Video: ऑस्ट्रेलियन खेळाडूंनी भारताच्या ‘नो हँडशेक’ भूमिकेची उडवली खिल्ली, IND vs AUS पूर्वी ऑस्ट्रेलियाचा ‘माइंड गेम’ सुरू!

IND vs AUS: भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यात पर्थमध्ये तीन वनडे आणि पाच टी20 सामन्यांची रोमांचक मालिका खेळली जाणार आहे. या मालिकेत सर्वांचे लक्ष विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांच्या पुनरागमनाकडे लागले आहे, कारण दोघेही सात महिन्यांनंतर पुन्हा मैदानात उतरणार आहेत. मात्र, मालिकेच्या आधीच ऑस्ट्रेलियाने नेहमीप्रमाणे ‘माइंड गेम’ (Mind Games) सुरू केला आहे. हा सारा प्रकार आशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) दरम्यान भारताने पाकिस्तानच्या खेळाडूंशी हात न मिळवण्याच्या वादावर आधारित आहे. त्या वादाची आठवण काढत ऑस्ट्रेलियाचे जोश हेजलवुड आणि मिचेल मार्श यांसह काही खेळाडूंनी यावर मजेशीर टिप्पणी केली आहे.
आशिया कप 2025 दरम्यान भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात मैदानावरच नाही तर मैदानाबाहेरही मोठा तणाव दिसून आला होता. त्या वेळी सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघाने पहलगाम दहशतवादी हल्ला आणि ‘ऑपरेशन सिंदूर’चा उल्लेख करत पाकिस्तानच्या खेळाडूंशी हात मिळवण्यास नकार दिला होता. त्याच ‘नो नो हँडशेक’ ( No Handshake Controversy) वादाचा आता ऑस्ट्रेलियाई संघाने मजाक उडवला आहे.
कायो स्पोर्ट्सने प्रसिद्ध केलेल्या एका व्हिडीओमध्ये एक अँकर म्हणताना दिसतो की, “आम्हाला माहीत आहे की भारत आमच्या मार्गात येणार आहे, पण आम्ही त्यांची एक मोठी कमजोरी ओळखली आहे. त्यांना पारंपरिक अभिवादन म्हणजेच ‘हँडशेक’ फारसे आवडत नाही. त्यामुळे आम्ही त्यांना बॉल टाकण्यापूर्वीच अस्थिर करू शकतो.”
AUS players pre-India clip mocks India no-handshake theatre vs Pak. Why Aussie media & players laughing at stance sold as national pride? @BCCI @JayShah @GautamGambhir @narendramodi @ICC @MithunManhas @vikrantgupta73 @rawatrahul9 @mufaddal_vohra @PadmajaJoshi @ShivAroor pic.twitter.com/lSbuyhEcui
— Maham Fazal (@MahamFazal_) October 14, 2025
यावर बोलताना ऑस्ट्रेलियाचा वनडे आणि टी20 कर्णधार मिचेल मार्शने ट्रॅविस हेडची प्रसिद्ध 'फिंगर इन द आइस कप' स्टाईलची नक्कल केली, तर जोश हेजलवुडने मजेशीर पद्धतीने विचारले, “आणि शूटरचं काय?” ज्यामुळे तिथे असलेले सर्वजण हसू लागले.
आशिया कपनंतर भारत-पाकिस्तानमधील वाद वाढला होता, कारण भारताने स्पर्धा जिंकल्यानंतरही एसीसी आणि पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी (जे पाकिस्तानचे गृहमंत्रीही आहेत) यांच्याकडून ट्रॉफी स्वीकारण्यास नकार दिला होता. आता ऑस्ट्रेलियन खेळाडू या संपूर्ण घटनेचा आधार घेत भारतावर मानसिक दबाव टाकण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
आगामी भारत दौऱ्यासाठी ऑस्ट्रेलियाने आपली बॉलिंग लाईनअप अधिक मजबूत केली आहे. त्यांनी मिचेल स्टार्क आणि जोश हेजलवुडची पुनरागमन केली आहे, तर कर्णधार पॅट कमिन्स पाठीच्या दुखापतीमुळे या मालिकेतून बाहेर राहणार आहे.
मिचेल मार्श (कर्णधार), झेवियर बार्टलेट, अॅलेक्स केरी (विकेटकीपर), कूपर कॉनॉली, बेन ड्वार्शुइस, नॅथन एलिस, कॅमरन ग्रीन, जोश हेजलवुड, ट्रॅविस हेड, जोश इंग्लिस (विकेटकीपर), मिचेल ओवेन, मॅट रेनशॉ, मॅथ्यू शॉर्ट, मिचेल स्टार्क आणि अॅडम झॅम्पा.
ऑस्ट्रेलियाच्या या व्हिडीओमुळे सोशल मीडियावर खळबळ उडाली आहे आणि भारतीय चाहत्यांनीही त्यावर जोरदार प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. मालिकेपूर्वीच या माइंड गेममुळे वातावरण चांगलेच तापले आहे.