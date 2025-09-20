Asia Cup 2025: झेल सोडला, दुखापत झाली, सुपर फोरच्या अक्षर पटेलच्या दुखापतीने वाढवली टीम इंडियाची चिंता

Axar Patel Injury: आशिया कप 2025 च्या ग्रुप-स्टेजमधील शेवटच्या सामन्यात भारतानं ओमानवर 21 धावांनी विजय मिळवला. आधीच सुपर-4 मध्ये स्थान पक्कं केलेल्या टीम इंडियासाठी हा सामना केवळ औपचारिक ठरला. पण या सामन्यात ऑलराऊंडर अक्षर पटेल दुखापतग्रस्त झाल्यानं संघ व्यवस्थापनाची डोकेदुखी वाढली आहे. हा सामना फक्त औपचारिकता होती. भारतीय संघाने तो तसाच घेतला आणि आठ विकेट पडल्यानंतरही कर्णधार सूर्यकुमार यादव फलंदाजीसाठी आला नाही. प्रथम फलंदाजी करताना भारताने १८८ धावा केल्या, तर ओमानने १६७ धावा केल्या. शेवटी, टीम इंडियाने २१ धावांनी विजय मिळवला.
अबू धाबीतील शेख झायेद स्टेडियमवर खेळल्या गेलेल्या या सामन्यात भारतानं प्रथम फलंदाजी करत 20 षटकांत 188 धावा केल्या. प्रत्युत्तरात ओमानचा संघ 167 धावांवर थांबला आणि भारतानं 21 धावांनी विजय मिळवला. सामन्यातील गंमत म्हणजे, कर्णधार सूर्यकुमार यादव स्वतः फलंदाजीला उतरलेच नाहीत.
ओमानच्या डावातील 15व्या षटकात शिवम दुबेनं टाकलेल्या चेंडूवर हम्मद मिर्झानं कट मारण्याचा प्रयत्न केला. चेंडू बॅटच्या कडेवरून गेला आणि मिड-ऑफवर उभा असलेला अक्षर पटेल झेल घेण्यासाठी धावला. पण त्याचा समतोल बिघडला, चेंडू दोनदा हातातून सुटला आणि शेवटी कॅच पडला. या धावपळीत अक्षरचा डोकं जमिनीवर आपटलं. त्यामुळे त्याला लगेच मैदान सोडावं लागलं आणि उर्वरित डावात तो खेळलाच नाही.
अक्षर पटेल सध्या टीम इंडियासाठी महत्त्वाचा खेळाडू ठरत आहे. त्यानं आतापर्यंतच्या तीन सामन्यांत 3 बळी घेतले आहेत. पाकिस्तानविरुद्धच्या सामन्यात त्यानं केवळ 18 धावा देऊन 2 गडी टिपले होते. फलंदाजीतही त्यानं ओमानविरुद्ध 26 धावांची उपयुक्त खेळी केली. 8 षटकांच्या गोलंदाजीत त्याचा इकॉनॉमी रेट फक्त 4.38 इतका आहे, म्हणजेच तो भारताचा सर्वात मितव्ययी गोलंदाज ठरतो आहे.
भारतीय संघाचा सुपर-4 टप्प्यातील पहिला सामना 21 सप्टेंबरला चिरप्रतिस्पर्धी पाकिस्तानविरुद्ध होणार आहे. त्यामुळे अक्षर पटेल फिटनेस चाचणीत उतरला तरच तो संघात दिसेल. त्याची उपलब्धता टीम इंडियासाठी निर्णायक ठरणार आहे.
