजेतेपदाच्या सामन्यात आमनेसामने नक्की कोणते दोन संघ येऊ शकतात याबद्दल जाणून घ्या.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Jan 23, 2026, 11:56 AM IST
वर्ल्ड कप सुरू होण्यापूर्वीच फायनलिस्ट ठरले? क्लार्कच्या भविष्यवाणीने क्रिकेट विश्वात खळबळ
Michael Clarke Gave Statement On ICC T20 World Cup 2026

Michael Clarke Gave Statement On ICC T20 World Cup 2026: आयसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 आधीच अनेक चर्चा रंगल्या आहेत. आयसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपला असून, स्पर्धेपूर्वीच क्रिकेटविश्वात अंदाज आणि चर्चांना उधाण आले आहे. अशातच ऑस्ट्रेलियाचा माजी कर्णधार मायकेल क्लार्क याने स्पर्धेच्या अंतिम सामन्याबाबत मोठी भविष्यवाणी करत खळबळ उडवली आहे. या भल्या मोठ्या स्पर्धेच्यापूर्वी ऑस्ट्रेलियाचा माजी कर्णधार मायकेल क्लार्क याने केलेली भविष्यवाणी केवळ फायनल कोण खेळेल, इथपर्यंत मर्यादित नाही. ‘Beyond 23’ पॉडकास्टमध्ये बोलताना क्लार्कने भारताच्या नेतृत्वबदलापासून पाकिस्तानच्या घसरलेल्या दर्जापर्यंत अनेक धक्कादायक मुद्दे मांडले आहेत. हे विधान केवळ भाकीत नसून, भारतीय क्रिकेटच्या पुढील दिशेचे संकेत देणारे आहे. क्लार्कच्या मते, यंदाच्या टी20 वर्ल्ड कपच्या फायनलमध्ये भारत आणि ऑस्ट्रेलिया हे दोन संघ आमनेसामने येण्याची दाट शक्यता आहे.

टी२० वर्ल्ड कप 2026: टीम इंडियाचा पहिला सामना आणि वेळापत्रक 

भारत आणि श्रीलंका यांच्या संयुक्त यजमानपदाखाली ही टी20 वर्ल्ड कप 2026 स्पर्धा 7 फेब्रुवारीपासून सुरू होत आहे. टीम इंडियाचा पहिला सामना याच दिवशी असून, बहुप्रतिक्षित भारत-पाकिस्तान सामना 15 फेब्रुवारीला खेळवला जाणार आहे.

अंतिम सामन्याबाबत क्लार्कची भविष्यवाणी

मायकेल क्लार्कने एका क्रिकेट पॉडकास्टमध्ये बोलताना सांगितले की, “भारतीय संघ घरच्या मैदानावर अत्यंत मजबूत दिसतो. त्यामुळे फायनलमध्ये भारतासोबत ऑस्ट्रेलियाच असेल, असे मला वाटते.” भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील शेवटचा आयसीसी स्पर्धेचा अंतिम सामना 2023 च्या वनडे वर्ल्ड कपमध्ये झाला होता, ज्यात ऑस्ट्रेलियाने विजय मिळवला होता.

भारत-पाक वादावर क्लार्कने मांडलेले परखड मत

भारत-पाकिस्तान सामन्याविषयी बोलताना क्लार्क म्हणाला, “हा सामना पाहण्यासाठी संपूर्ण जग उत्सुक असते. मात्र गेल्या अनेक वर्षांत भारताने पाकिस्तानवर वर्चस्व राखले आहे. पाकिस्तानने या प्रतिस्पर्धी लढतीतील दबाव हाताळायला शिकण्याची गरज आहे.”

मायकेल क्लार्कने ओळखला भारताचा ‘एक्स-फॅक्टर’

क्लार्कने ज्याचं खास कौतुक केलं, पण मीडियाने फारसं लक्ष दिलं नाही, तो म्हणजे अभिषेक शर्मा. 2026 वर्ल्ड कपमध्ये अभिषेक शर्मा गेम-चेंजर ठरणार असं विधान क्लार्कने केलं त्याच्या मते, पॉवरप्लेतील आक्रमक फलंदाजी आणि फिरकीविरुद्ध सहज खेळण्याची क्षमता अभिषेकला वेगळं स्थान देते. “अभिषेक शर्मा हा भारतासाठी पुढचा मोठा मॅच-विनर ठरू शकतो,” असं क्लार्क ठामपणे सांगतो. 2026 वर्ल्ड कपमध्ये तो भारताचा ‘साइलेंट सुपरस्टार’ ठरू शकतो. असंही क्लार्क म्हणतो... 

विश्वचषकात गट रचना कशी आहे? 

स्पर्धेच्या गट टप्प्यात भारताचा समावेश पाकिस्तान, अमेरिका, नेदरलँड्स आणि नामीबियासोबत एका गटात आहे. तर ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका, झिम्बाब्वे, आयर्लंड आणि ओमानसोबत दुसऱ्या गटात आहे.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

