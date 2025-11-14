English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
'याला इंग्रजी बोलता येत नाही मग हा कसला कर्णधार....' अक्षर पटेलचं मोठं वक्तव्य, म्हणाला लोकांचा हा विचार....

Azar Patel : आयपीएलमध्ये दिल्ली कॅपिटल्सचा कर्णधार अक्षर पटेलने कर्णधारपदाबाबत महत्वाचं वक्तव्य केलं आहे. कर्णधाराला इंग्रजी यायला हवं असं अनेकांचं मत असतं पण अक्षर पटेलने याबाबत असहमती दर्शवली आहे.   

Updated: Nov 14, 2025, 04:11 PM IST
(Photo Credit : Social Media)

Azar Patel : भारतीय संघाचा अनुभवी ऑलराऊंडर आणि आयपीएलमध्ये दिल्ली कॅपिटल्सचा कर्णधार अक्षर पटेलने कर्णधारपदाबाबत एक मोठं वक्तव्य केलं आहे. तो म्हणाला की, 'लोकांचं असं म्हणणं असतं की कर्णधाराला इंग्रजी बोलता आलं पाहिजे'. मात्र अक्षर पटेल यागोष्टीशी सहमत नाही. तेव्हा अक्षर पटेलचं याबाबत काय म्हणणं आहे हे जाणून घेऊयात.  

अक्षर पटेलने काय म्हटलं? 

अक्षर पटेलने द इंडियन एक्सप्रेस सोबत बोलताना म्हंटले की, 'लोकं बोलू लागतात की हा कर्णधार म्हणून बरोबर नाही. कारण तो इंग्रजी बोलत नाही. तो कसं बोलणारं. अरे पण कर्णधाराचं काम फक्त बोलणं नसतं. कर्णधाराचं काम खेळाडूंना ओळखणं, त्यांचं सर्वोत्तम त्यांच्याकडून काढून घेणं. खेळाडूची ताकद काय, कमजोरी काय हे ओळखणं. कर्णधाराला माहित असतं की माझ्याकडे हा खेळाडू आहे, त्याच्याकडून काम काढून घेण्यासाठी मला काय करावं लागेल'. 

त्यांनी पुढे म्हटले की, 'जर आपण म्हणू की आम्हाला पर्सनॅलिटी हवीये, चांगला इंग्रजी बोलणारा व्यक्ती हवाय, तर ही एक अशी धारणा आहे जी लोकांनी त्यांच्या विचारसरणीच्या आधारे बनवली आहे. हे गरजेचं आहे की लोकांनी आपले वैयक्तिक विचार बदलावेत. असा विचार करणं बंद करा की, 'अरे त्याचं व्यक्तिमत्व चांगलं आहे. तो इंग्रजी बोलू शकतो तर तो कर्णधार बनण्याच्या लायकीचा आहे. कर्णधारपदाबद्दल एक गोष्ट म्हणजे त्याला भाषेचा कोणताही अडथळा नसावा'.

हेही वाचा : गौतम गंभीरचा नवीन प्रयोग! साई सुदर्शन बाहेर, आता 'हा' ऑलराऊंडर करणार 3 नंबरवर फलंदाजी

 

अक्षर पटेलचं करिअर : 

ऑलराऊंडर क्रिकेटर अक्षर पटेल हा 31 वर्षांचा असून 2014 मध्ये आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये त्यानं पदार्पण केलं होतं. त्यानंतर त्याने आतापर्यंत एकूण 71 वनडे, 83 टी20 आणि 14 टेस्ट सामने खेळले आहेत. वनडे सामन्यात त्याने 75 विकेट घेतल्या आणि 858  धावा केल्या. अक्षर पटेलने  टी20 मध्ये 79 विकेट घेतल्या आणि 637 धावा केल्या. आयपीएलमध्ये सुद्धा अक्षर पटेल 2014 पासून खेळतोय. आयपीएलमध्ये त्याने 162 सामन्यांमध्ये 128 विकेट्स घेतल्या आहेत आणि 1916 धावा केल्या आहेत.

FAQ : 

अक्षर पटेलने कर्णधारपदाबाबत काय म्हटले आहे?
अक्षर पटेलने म्हटले आहे की कर्णधारपदासाठी इंग्रजी बोलणे आवश्यक नाही, तर कर्णधाराचे काम खेळाडूंना ओळखणे आणि त्यांच्याकडून सर्वोत्तम कामगिरी करवून घेणे आहे.

अक्षर पटेलने किती वनडे, टी20 आणि टेस्ट मैच खेळले आहेत?
अक्षर पटेलने 71 वनडे, 83 टी20 आणि 14 टेस्ट मैच खेळले आहेत.

अक्षर पटेलने आयपीएलमध्ये किती मैच खेळले आहेत?
अक्षर पटेलने आयपीएलमध्ये 162 मैच खेळले आहेत.

