/सलग 5 विजय, आता सेमीफायनलमध्ये इंडोनेशियाचं आव्हान! एका क्लिकवर वाचा सामन्याची संपूर्ण माहिती

एकीकडे भारताने आयर्लंडविरुद्ध सामना गमावला, तर आशियाई पुरुष व्हॉलीबॉल चॅम्पियनशिप स्पर्धेमध्ये टीम इंडिया कहर करत आहे. लीग टप्प्यामधील पाचही सामने जिंकल्यानंतर टीम इंडिया आज इंडोनेशियाविरुद्ध खेळताना दिसणार आहे. भारताच्या व्हॉलीबॉल संघाची मागील काही सातत्याने चर्चा पाहायला मिळत आहे. टीम इंडियाने मागील पाचही सामन्यामध्ये या स्पर्धेत दमदार कामगिरी केली आहे. आजचा सामना हा भारतीय संघासाठी महत्वाचा सामना असणार आहे कारण हा उपांत्य फेरीचा सामना आहे टीम इंडियाने या सामन्यात विजय मिळवण्यात यशस्वी झाल्यास संघ हा फायनलमध्ये प्रवेश करणार या आजच्या या उपांत्य फेरीचा सामन्याची सविस्तर माहिती या लेखामध्ये तुम्हाला देणार आहोत.
भारत विरुद्ध इंडोनेशिया यांच्यामध्ये आशियाई पुरुष व्हॉलीबॉल चॅम्पियनशिप स्पर्धेचा उपांत्य फेरीचा सामना हा 27 जून रोजी खेळवला जाणार आहे. हा सामना अहमदाबादमध्ये खेळवला जाणार आहे. आशियाई पुरुष व्हॉलीबॉल चॅम्पियनशिप स्पर्धेचा उपांत्य फेरीचा सामना या सामन्याचे थेट प्रक्षेपण होणार नाही, या सामन्याची लाईव्ह स्ट्रिमिंग ही युट्यूब चॅनेलवर पाहायला मिळणार आहे. Volleyball World या युट्यूब चॅनेलवर या सामन्याची लाईव्ह स्ट्रिमिंग पाहायला मिळणार आहे. काही तासात या सामन्याला सुरुवात होणार आहे.
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मागील काही दिवसांपासून सातत्याने ही स्पर्धा आणि टीम इंडियाची कामगिरी चर्चेत पाहायला मिळाली आहे. या स्पर्धेमध्ये टीम इंडियाचा कर्णधार हा चिराग यादव हा आहे त्याच्या कामगिरीची देखील सर्वत्र चर्चा पाहायला मिळत आहे. त्याने स्पर्धेतील प्रत्येक महत्त्वाच्या सामन्यात उत्कृष्ट खेळ करत भारतीय संघाच्या विजयात मोलाचे योगदान दिले. चिराग यादव भारतीय नौदलाशीही संबंधित आहे. त्याची शिस्त, समर्पण आणि खेळाप्रती असलेली आवड मैदानावर स्पष्टपणे दिसून आली. त्याच्या कामगिरीचे सोशल मीडियावरही मोठ्या प्रमाणावर कौतुक होत असून, क्रीडाप्रेमी त्याला भारतीय व्हॉलीबॉलचा नवा स्टार म्हणत आहेत.
Volleyball - AVC Men's Cup— The SportsGram India (@SportsgramIndia) June 26, 2026
The Semi-final lineup is locked in!
South Korea v Bahrain - 3:30 PMIndia v Indonesia - 7 PM
Live on VolleyWorld YouTube Channel #Volleyball pic.twitter.com/UnYeJOlsHm
आता अंतिम सामन्यात भारतीय संघाने सुवर्णपदक जिंकावे, या अपेक्षा वाढल्या आहेत. लाखो भारतीय चाहते टीम इंडिया आणि चिराग यादव यांच्यावर लक्ष ठेवून आहेत. जर भारताने अंतिम सामना जिंकला, तर भारतीय व्हॉलीबॉलच्या इतिहासात ही एक मोठी उपलब्धी मानली जाईल. सोशल मिडियावर भारतीय संघाचे मोठ्या प्रमाणात कौतुक केले जात आहे. टीम इंडियाचे कोच यांचे अनेक सोशल मिडियावर व्हिडिओ वेगाने व्हायरल होत आहेत. भारताचे सध्याचे कोच ड्रॅगन मिहाइलोविच याचे अनेक व्हिडिओ त्याच्या रणनितीचे अनेक व्हिडिओ सोशल मिडियावर वाऱ्यासारखे व्हायरल होत आहेत.