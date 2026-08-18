Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /स्पोर्ट्स
  • /अयोध्येत रामलल्लाचे दर्शन अन् वीरेंद्र सेहवागने बदलले आपले नाव! त्यामागील नक्की कारण काय?

अयोध्येत रामलल्लाचे दर्शन अन् वीरेंद्र सेहवागने बदलले आपले नाव! त्यामागील नक्की कारण काय?

आता सोशल मिडियावर वीरेंद्र सेहवागने नाव बदलल्यानंतर आता सोशल मिडियावर मोठा गोंधळ सुरु झाला आहे, खेळाडूने नाव का बदलले यामागचं कारण काय आहे यासंदर्भात वाचा. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Aug 18, 2026, 07:23 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 07:23 PM IST
अयोध्येत रामलल्लाचे दर्शन अन् वीरेंद्र सेहवागने बदलले आपले नाव! त्यामागील नक्की कारण काय?
Image Credit: का बदलले वीरेंद्र सेहवागने आपले नाव? (Photo - Social Media)

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Explainer : भाजपच्या नव्या 13 जणांच्या टीममध्ये सर्वात जास्त महाराष्ट्रातील नेत्याची; मंत्रीपदावर असताना तिकीट का कापले? 6 वर्षापूर्वीचं राजकारण चर्चेत
2
3
4
5