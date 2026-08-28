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ऑस्ट्रेलियाच्या कर्णधाराने इम्रान खानच्या हक्कांसाठीच्या लढ्यात घेतली उडी, म्हणाला - 'त्यांना चांगली वागणूक...'

 सध्या लॅार्ड्समध्ये पाकिस्तान विरुद्ध इंग्लंड यांच्यामध्ये सामना सुरु आहे, या सामन्याच्या पहिल्या दिवशी, एका प्रसारकाने इम्रान खान यांच्या दोन मुलांची मुलाखत प्रसारित केली. त्यानंतर आता ऑस्ट्रेलियाच्या कर्णधाराने त्याच्या सोशल मिडियावर एक पोस्ट शेअर केली आहे. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Aug 28, 2026, 09:49 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 09:50 PM IST
ऑस्ट्रेलियाच्या कर्णधाराने इम्रान खानच्या हक्कांसाठीच्या लढ्यात घेतली उडी, म्हणाला - 'त्यांना चांगली वागणूक...'
Image Credit: इम्रान खानबद्दल पॅट कमिन्सची X वर सोशल मिडिया पोस्ट (Photo - Social media)

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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