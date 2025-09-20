English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Asia Cup 2025: झेल सोडला, दुखापत झाली, सुपर फोरच्या अक्षर पटेलच्या दुखापतीने वाढवली टीम इंडियाची चिंता

Axar Patel Injury: सुपर फोरच्या आधी अक्षर पटेलने झेल सोडला आणि दुखापत झाली, त्यामुळे टीम इंडियाचा ताण वाढला.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Sep 20, 2025, 10:26 AM IST
Axar Patel Injury: आशिया कप 2025 च्या ग्रुप-स्टेजमधील शेवटच्या सामन्यात भारतानं ओमानवर 21 धावांनी विजय मिळवला. आधीच सुपर-4 मध्ये स्थान पक्कं केलेल्या टीम इंडियासाठी हा सामना केवळ औपचारिक ठरला. पण या सामन्यात ऑलराऊंडर अक्षर पटेल दुखापतग्रस्त झाल्यानं संघ व्यवस्थापनाची डोकेदुखी वाढली आहे. हा सामना फक्त औपचारिकता होती. भारतीय संघाने तो तसाच घेतला आणि आठ विकेट पडल्यानंतरही कर्णधार सूर्यकुमार यादव फलंदाजीसाठी आला नाही. प्रथम फलंदाजी करताना भारताने १८८ धावा केल्या, तर ओमानने १६७ धावा केल्या. शेवटी, टीम इंडियाने २१ धावांनी विजय मिळवला.

सामना औपचारिक, पण सूर्यानं खेळला वेगळा डाव

अबू धाबीतील शेख झायेद स्टेडियमवर खेळल्या गेलेल्या या सामन्यात भारतानं प्रथम फलंदाजी करत 20 षटकांत 188 धावा केल्या. प्रत्युत्तरात ओमानचा संघ 167 धावांवर थांबला आणि भारतानं 21 धावांनी विजय मिळवला. सामन्यातील गंमत म्हणजे, कर्णधार सूर्यकुमार यादव स्वतः फलंदाजीला उतरलेच नाहीत.

कॅच सुटला आणि अक्षरला दुखापत

ओमानच्या डावातील 15व्या षटकात शिवम दुबेनं टाकलेल्या चेंडूवर हम्मद मिर्झानं कट मारण्याचा प्रयत्न केला. चेंडू बॅटच्या कडेवरून गेला आणि मिड-ऑफवर उभा असलेला अक्षर पटेल झेल घेण्यासाठी धावला. पण त्याचा समतोल बिघडला, चेंडू दोनदा हातातून सुटला आणि शेवटी कॅच पडला. या धावपळीत अक्षरचा डोकं जमिनीवर आपटलं. त्यामुळे त्याला लगेच मैदान सोडावं लागलं आणि उर्वरित डावात तो खेळलाच नाही.

सुपर-4 सामन्याआधी चिंता

अक्षर पटेल सध्या टीम इंडियासाठी महत्त्वाचा खेळाडू ठरत आहे. त्यानं आतापर्यंतच्या तीन सामन्यांत 3 बळी घेतले आहेत. पाकिस्तानविरुद्धच्या सामन्यात त्यानं केवळ 18 धावा देऊन 2 गडी टिपले होते. फलंदाजीतही त्यानं ओमानविरुद्ध 26 धावांची उपयुक्त खेळी केली. 8 षटकांच्या गोलंदाजीत त्याचा इकॉनॉमी रेट फक्त 4.38 इतका आहे, म्हणजेच तो भारताचा सर्वात मितव्ययी गोलंदाज ठरतो आहे.

21 सप्टेंबरला भारत विरुद्ध पाकिस्तान

भारतीय संघाचा सुपर-4 टप्प्यातील पहिला सामना 21 सप्टेंबरला चिरप्रतिस्पर्धी पाकिस्तानविरुद्ध होणार आहे. त्यामुळे अक्षर पटेल फिटनेस चाचणीत उतरला तरच तो संघात दिसेल. त्याची उपलब्धता टीम इंडियासाठी निर्णायक ठरणार आहे.

FAQ 

Q1. भारत विरुद्ध ओमान सामना कसा झाला?
➡ भारतानं प्रथम फलंदाजी करत 188 धावा केल्या. प्रत्युत्तरात ओमानचा डाव 167 धावांवर थांबला आणि टीम इंडियानं सामना 21 धावांनी जिंकला.

Q2. हा सामना टीम इंडियासाठी किती महत्त्वाचा होता?
➡ भारतानं आधीच सुपर-4 फेरीत प्रवेश केला होता. त्यामुळे हा सामना औपचारिक मानला गेला.

Q3. अक्षर पटेल कसा जखमी झाला?
➡ ओमानच्या डावातील 15व्या षटकात अक्षर कॅच घेण्याच्या प्रयत्नात समतोल गमावला. झेल सुटला आणि त्याचं डोकं जमिनीवर आपटलं. त्यामुळे त्याला दुखापत झाली आणि लगेच मैदान सोडावं लागलं.

Q4. अक्षर पटेलनं आतापर्यंत कशी कामगिरी केली आहे?
➡ त्यानं 3 सामन्यांत 3 विकेट घेतल्या आहेत. पाकिस्तानविरुद्धच्या सामन्यात फक्त 18 धावांत 2 गडी बाद केले होते. फलंदाजीतही ओमानविरुद्ध 26 धावांची खेळी केली.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

