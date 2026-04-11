Badminton Asia Championship : आयुष शेट्टीची कमाल, अंतिम फेरीत केला प्रवेश! भारताला 61 वर्षांनंतर मिळाले यश

Aayush Shetty Match : भारताचा 20 वर्षीय बॅडमिंटनपटू आयुष शेट्टीने आशिया बॅडमिंटन चॅम्पियनशिपमध्ये जागतिक क्रमवारीत अव्वल असलेल्या कुनलावुत विटिडसर्नला पराभूत करून मोठा उलटफेर घडवला आणि अंतिम फेरीत प्रवेश केला.

Shubhangi Mere & Updated: Apr 11, 2026, 04:11 PM IST
Aayush Shetty in the final of Badminton Asia Championship : निंगबो, चीन येथे सुरू असलेल्या बॅडमिंटन आशिया चॅम्पियनशिप २०२६ मध्ये भारताच्या युवाने दमदार कामगिरी केली आहे. भारतीय युवा बॅडमिंटनपटू आयुष शेट्टीने बॅडमिंटन आशिया चॅम्पियनशिप २०२६ च्या अंतिम फेरीत पोहोचून इतिहास रचला आहे. उपांत्य फेरीत जागतिक क्रमवारीत अव्वल आणि गतविजेत्या खेळाडूला पराभूत करून शेट्टीने सर्वांना चकित केले. अवघ्या २० वर्षांच्या या भारतीय स्टारने एका रोमांचक उपांत्य फेरीत थायलंडचा दिग्गज खेळाडू कुनलावुत विटिडसर्नला १०-२१, २१-१९, २१-१७ असे पराभूत केले. यासह, एका भारतीय खेळाडूची एकेरी स्पर्धेच्या अंतिम फेरीत पोहोचण्याची ६१ वर्षांची प्रतीक्षा संपली.

थायलंडच्या कुनलावुत विटिडसर्नला केले आयुष शेट्टीने पराभूत

शनिवारी, ११ एप्रिल रोजी, चीनमधील निंगबो येथे सुरू असलेल्या स्पर्धेत शेट्टी आणि कुनलावुत आमनेसामने आले. आयुषने या स्पर्धेत अनेक माजी विजेत्यांना आणि अव्वल १० मानांकित खेळाडूंना पराभूत करून आधीच खळबळ उडवून दिली होती. त्यामुळे, या सामन्यात त्याच्याकडून काही अपेक्षा जास्त होत्या, पण जागतिक क्रमवारीत अव्वल असलेल्या खेळाडूवर मात करणे सोपे नव्हते. 

सेमीफायनल सामन्याचा सविस्तर अहवाल

गतविजेता आणि गेल्या वर्षीच्या विश्वचॅम्पियनशिपचा रौप्यपदक विजेता असलेल्या कुनलावुतने पहिला गेम सहज जिंकून आयुषवर दबाव आणला. पण पहिला गेम गमावूनही, आयुषचा आत्मविश्वास कायम होता आणि त्याने एक उल्लेखनीय पुनरागमन केले. या उंच भारतीय खेळाडूने पुढचे दोन गेम जिंकून पहिल्यांदाच अंतिम फेरीत प्रवेश केला. दोघांमधील हा सामना ७५ मिनिटे चालला, ज्यात उत्कृष्ट बॅडमिंटन पाहायला मिळाले. अशाप्रकारे, तो या स्पर्धेच्या एकेरीच्या अंतिम फेरीत पोहोचणारा केवळ दुसरा भारतीय बॅडमिंटनपटू ठरला. यापूर्वी, १९६५ मध्ये दिनेश खन्ना यांनी हे विजेतेपद पटकावले होते आणि असे करणारे ते एकमेव भारतीय आहेत.

रविवार, १२ एप्रिल रोजी होणाऱ्या अंतिम सामन्यात आयुषचा सामना आता शी युकी किंवा चाऊ टिएन चेन यांच्यापैकी दुसऱ्या उपांत्य फेरीतील विजेत्याशी होईल. आयुषने संपूर्ण स्पर्धेत एक अविस्मरणीय कामगिरी केली. उपांत्य फेरीतील अनपेक्षित विजयाच्या आधीही त्याने काही मोठ्या नावांना पराभूत केले होते. स्पर्धेच्या अगदी पहिल्याच फेरीत, त्याने चीनच्या ली शी फेंग याला २१-१३, २१-१६ असे हरवून सर्वांना आश्चर्यचकित केले. त्यानंतर उपांत्यपूर्व फेरीत त्याने २०२४ चा विजेता आणि चौथ्या क्रमांकावरील इंडोनेशियन खेळाडू जोनाथन क्रिस्टी याला २३-२१, २१-१७ असे हरवून आपले पुढील लक्ष्य गाठले.

आयुष शेट्टीची कामगिरी

कर्नाटकातील कारकाळा येथील रहिवासी असलेल्या आयुष शेट्टीला, चिराग सेनसोबत भारतीय बॅडमिंटनचा पुढचा 'सुपरस्टार' मानले जाते. आयुष कोर्टवर आपला ठसा उमटवत आहे, विशेषतः त्याच्या ६ फूट ५ इंच उंचीमुळे. सध्या BWF जागतिक क्रमवारीत २५ व्या स्थानावर असलेल्या आयुषने एक सुपर सिरीज विजेतेपद पटकावले आहे. त्याने २०२५ मध्ये यूएस ओपनचे विजेतेपद जिंकले. याव्यतिरिक्त, त्याने २०२३ मध्ये ज्युनियर वर्ल्ड चॅम्पियनशिपमध्ये एकेरीचे कांस्य पदक जिंकले.

