/15 वर्षांच्या अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार केल्याप्रकरणी स्टार क्रिकेटरला तुरुंगवासाची शिक्षा

Australia Cricket : 15 वर्षांच्या अल्पवयीन मुलीचं लैंगिक शोषण केल्याप्रकरणी ऑस्ट्रेलियाचा क्रिकेटर एरॉन समर्सला जेल झाली आहे. होबार्ट हरिकेन्सचा माजी क्रिकेटर एरॉन समर्सला याच्यावर अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक छळ केल्याचा आरोप आहे. आठ वर्षांपूर्वीच्या एका प्रकरणात ॲरन समर्सला शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. ऑस्ट्रेलियातील '7 न्यूज' या वाहिनीच्या वृत्तानुसार समर्सने एका 15 वर्षीय अल्पवयीन मुलीला जी त्याला एका सामन्यादरम्यान भेटली होती. तिला आपल्या जाळ्यात ओढले आणि तिच्यावर बलात्कार केला.
टास्मानिया सुप्रीम कोर्टाने एरॉन समर्सला 10 महिन्यांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली. बिग बॅश लीगमध्ये खेळणाऱ्या या माजी क्रिकेटर एरॉन समर्सला एका शाळेत अल्पवयीन चाहतीसोबत चुकीचं कृत्य करताना आणि लैंगिक शोषण करण्याच्या आरोपावरून तुरुंगवास झाला आहे. 7 न्यूजच्या रिपोर्टनुसार एरॉन समर्सने 15 वर्षांच्या मुलीसोबत चुकीचं कृत्य करून तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केले. ज्यासाठी त्याच्यावर 10 महिने तुरुंगवासाची कारवाई करण्यात आली आहे.
टास्मानिया सुप्रीम कोर्टचे न्यायधीश जस्टिस हेलेन वुडने म्हटले की एरॉन समर्सने एक खेळाडू म्हणून आपल्या ओळखीचा वापर करून अल्पवयीन मुलींपर्यंत पोहोचला. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की ॲरन समर्सने 'बिग बॅश लीग'मध्ये केवळ एकच सामना खेळला आहे. त्याने 21 डिसेंबर 2017 रोजी 'मेलबर्न रेनेगेड्स'विरुद्ध 'होबार्ट हरिकेन्स'कडून खेळताना या लीगमध्ये पदार्पण केले होते. तो पदार्पणाचा सामनाच 'बिग बॅश लीग'मधील त्याचा अखेरचा सामना ठरला.
टास्मानिया सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती हेलन वुड यांच्या माहितीनुसार, बिग बॅश लीगमध्ये होबार्ट हरिकेन्सकडून खेळत असताना डिसेंबर 2017 मध्ये होबार्ट येथे एका सामन्यादरम्यान ॲरन समर्सची भेट त्या तरुणीशी आणि तिच्या मित्र मैत्रिणींशी झाली होती. 15 जानेवारी 2018 रोजी झालेल्या आणखी एका सामन्यादरम्यान समर्स आणि त्या तरुणीने मैदानातील बाउंड्रीजवळ संवाद साधला आणि त्यानंतर ते इन्स्टाग्राम आणि स्नॅपचॅटवर एकमेकांच्या संपर्कात आले. दुसऱ्या दिवशी समर्सने तिला भेटण्याचं ठरवलं, त्याने तिला सोबत घेतले आणि रात्री एका शाळेत नेले.
एरॉन समर्स हा त्यावेळी 21 वर्षांचा होता. एरॉन समर्सने शाळेत अल्पवयीन मुलीला घेऊन जाऊन तिच्यावर दोनदा लैंगिक अत्याचार केले. बुधवारी शिक्षा सुनावताना न्यायमूर्ती वुड यांनी नमूद केले की, ती मुलगी इयत्ता नववी किंवा दहावीत शिकत होती आणि संमतीसाठी आवश्यक असलेल्या कायदेशीर वयापेक्षा कमी वयाची होती. याची ॲरन समर्सला कल्पना होती. ती मुलगी असुरक्षित आणि निष्पाप होती, तसेच ॲरन समर्सने तिला आपल्या लैंगिक हेतूंबद्दल काहीही सांगितले नव्हते.