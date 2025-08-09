English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

भारताला आपला पुढचा विरेंद्र सेहवाग सापडला? फलंदाजी पाहून ऑस्ट्रेलियाचा दिग्गज भारावला

भारत आणि इंग्लंडमधील कसोटी मालिकेत शुभमन गिल (754), के एल राहुल (532), रवींद्र जाडेजा (516) आणि ऋषभ पंत (479) या फलंदाजांनी जबरदस्त कामगिरी केली.   

शिवराज यादव | Updated: Aug 9, 2025, 05:43 PM IST
भारताला आपला पुढचा विरेंद्र सेहवाग सापडला? फलंदाजी पाहून ऑस्ट्रेलियाचा दिग्गज भारावला

इंग्लंडविरोधातील कसोटी मालिकेत अनेक भारतीय फलंदाजांनी  जबरदस्त कामगिरी केली. शुभमन गिल (754), के एल राहुल (532), रवींद्र जाडेजा (516) आणि ऋषभ पंत (479) हे सर्वाधिक धावा करणारे चार फलंदाज ठरले. यशस्वी जैसवालने सुरुवात चांगली केली होती, मात्र पाच सामन्यात 411 धावाच करु शकला. यशस्वी दोन वेळा शून्यावर बाद झाला , तर दोन शतकं आणि दोन अर्धशतकं ठोकली आहेत. ऑस्ट्रेलियाचा वर्ल्डकप विजेता कर्णधार मायकल क्लार्क याने तर भारतीय संघाला विरेंद्र सेहवागप्रमाणे खेळणारा फलंदाज सापडल्याचं म्हटलं आहे. 

"ज्या पद्धतीने तो [जैस्वाल] खेळतो, त्याच्यासारख्या फलंदाजीची सुरुवात करणारा खेळाडू, जर सर्व काही ठरल्यानुसार झाले आणि त्याची कारकीर्द तशीच असेल जशी आपल्याला वाटत आहे. तो एक सुपरस्टार असल्याने तो ते करणार आहे. ते सेहवागसारखं फार असेल. ," असं क्लार्कने बियॉन्ड23 क्रिकेट पॉडकास्टवर सांगितलं.

"तो एक धोकादायक आघाडीचा फलंदाज आहे. तो आक्रमक आहे जो तुमच्या संघाला लय मिळवून देण्यात मदत करतो. तुम्हाला हे स्वीकारावे लागेल की तो असे काही डाव खेळेल ते तुम्ही पाहताना म्हणाल की 'अरे, काय सुपरस्टार आहे, काय अद्भुत खेळाडू आहे'. ज्याप्रमाणो ओव्हल मैदानात दुसऱ्या डावात खेळला. पण तो कधीकधी चेंडू मारेल, कमी धावा करेल आणि एक बॅकवर्ड पॉइंटवर मारेल किंवा पुल शॉट खेळेल जो थेट वर जाईल," असंही त्याने म्हटलं आहे. 

"जसजसा वेळ जाईल तसा तो चांगला खेळाडू होत जाईल. तो सेहवागसारखा खेळतो. जेव्हा सेहवाग मारायचा तेव्हा त्याला रोखणं कठीण असायचं. पण कधीकधी तो मोठा कव्हर ड्राईव्ह खेळताना फटका मारुन शून्यावर बाद व्हायचा," असं तो म्हणाला.

भारताचा माजी क्रिकेटपटू मोहम्मद कैफने मोहम्मद सिराजसोबतच युवा सलामीवीर यशस्वी जैस्वाललाही ओव्हलवरील भारताच्या रोमांचक विजयाचे श्रेय दिलं पाहिजे असं मत मांडलं आहे. जर जैस्वालने दुसऱ्या डावात शतक झळकावले नसतं तर सिराजला पुरेशा धावा मिळाल्या नसत्या आणि भारत पराभूत होऊ शकला असता, असं त्याने सांगितलं.

जैस्वालने हेडिंग्लेमध्ये शतक ठोकत मालिकेची दमदार सुरुवात केली आणि ओव्हलमध्ये 118 धावा ठोकत शतकाने सांगता केली. इंग्लंडने भारतीय संघाला पहिल्या 224 धावांवर सर्वबाद केलं. त्यानंतर इग्लंड संघ 247 धावांत तंबूत परतला आणि 23 धावांची आघाडी मिळाली. दुसऱ्या डावात सुरुवातीलाच भारताचे दोन विकेट गेले, त्यानंतर जयस्वालने आकाश दीप (66) सोबत 107 धावांची भागीदारी केली, तसेच करुण नायर आणि रवींद्र जडेजा यांच्यासोबत अनुक्रमे 40 आणि 44 धावांच्या भागीदारी केल्या. भारताने दुसऱ्या डावात 396 धावा केल्या आणि इंग्लंडसमोर विजयासाठी 376 धावांचे लक्ष्य ठेवले. पाचव्या दिवशीने भारताने 4 विकेट घेत सहा धावांनी हा सामना जिंकला. 

भारताच्या अटीतटीच्या विजयाबद्दल कौतुक करताना कैफ म्हणाला, "सिराजच्या आधी मी (यशस्वी) जैस्वालचा उल्लेख करेन. जर जैस्वालने शतक केले नसते तर बचाव करण्यासाठी बोर्डवर इतक्या धावा नसत्या. शेवटपर्यंत हा सामना गेला कारण जैस्वाल पहिल्या डावात लवकर बाद झाला."

"जैस्वालची खेळण्याची पद्धत आक्रमक आहे. पण या डावात तो शांत होता. त्याने चेंडू सोडले. सुरुवातीला त्याने हल्ला केला. जेव्हा तो क्रीजवर सेट झाला तेव्हा त्याने वेळ घेतला आणि एक लांब डाव खेळला," असं कैफ म्हणाला. 

त्याने म्हटलं की, "मला वाटतं या विजयाचं श्रेय जयस्वालला दिलं पाहिजे. त्याच्या शतकामुळे भारत 370-380 च्या जवळ पोहोचला. जर या धावा झाल्या नसत्या तर सिराजकडे सामना जिंकण्यासाठी इतक्या धावाच शिल्लक राहिल्या नसता आणि भारताचा पराभव झाला असता".

Tags:
virender sehwagAustraliaEngland

इतर बातम्या

'आमचा हेतू एकच....,' दोन भावांनी एकाच मुलीशी केलं...

भारत