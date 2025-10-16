English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Video: ऑस्ट्रेलियन खेळाडूंनी भारताच्या ‘नो हँडशेक’ भूमिकेची उडवली खिल्ली, IND vs AUS पूर्वी ऑस्ट्रेलियाचा ‘माइंड गेम’ सुरू!

IND vs AUS: भारत आणि ऑस्ट्रेलिया पर्थमध्ये तीन सामन्यांची एकदिवसीय आणि पाच सामन्यांची टी-20 मालिका खेळतील. या मालिकेपूर्वी, ऑस्ट्रेलियन संघाने 2025 च्या आशिया कपमध्ये भारताने पाकिस्तानी खेळाडूंशी हस्तांदोलन न केल्याच्या वादावर आधारित 'माइंड गेम' सुरू केला आहे.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Oct 16, 2025, 07:28 AM IST
IND vs AUS: भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यात पर्थमध्ये तीन वनडे आणि पाच टी20 सामन्यांची रोमांचक मालिका खेळली जाणार आहे. या मालिकेत सर्वांचे लक्ष विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांच्या पुनरागमनाकडे लागले आहे, कारण दोघेही सात महिन्यांनंतर पुन्हा मैदानात उतरणार आहेत. मात्र, मालिकेच्या आधीच ऑस्ट्रेलियाने नेहमीप्रमाणे ‘माइंड गेम’ (Mind Games) सुरू केला आहे. हा सारा प्रकार आशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) दरम्यान भारताने पाकिस्तानच्या खेळाडूंशी हात न मिळवण्याच्या वादावर आधारित आहे. त्या वादाची आठवण काढत ऑस्ट्रेलियाचे जोश हेजलवुड आणि मिचेल मार्श यांसह काही खेळाडूंनी यावर मजेशीर टिप्पणी केली आहे.

‘नो हँडशेक' वादावर ऑस्ट्रेलियाची खिल्ली

आशिया कप 2025 दरम्यान भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात मैदानावरच नाही तर मैदानाबाहेरही मोठा तणाव दिसून आला होता. त्या वेळी सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघाने पहलगाम दहशतवादी हल्ला आणि ‘ऑपरेशन सिंदूर’चा उल्लेख करत पाकिस्तानच्या खेळाडूंशी हात मिळवण्यास नकार दिला होता. त्याच ‘नो नो हँडशेक’ ( No Handshake Controversy) वादाचा आता ऑस्ट्रेलियाई संघाने मजाक उडवला आहे.

काय आहे व्हिडीओमध्ये?

कायो स्पोर्ट्सने प्रसिद्ध केलेल्या एका व्हिडीओमध्ये एक अँकर म्हणताना दिसतो की, “आम्हाला माहीत आहे की भारत आमच्या मार्गात येणार आहे, पण आम्ही त्यांची एक मोठी कमजोरी ओळखली आहे. त्यांना पारंपरिक अभिवादन म्हणजेच ‘हँडशेक’ फारसे आवडत नाही. त्यामुळे आम्ही त्यांना बॉल टाकण्यापूर्वीच अस्थिर करू शकतो.”

यावर बोलताना ऑस्ट्रेलियाचा वनडे आणि टी20 कर्णधार मिचेल मार्शने ट्रॅविस हेडची प्रसिद्ध 'फिंगर इन द आइस कप' स्टाईलची नक्कल केली, तर जोश हेजलवुडने मजेशीर पद्धतीने विचारले, “आणि शूटरचं काय?”  ज्यामुळे तिथे असलेले सर्वजण हसू लागले.

भारतावर मानसिक दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न

आशिया कपनंतर भारत-पाकिस्तानमधील वाद वाढला होता, कारण भारताने स्पर्धा जिंकल्यानंतरही एसीसी आणि पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी (जे पाकिस्तानचे गृहमंत्रीही आहेत) यांच्याकडून ट्रॉफी स्वीकारण्यास नकार दिला होता. आता ऑस्ट्रेलियन खेळाडू या संपूर्ण घटनेचा आधार घेत भारतावर मानसिक दबाव टाकण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

ऑस्ट्रेलियाचा संघ आणि तयारी

आगामी भारत दौऱ्यासाठी ऑस्ट्रेलियाने आपली बॉलिंग लाईनअप अधिक मजबूत केली आहे. त्यांनी मिचेल स्टार्क आणि जोश हेजलवुडची पुनरागमन केली आहे, तर कर्णधार पॅट कमिन्स पाठीच्या दुखापतीमुळे या मालिकेतून बाहेर राहणार आहे.

भारताविरुद्ध ऑस्ट्रेलियाचा वनडे संघ

मिचेल मार्श (कर्णधार), झेवियर बार्टलेट, अ‍ॅलेक्स केरी (विकेटकीपर), कूपर कॉनॉली, बेन ड्वार्शुइस, नॅथन एलिस, कॅमरन ग्रीन, जोश हेजलवुड, ट्रॅविस हेड, जोश इंग्लिस (विकेटकीपर), मिचेल ओवेन, मॅट रेनशॉ, मॅथ्यू शॉर्ट, मिचेल स्टार्क आणि अ‍ॅडम झॅम्पा.

ऑस्ट्रेलियाच्या या व्हिडीओमुळे सोशल मीडियावर खळबळ उडाली आहे आणि भारतीय चाहत्यांनीही त्यावर जोरदार प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. मालिकेपूर्वीच या माइंड गेममुळे वातावरण चांगलेच तापले आहे.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Ind vs AusAustraliaNo Handshake Controversy

