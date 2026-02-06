English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
  • मराठमोळ्या आयुष म्हात्रेचं इतिहासात नोंदवलं गेलं नाव, Under 19 World Cup जिंकणारा सहावा भारतीय कर्णधार

मराठमोळ्या आयुष म्हात्रेचं इतिहासात नोंदवलं गेलं नाव, Under 19 World Cup जिंकणारा सहावा भारतीय कर्णधार

Under 19 World Cup 2026 :  आयसीसी अंडर-19 विश्वचषक 2026 च्या अंतिम सामन्यात भारताने इंग्लंडचा 10 धावांनी पराभव करून विक्रमी सहाव्यांदा विजेतेपद पटकावले. प्रथम फलंदाजी करताना टीम इंडियाने 411 धावा केल्या. प्रत्युत्तरात इंग्लंडचा संघ 311 धावांवर आटोपला. भारताला अंडर-19 विश्वचषक जिंकून देणाऱ्या सर्व कर्णधारांबद्दल जाणून घेऊया.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Feb 6, 2026, 09:19 PM IST
मराठमोळ्या आयुष म्हात्रेचं इतिहासात नोंदवलं गेलं नाव, Under 19 World Cup जिंकणारा सहावा भारतीय कर्णधार

Under 19 World Cup 2026 :  आयुष म्हात्रेच्या नेतृत्वाखाली भारताने 2026 चा अंडर- 19 विश्वचषक जिंकून इतिहास रचला. भारतीय संघ विक्रमी सहाव्यांदा अंडर-१९ विश्वचषक विजेता बनला. अंतिम सामन्यात टीम इंडियाने इंग्लंडचा 100 धावांनी पराभव केला. 2000 मध्ये टीम इंडियाने पहिल्यांदाच अंडर- 19 विश्वचषक जिंकला. आतापर्यंत टीम इंडियाला विजेतेपद मिळवून देणाऱ्या सर्व कर्णधारांबद्दल जाणून घेऊया.

Add Zee News as a Preferred Source

भारत विरुद्ध न्यूझीलंड

आयुष म्हात्रे भारताला अंडर-19 विश्वचषकात नेणारा सहावे कर्णधार बनले. स्पर्धेत म्हात्रेची वैयक्तिक कामगिरी विशेष प्रभावी नसली तरी, अंतिम सामन्यात त्याने अर्धशतक झळकावून संघासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावली. म्हात्रेच्या नेतृत्वाखाली वैभव सूर्यवंशी, आरएस अंबरिस आणि अभिज्ञान कुंडू यांसारख्या खेळाडूंनी आपले कौशल्य दाखवले आणि ते भविष्यातील स्टार बनू शकतात.

आयुष म्हात्रेच्या आधी, यश धुल्लच्या नेतृत्वाखाली भारताने पाचव्यांदा विजेतेपद जिंकले होते. 2022 मध्ये झालेल्या आयसीसी अंडर-19 विश्वचषकात भारताने इंग्लंडला हरवले होते. त्यानंतर, टीम इंडिया चार वर्षांनी पुन्हा विजेती ठरली आहे.

पृथ्वी शॉ

यश धुल्लच्या आधी, पृथ्वी शॉच्या नेतृत्वाखाली भारताने आयसीसी अंडर-१९ विश्वचषक जिंकला. त्याच्या नेतृत्वाखाली भारताने २०१८ च्या अंतिम सामन्यात ऑस्ट्रेलियाला हरवले. पृथ्वी शॉच्या नेतृत्वाखाली, शुभमन गिल, जो आता भारतीय वरिष्ठ संघाचा एकदिवसीय आणि कसोटी कर्णधार आहे, त्याने फलंदाजीने उत्कृष्ट कामगिरी केली. पृथ्वी शॉलाही तिन्ही स्वरूपात टीम इंडियासाठी पदार्पण करण्याची संधी मिळाली.

उन्मुकत चंद

पृथ्वी शॉच्या आधी, भारताने उन्मुकत चंदच्या नेतृत्वाखाली अंडर-१९ विश्वचषक जिंकला. उन्मुकत चंदच्या नेतृत्वाखाली भारताने २०१२ मध्ये जेतेपद जिंकले. अंतिम फेरीत भारताचा सामना ऑस्ट्रेलियाशी झाला. तथापि, संघाला विजय मिळवून दिल्यानंतर, कर्णधार उन्मुकत चंदला कधीही भारतीय वरिष्ठ संघात स्थान मिळाले नाही.

विराट कोहली

उन्मुकत चंदच्या आधी, भारताने सध्याचा दिग्गज विराट कोहलीच्या नेतृत्वाखाली आयसीसी अंडर-१९ विश्वचषक जिंकला. या विश्वचषकात विराट कोहली आणि रवींद्र जडेजासारखे खेळाडू होते, जे नंतर भारतीय वरिष्ठ संघाचे दिग्गज बनले. कोहलीच्या नेतृत्वाखाली, भारताने २००८ मध्ये दक्षिण आफ्रिकेला हरवून जेतेपद जिंकले.

भारतीय संघाने मोहम्मद कैफच्या नेतृत्वाखाली पहिला १९ वर्षांखालील विश्वचषक जिंकला. २००० मध्ये कैफच्या नेतृत्वाखाली भारत विजेता बनला. टीम इंडियाने या स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात श्रीलंकेला त्यांच्याच घरच्या मैदानावर हरवून खळबळ उडवून दिली. १९ वर्षांखालील विश्वचषकात कर्णधारपद भूषवल्यानंतर कैफला नंतर राष्ट्रीय संघाकडून खेळण्याची संधी मिळाली. भारतासाठी त्याची कारकीर्द विशेष प्रभावी नसली तरी, त्याने त्याच्या क्षेत्ररक्षणाने बरीच प्रसिद्धी मिळवली.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
India beat EnglandAyush Mhatre joins Virat KohliUnder 19 World CupU19 WC RecordMohammad Kaif U19 WC

इतर बातम्या

वैभव सूर्यवंशी 14 वर्षांचा नाही? वयात फेरफार केल्याचा आरोप,...

स्पोर्ट्स