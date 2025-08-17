English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
क्रिकेट विश्वातून आली वाईट बातमी, आशिया कपपूर्वी 'या' महान क्रिकेटपटूचे अचानक निधन

Australian coach and captain Bob Simpson Dies: पुढील महिन्यात होणाऱ्या आशिया कप 2025 स्पर्धेपूर्वी शनिवारी (16 ऑगस्ट) क्रिकेट जगतासाठी एक वाईट बातमी आली आहे.     

Aug 17, 2025, 09:51 AM IST
क्रिकेट विश्वातून आली वाईट बातमी, आशिया कपपूर्वी 'या' महान क्रिकेटपटूचे अचानक निधन

Australian Coach and Captain Bob Simpson Dies: आशिया कप 2025 सुरू होण्यापूर्वीच क्रिकेटविश्वातून एक मोठी दुःखद बातमी समोर आली आहे. ऑस्ट्रेलियाचे माजी कर्णधार आणि प्रशिक्षक बॉब सिम्पसन यांचे शनिवारी (16 ऑगस्ट) निधन झाले. ते 88 वर्षांचे होते. त्यांच्या जाण्याने संपूर्ण क्रिकेटविश्व हळहळ व्यक्त करत आहे.

दिग्गज खेळाडू आणि कर्णधार

बॉब सिम्पसन यांनी 1957 ते 1978 दरम्यान ऑस्ट्रेलियासाठी 62 कसोटी व 2 वनडे सामने खेळले. कसोटी कारकिर्दीत त्यांनी 4,869 धावा केल्या असून त्यात 10 शतके व 27 अर्धशतकांचा समावेश आहे. गोलंदाजीतही त्यांनी 71 बळी मिळवले. सिम्पसन यांनी तब्बल 39 कसोट्यांमध्ये ऑस्ट्रेलियाचे नेतृत्व केले. केवळ 16 वर्षांचे असताना त्यांनी न्यू साउथ वेल्सकडून फर्स्ट क्लास पदार्पण केले होते.

तिहेरी शतक व अद्वितीय फिल्डिंग

सिम्पसन हे फक्त फलंदाज नव्हते तर अप्रतिम स्लिप फिल्डरही होते. त्यांनी कसोटी कारकिर्दीत 110 झेल घेतले. तिहेरी शतक करणाऱ्या मोजक्या ऑस्ट्रेलियन फलंदाजांपैकी ते एक होते. 1964 मध्ये ओल्ड ट्रॅफर्ड येथे इंग्लंडविरुद्ध त्यांनी 311 धावांची ऐतिहासिक खेळी खेळली होती.

सुवर्णकाळाचा शिल्पकार

खेळाडू म्हणूनच नव्हे तर प्रशिक्षक म्हणूनही सिम्पसन यांनी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटला नवी दिशा दिली. 1986 ते 1996 या काळात त्यांनी मुख्य प्रशिक्षकाची धुरा सांभाळली. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली ऑस्ट्रेलियाने 1986 चा विश्वचषक, चार एशेज मालिका आणि 1995 मध्ये वेस्ट इंडिजविरुद्ध फ्रँक वॉरेल ट्रॉफी जिंकली. वेस्ट इंडिजवरील 17 वर्षांचा विजयाचा दुष्काळ याच काळात संपुष्टात आला.

क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाची श्रद्धांजली

क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाचे अध्यक्ष माईक बेयर्ड यांनी म्हटले की, "1977 मध्ये वर्ल्ड सीरिज क्रिकेटदरम्यान संन्यासातून परत येऊन सिम्पसन यांनी संघाचे नेतृत्व केले, हा क्रिकेटसाठी मोठा टर्निंग पॉईंट होता. त्यांच्या कोचिंगने ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटसाठी सुवर्णयुगाची पायाभरणी केली."

 

ICC हॉल ऑफ फेममध्ये नाव

2013 मध्ये बॉब सिम्पसन यांना ICC हॉल ऑफ फेममध्ये समाविष्ट करण्यात आले. त्यांच्या निधनानंतर केर्न्स येथे दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध झालेल्या वनडे सामन्यापूर्वी ऑस्ट्रेलियन संघाने काळ्या पट्ट्या बांधून त्यांना श्रद्धांजली वाहिली.

ऑस्ट्रेलियन पंतप्रधानांचा संदेश

ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान अँथनी अल्बानीस यांनीही सिम्पसन यांना श्रद्धांजली अर्पण केली. त्यांनी म्हटले, "खेळाडू, कर्णधार आणि युगनिर्मिती करणारे प्रशिक्षक म्हणून बॉब सिम्पसन यांनी उच्च दर्जाचे मापदंड ठरवले. त्यांची क्रिकेटसाठीची असामान्य सेवा पिढ्यान् पिढ्या लक्षात राहील."

