  • Babar Azam PSL : पत्रकार परिषदेमध्ये कोहलीचं नाव घेताचं बाबर आझम संतापला! तुम्ही कोहलीसारखा खेळ का संपवत...

Babar Azam PSL : पत्रकार परिषदेमध्ये कोहलीचं नाव घेताचं बाबर आझम संतापला! 'तुम्ही कोहलीसारखा खेळ का संपवत...'

Babar Azam press conference : पाकिस्तान सुपर लीग दरम्यानच्या आपल्या रागीट वागणुकीमुळे बाबर आझम अचानक चर्चेत आला आहे. बाबर आझमने रागाच्या भरात असे कृत्य केले की सोशल मीडियावर त्याची खिल्ली उडवली जात आहे.

Updated: Apr 9, 2026, 06:29 PM IST
Babar Azam PSL : पत्रकार परिषदेमध्ये कोहलीचं नाव घेताचं बाबर आझम संतापला! 'तुम्ही कोहलीसारखा खेळ का संपवत...'
Babar Azam got angry at the press conference : भारतामध्ये सध्या आयपीएलची क्रेझ आहे तर शेजारील देशांमध्ये पाकिस्तान सुपर लीग देखील खेळवली जात आहे. पीएसएल सुरू झाल्यापासून सातत्याने ही लीग वादामध्ये पाहायला मिळाली आहे. कधी या लीगमध्ये चेंडूचा रंग बदलतो तर कधी या लीगमध्ये बक्षीस म्हणून हेअर ड्रायर दिले जाते, आतापर्यत अनेक वाद या लीगचे समोर आले आहेत. पाकिस्तान क्रिकेटमध्ये किंग म्हणून ओळखला जाणार बाबर आझम आता पुन्हा चर्चेत आहे. त्याने झालेल्या विश्वचषकामध्ये निराशाजनक कामगिरी केली त्यामुळे त्याच्यावर मोठ्या प्रमाणात टीका देखील करण्यात आली होती. बऱ्याचदा पाहिले आहे की बाबर आझमची तुलना ही विराट कोहलीशी केली जाते पण तो त्याप्रकारे कामगिरी करू शकला नाही. आता पीएसएलचा सामना झाल्यानंतर पत्रकार परिषदेमध्ये विराट कोहलीचे नाव घेतल्यानंतर बाबर संतापलेला पाहायला मिळाला. 

पत्रकार परिषदेमध्ये बाबर निःशब्द

पाकिस्तान सुपर लीग २०२६ मध्ये, पेशावर झल्मीचा कर्णधार बाबर आझमने हैदराबाद किंग्समेनविरुद्ध ३७ चेंडूंमध्ये ४३ धावा केल्या. १४६ धावांचा पाठलाग करताना, बाबर आझम संघासाठी सर्वाधिक धावा करणारा खेळाडू ठरला. त्याच्या या चांगल्या सुरुवातीचे मोठ्या खेळीत रूपांतर होऊ शकले नाही. जरी पेशावर झल्मीने सामना चार गडी राखून जिंकला असला तरी, सामन्यानंतर एका पत्रकाराने बाबर आझमला विचारले की तो विराट कोहलीप्रमाणे सामने का जिंकून देऊ शकत नाही. बाबरला तो प्रश्न आवडला नाही आणि त्याच्या त्यानंतरच्या उत्तराने तो पत्रकार निःशब्द झाला.

काय म्हणाला बाबर आझम 

खरं तर, सामन्यानंतरच्या पत्रकार परिषदेत एका पत्रकाराने बाबर आझमची तुलना विराट कोहलीशी केली. त्याने विशेषतः त्याच्या सामना संपवण्याच्या क्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. पत्रकाराने विचारले, "विराट कोहली त्याच प्रकारचे फटके खेळतो आणि सामने संपवतो, पण तुम्ही कमी पडता. लोक तुमची तुलना त्याच्याशी करतात, तर या तुलनेबद्दल तुमचे काय मत आहे?" पत्रकाराच्या प्रश्नाला उत्तर देताना बाबर म्हणाला, "फक्त विषय संपवा. ज्या पद्धतीने प्रश्न विचारत आहात, ती पद्धत सोडून द्या. मी बरेच सामने पूर्ण केले आहेत. तुम्हाला वाटत असेल की मी ते पूर्ण केले नाहीत, पण मी बरेच काही केले आहे."

बाबर आझम फेल 

पेशावर झल्मी संघाचे कर्णधारपद हे बाबर आझम करत आहे, या संघाचे आतापर्यत पाच सामने खेळवण्यात आले आहेत. यामध्ये दोन सामन्यामध्ये विजय मिळवला आहे तर दोन सामने रद्द करण्यात आले होते. तर एक सामना बरोबरीत संपल्यामुळे दोन्ही संघांना एक एक गुण देण्यात आला होता. 

