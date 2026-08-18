/अयोध्येत रामलल्लाचे दर्शन अन् वीरेंद्र सेहवागने बदलले आपले नाव! त्यामागील नक्की कारण काय?

अनेक असे बॅालिवूडमधील सेलिब्रेटी आहेत ज्यांनी आपले नावे इंडस्ट्रीमध्ये आल्यानंतर बदलली आहेत. क्रिकेटमध्ये असे फार कमी वेळा पाहायला मिळाले आहे जेव्हा एखाद्या खेळाडूने आपले नाव बदलले आहे. भारताच्या दिग्गज सलामीवीर फलंदाज वीरेंद्र सेहवाग निवृत्तीनंतर जवळपास एक दशक उलटले असले तरी, सेहवाग सोशल मीडियावर सक्रिय पाहायला मिळतो. निवृत्तीनंतर तो अनेकदा सामन्यांची कॅामेंट्री करतानाही दिसला आहे. आता सोशल मिडियावर वीरेंद्र सेहवागने नाव बदलल्यानंतर आता सोशल मिडियावर मोठा गोंधळ सुरु झाला आहे, खेळाडूने नाव का बदलले यामागचं कारण काय आहे यासंदर्भात वाचा.
भारतीय क्रिकेट संघातील माजी सलामीवीर फलंदाज वीरेंद्र सेहवागने सोशल मिडिया अकाउंटवरील नाव बदलल्यानंतर अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. सेहवागने आपल्या नावात 'R' हे अक्षर जोडले आहे. 17 ऑगस्टला माजी खेळाडू वीरेंद्र सेहवागने अयोध्येतील राम मंदिराला भेट दिली होती आणि आता या बदलाचा संबंध त्या भेटीशी जोडला जात आहे. पण माजी खेळाडूने यासंदर्भात कोणतेही विधान किंवा स्पष्टीकरण आतापर्यत दिलेले नाही. सेहवागने आपल्या नावाचे स्पेलिंग नेहमी वेगळे ठेवले आहे, पण असे मध्यात नावचे स्पेलिंग बदलणे असे खेळाडूने का केले असे प्रश्न चाहते त्याला विचारत होते.
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वीरेंद्र सेहवागने सोशल मिडियावरील नाव बदलल्यानंतर यामागे अंकशास्त्र हे कारण असल्याचे सांगितले जात आहे. सेहवाग टीम इंडियासाठी तिन्ही फॉरमॅटमध्ये एक सुपरस्टार खेळाडू ठरला आहे. तो एकहाती सामन्याचे चित्र बदलण्याच्या क्षमतेसाठी ओळखला जातो. निवृत्तीनंतर त्याने भारतीय क्रिकेटपटूंबद्दल आपली मते उघडपणे व्यक्त केली आहेत.
वीरेंद्र सेहवागच्या कामगिरीबद्दल सांगायचे झाले तर त्याने भारतासाठी 104 कसोटी सामने खेळले आहे, यामध्ये त्याने 180 डावांमध्ये 29.34 च्या सरासरीने फलंदाजी करत 8586 धावा केल्या आहेत. यामध्ये त्याने 23 शतके आणि 32 अर्धशतके झळकावली आहेत. एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये देखील त्याचा चांगला रेकॅार्ड आहे, त्याने टीम इंडियासाठी 251 सामने खेळले आहेत. यामध्ये त्याने 35.05 च्या सरासरीने 8273 धावा केल्या आहेत. यामध्ये त्याने 15 शतके आणि 38 अर्धशतके झळकावली आहेत. सेहवागने कसोटीत एक त्रिशतक आणि एकदिवसीय सामन्यांमध्ये एक द्विशतकही झळकावले आहे. त्याने 19 टी20 सामनेही खेळले असून, त्यात 21.88 च्या सरासरीने 394 धावा केल्या आहेत. त्याने टी20मध्ये दोन अर्धशतकेही झळकावली आहेत.