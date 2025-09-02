'2027 चा वर्ल्डकप खेळायचाय म्हणून T-20 मधून रिटायर होतोय'; मॅच विनर खेळाडूचा चाहत्यांना धक्का

Cricketer Announces Retirement From T20: भारतीय संघाने मागील वर्षी टी-20 वर्ल्डकप जिंकल्यानंतर भारतीय संघाचा कर्णधार रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांनी टी-20 क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केली. दोनच महिन्यांपूर्वी दोघांनाही कसोटीमधून तडकाफडकी निवृत्ती जाहीर केली. दोघांनीही आता 2027 चा एकदिवसीय क्रिकेटचा वर्ल्डकप खेळायचा असून त्यासाठी त्यांनी टी-20 आणि कसोटी क्रिकेट सोडल्याचं सांगितलं जातं. या दोघांच्या निवृत्तीनंतर आता अजून एका खेळाडूने 2027 च्या वर्ल्डकप खेळायचा असल्याने टी-20 क्रिकेट सोडलं आहे. विशेष म्हणजे पुढील मालिकेसाठी निवड झाल्यानंतरही या मॅचविनर खेळाडूने अचानक निवृत्ती जाहीर केल्याने आश्चर्य व्यक्त केलं जात आहे.
पुढील वर्षाच्या अखेरीस राष्ट्रीय संघांचं व्यस्त कसोटी वेळापत्रक आणि 2027 च्या एकदिवसीय विश्वचषकाला प्राधान्य देण्यासाठी ऑस्ट्रेलियाचा वेगवान गोलंदाज मिचेल स्टार्कने टी-20 मधून निवृत्तीची घोषणा केली आहे. 35 वर्षीय स्टार्कने 65 टी-20 सामने खेळले आहेत. 2021 मध्ये युएईमध्ये झालेल्या टी-20 विश्वचषक जिंकणाऱ्या ऑस्ट्रेलिया संघाचा भाग होता. तो 2024 मध्ये कॅरिबियनमध्ये झालेल्या विश्वचषकात या फॉरमॅटमध्ये आपला शेवटचा सामना खेळला होता. त्याच्या नावावर टी-20 क्रिकेटमध्ये 79 विकेट्स आहेत. तो सध्या ऑस्ट्रेलियासाठी या फॉरमॅटमध्ये सर्वाधिक विकेट्स घेणाऱ्या गोलंदाजांच्या यादीत दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. 2022 मध्ये वेस्ट इंडिजविरुद्ध 20 धावांत 4 बळी घेत सर्वोत्तम कामगिरी केलेली.
"कसोटी क्रिकेट ही माझी सर्वोच्च प्राथमिकता आहे आणि नेहमीच राहिली आहे," असं स्टार्कने म्हटलं आहे. "ऑस्ट्रेलियासाठी खेळलेल्या प्रत्येक टी-20 सामन्यातील प्रत्येक मिनिट मी एन्जॉय केला आहे, विशेषतः 2021 चा विश्वचषक, केवळ आम्ही जिंकलो म्हणून नाही तर अविश्वसनीय गट आणि भरपूर एन्जॉय करता आल्याने कायम लक्षात राहील," असं स्टार्कने म्हटलंय.
2026 च्या मध्यापासून ऑस्ट्रेलियन संघ कसोटी क्रिकेटमध्ये व्यस्त असणार आहे. ऑस्ट्रेलियन संघ अनेक कसोटी सामने खेळणार असून ज्यामध्ये बांगलादेशविरुद्ध घरच्या मैदानावर मालिका, दक्षिण आफ्रिकेचा दौरा, न्यूझीलंडविरुद्ध चार सामन्यांची मालिका, जानेवारी 2027 मध्ये भारतात पाच कसोटी मालिका, एमसीजी येथे इंग्लंडविरुद्ध 150 वा वर्धापन दिन सामना आणि त्यानंतर 2027 च्या मध्यात परदेशात अॅशेस मालिकांचा समावेश आहे.
दक्षिण आफ्रिका, झिम्बाब्वे आणि नामिबिया येथे होणारा एकदिवसीय विश्वचषक ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर 2027 मध्ये आयोजित केला जाईल. "2027 मध्ये परदेशात होणाऱ्या भारतीय कसोटी दौऱ्याची, अॅशेसची आणि एकदिवसीय विश्वचषकाची वाट पाहत असताना, मला वाटते की त्यासाठी मी ताजेतवाने, तंदुरुस्त राहण्यासाठी आणि माझ्या सर्वोत्तम कामगिरीसाठी हा सर्वोत्तम मार्ग आहे," असं स्टार्क म्हणाला. "गोलंदाजी करणाऱ्या ऑस्ट्रेलियन खेळाडूंना मी भूमिका स्पष्ट केल्यास टी-20 विश्वचषकासाठी तयारी करण्यासाठी वेळ देखील देता येईल," असं स्टार्क म्हणाला.
निवड समितीचे अध्यक्ष जॉर्ज बेली म्हणाले: "मिचला ऑस्ट्रेलियासाठी त्याने टी-20 कारकिर्दीत केलेल्या अविश्वसनीय अभिमान असायला हवा. तो 2021 च्या विश्वचषक विजेत्या संघाचा एक अविभाज्य सदस्य होता. त्याच्या विकेट घेण्याच्या क्षमतेने डावाला आकार देण्याचं उत्तम कौशल्य त्याच्याकडे होते."
ऑक्टोबरच्या सुरुवातीला न्यूझीलंडविरुद्धच्या तीन सामन्यांच्या मालिकेसाठी ऑस्ट्रेलियाने त्यांचा टी-20 संघ जाहीर केला तेव्हा स्टार्कची घोषणा झाली. कॅमेरॉन ग्रीन खेळणार नाही. नॅथन एलिस देखील त्याच्या पहिल्या मुलाच्या जन्मामुळे मालिकेत अनुपस्थित राहणार आहे. वेस्ट इंडिज आणि दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या अलिकडच्या दोन्ही मालिका दुखापतीमुळे गमावलेला मॅट शॉर्ट, गेल्या महिन्यात डार्विनमध्ये झालेल्या दुखापतीमुळे झालेल्या मिशेल ओवेनसह संघात परतला आहे. निवडकर्त्यांशी त्याच्या उपलब्धतेबाबत सहमती दर्शविणारा मार्कस स्टोइनिस, गेल्या दोन मालिकांसाठी निवड न झाल्यानंतर आणि द हंड्रेडमध्ये खेळल्यानंतर, संघात परतला आहे.
मिशेल मार्श (कर्णधार), शॉन अॅबॉट, ग्लेन मॅक्सवेल, मिशेल ओवेन, मॅथ्यू शॉर्ट, मार्कस स्टोइनिस, झेवियर बार्टलेट, टिम डेव्हिड, बेन द्वारशुइस, जोश हेझलवुड, ट्रॅव्हिस हेड, जोश इंग्लिस, मॅट कुहनेमन, अॅडम झॅम्पा.
त्याने टी-20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती का घेतली?
मिचेल स्टार्कने 2026 च्या अखेरीस सुरू होणाऱ्या ऑस्ट्रेलियाच्या व्यस्त कसोटी वेळापत्रकाला आणि 2027 च्या एकदिवसीय विश्वचषकाला प्राधान्य देण्यासाठी टी-20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली आहे. त्याला ताजेतवाने, तंदुरुस्त आणि सर्वोत्तम कामगिरीसाठी तयार राहायचे आहे.
टी-20 मध्ये किती सामने खेळले आणि त्याची कामगिरी कशी होती?
स्टार्कने 65 टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले असून, त्यात 79 विकेट्स घेतल्या आहेत. तो ऑस्ट्रेलियासाठी टी-20 मध्ये सर्वाधिक विकेट्स घेणाऱ्या गोलंदाजांमध्ये दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. त्याची सर्वोत्तम कामगिरी 2022 मध्ये वेस्ट इंडिजविरुद्ध 20 धावांत 4 विकेट्स होती.
2027 चा एकदिवसीय विश्वचषक कधी आणि कुठे होणार आहे?
2027 चा एकदिवसीय विश्वचषक ऑक्टोबर-नोव्हेंबर 2027 मध्ये दक्षिण आफ्रिका, झिम्बाब्वे आणि नामिबिया येथे आयोजित होईल. ऑस्ट्रेलिया सध्याचा विजेता म्हणून या स्पर्धेत उतरेल.