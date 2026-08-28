ऑस्ट्रेलियाच्या कर्णधाराने इम्रान खानच्या हक्कांसाठीच्या लढ्यात घेतली उडी, म्हणाला - 'त्यांना चांगली वागणूक...'

Pat Cummins on Imran Khan : पाकिस्तान माजी क्रिकेट कर्णधार इम्रान खान मागील काही काळापासून सातत्याने चर्चेत आहेत. इम्रान खान सध्या पाकिस्तानी सरकारच्या कैदेत असून, त्यांची प्रकृती खालावत असल्याचे वृत्त समोर येत आहे. काही दिवसांपूर्वी त्यांना त्यांची तब्ब्येत खराब झाल्यामुळे त्यांना रुग्णालयामध्ये नेण्यात आले होते. अनेक माजी जागतिक क्रिकेट कर्णधारांनी चिंता व्यक्त केली असून, योग्य वैद्यकीय उपचार मिळावेत यासाठी पाकिस्तानी सरकारला पत्र पाठवले आहे. सध्या लॅार्ड्समध्ये पाकिस्तान विरुद्ध इंग्लंड यांच्यामध्ये सामना सुरु आहे, या सामन्याच्या पहिल्या दिवशी, एका प्रसारकाने इम्रान खान यांच्या दोन मुलांची मुलाखत प्रसारित केली, ज्यात त्यांनी आपल्या वडिलांच्या जीवाला धोका असल्याची भीती व्यक्त केली.
इम्रान खानच्या या माहितीचा हा व्हिडिओ समोर आल्यानंतर, ऑस्ट्रेलियाचे सध्याचे कसोटी आणि एकदिवसीय कर्णधार पॅट कमिन्स यांनी सोशल मीडियावर इम्रान खान यांच्या प्रकृतीबद्दल चिंता व्यक्त केली आणि त्यांना आदराने वागवले पाहिजे, असे लिहिले. इम्रानचे पुत्र, सुलेमान आणि कासिम यांनी त्यांच्या जीवाला धोका असल्याचे सांगत त्यांच्या सुरक्षेबद्दल भीती व्यक्त केली आहे. कमिन्स म्हणाले की, इम्रानच्या कुटुंबीयांना त्यांना मुक्तपणे भेटण्याची परवानगी दिली पाहिजे. भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली दोषी ठरल्यानंतर 73 वर्षीय इम्रान खान 2023 पासून रावळपिंडीच्या तुरुंगात कैद आहेत.
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कमिन्सने X वर पोस्ट केले, "मी ग्रेग चॅपेल आणि इतर माजी आंतरराष्ट्रीय कर्णधारांच्या समर्थनार्थ बोलण्यासाठी येथे आलो आहे. मला आशा आहे की न्यायालयाच्या आदेशानंतर, त्याला (इम्रान खानला) योग्य वैद्यकीय उपचार मिळतील आणि त्याला त्याच्या कुटुंबीयांना भेटण्याची परवानगी दिली जाईल. मला आशा आहे की इम्रान खानला त्याच्या योग्यतेनुसार आदराने वागवले जाईल." इम्रान खान यांना योग्य वैद्यकीय उपचार मिळावेत यासाठी आवाहन करणारा कमिन्स हा पहिला सक्रिय क्रिकेटपटू ठरला आहे. यापूर्वी, भारतीय दिग्गज सुनील गावस्कर यांच्यासह 21 माजी कर्णधारांनी पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांना पत्र लिहून या माजी अष्टपैलू खेळाडूला माणुसकीने वागणूक देण्याची मागणी केली होती.
Adding my support here to GC and the other former international captains. I hope the court ordered medical assessment be allowed to run its course, and that family visits continue. I hope Imran Khan is treated with the dignity anyone deserves https://t.co/L1L512wXao— Pat Cummins (@patcummins30) August 28, 2026
भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली दोषी ठरल्यानंतर, पाकिस्तानी सरकारने 73 वर्षीय इम्रान खान यांना 2023 पासून रावळपिंडीच्या तुरुंगात ठेवले आहे. इस्लामाबादमधील एका सरकारी रुग्णालयात आरोग्य तपासणी केल्यानंतर त्यांची नुकतीच तुरुंगातून सुटका करण्यात आली. खान यांचे दोन मुलगे, सुलेमान आणि कासिम यांनी स्काय स्पोर्ट्स नेटवर्कला दिलेल्या एका मुलाखतीत, आपल्या वडिलांच्या हत्येच्या प्रयत्नांचा हवाला देत त्यांच्या सुरक्षेची भीती वाटत असल्याचे सांगितले.