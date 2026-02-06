मराठमोळ्या आयुष म्हात्रेचं इतिहासात नोंदवलं गेलं नाव, Under 19 World Cup जिंकणारा सहावा भारतीय कर्णधार

Under 19 World Cup 2026 : आयुष म्हात्रेच्या नेतृत्वाखाली भारताने 2026 चा अंडर- 19 विश्वचषक जिंकून इतिहास रचला. भारतीय संघ विक्रमी सहाव्यांदा अंडर-१९ विश्वचषक विजेता बनला. अंतिम सामन्यात टीम इंडियाने इंग्लंडचा 100 धावांनी पराभव केला. 2000 मध्ये टीम इंडियाने पहिल्यांदाच अंडर- 19 विश्वचषक जिंकला. आतापर्यंत टीम इंडियाला विजेतेपद मिळवून देणाऱ्या सर्व कर्णधारांबद्दल जाणून घेऊया.
आयुष म्हात्रे भारताला अंडर-19 विश्वचषकात नेणारा सहावे कर्णधार बनले. स्पर्धेत म्हात्रेची वैयक्तिक कामगिरी विशेष प्रभावी नसली तरी, अंतिम सामन्यात त्याने अर्धशतक झळकावून संघासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावली. म्हात्रेच्या नेतृत्वाखाली वैभव सूर्यवंशी, आरएस अंबरिस आणि अभिज्ञान कुंडू यांसारख्या खेळाडूंनी आपले कौशल्य दाखवले आणि ते भविष्यातील स्टार बनू शकतात.
आयुष म्हात्रेच्या आधी, यश धुल्लच्या नेतृत्वाखाली भारताने पाचव्यांदा विजेतेपद जिंकले होते. 2022 मध्ये झालेल्या आयसीसी अंडर-19 विश्वचषकात भारताने इंग्लंडला हरवले होते. त्यानंतर, टीम इंडिया चार वर्षांनी पुन्हा विजेती ठरली आहे.
यश धुल्लच्या आधी, पृथ्वी शॉच्या नेतृत्वाखाली भारताने आयसीसी अंडर-१९ विश्वचषक जिंकला. त्याच्या नेतृत्वाखाली भारताने २०१८ च्या अंतिम सामन्यात ऑस्ट्रेलियाला हरवले. पृथ्वी शॉच्या नेतृत्वाखाली, शुभमन गिल, जो आता भारतीय वरिष्ठ संघाचा एकदिवसीय आणि कसोटी कर्णधार आहे, त्याने फलंदाजीने उत्कृष्ट कामगिरी केली. पृथ्वी शॉलाही तिन्ही स्वरूपात टीम इंडियासाठी पदार्पण करण्याची संधी मिळाली.
पृथ्वी शॉच्या आधी, भारताने उन्मुकत चंदच्या नेतृत्वाखाली अंडर-१९ विश्वचषक जिंकला. उन्मुकत चंदच्या नेतृत्वाखाली भारताने २०१२ मध्ये जेतेपद जिंकले. अंतिम फेरीत भारताचा सामना ऑस्ट्रेलियाशी झाला. तथापि, संघाला विजय मिळवून दिल्यानंतर, कर्णधार उन्मुकत चंदला कधीही भारतीय वरिष्ठ संघात स्थान मिळाले नाही.
उन्मुकत चंदच्या आधी, भारताने सध्याचा दिग्गज विराट कोहलीच्या नेतृत्वाखाली आयसीसी अंडर-१९ विश्वचषक जिंकला. या विश्वचषकात विराट कोहली आणि रवींद्र जडेजासारखे खेळाडू होते, जे नंतर भारतीय वरिष्ठ संघाचे दिग्गज बनले. कोहलीच्या नेतृत्वाखाली, भारताने २००८ मध्ये दक्षिण आफ्रिकेला हरवून जेतेपद जिंकले.
भारतीय संघाने मोहम्मद कैफच्या नेतृत्वाखाली पहिला १९ वर्षांखालील विश्वचषक जिंकला. २००० मध्ये कैफच्या नेतृत्वाखाली भारत विजेता बनला. टीम इंडियाने या स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात श्रीलंकेला त्यांच्याच घरच्या मैदानावर हरवून खळबळ उडवून दिली. १९ वर्षांखालील विश्वचषकात कर्णधारपद भूषवल्यानंतर कैफला नंतर राष्ट्रीय संघाकडून खेळण्याची संधी मिळाली. भारतासाठी त्याची कारकीर्द विशेष प्रभावी नसली तरी, त्याने त्याच्या क्षेत्ररक्षणाने बरीच प्रसिद्धी मिळवली.