PSL : बाबर आझमने मोडला विराट कोहलीचा रेकॅार्ड! अर्धशतकांचे शतक केले पूर्ण, या यादीत दिग्गजांचा समावेश

Babar Azam breaks Virat Kohli's record : भारताचा स्टार विराट कोहली आणि पाकिस्तानचा फलंदाज बाबर आझम यांची सातत्याने तुलना केली जाते. पण बाबर आझम याला त्याच्या स्ट्राईक रेटमुळे सोशल मिडियावर बऱ्याचदा ट्रोल करण्यात आले आहे. विराट कोहलीने 2024 च्या विश्वचषकानंतर टी20 क्रिकेटमधून निवृतीची घोषणा केली आहे. भारतामध्ये सध्या आयपीएल 2026 चा उत्साह पाहायला मिळत आहे तर पाकिस्तानमध्ये पीएसएल सुरू आहे. आयपीएल 2026 मध्ये विराट कोहली दमदार कामगिरी करत आहे. तर पाकिस्तान सुपर लीगमध्ये बाबर आझम हा पेशावर झाल्मी या संघाचे नेतृत्व करत आहे. पेशावर झल्मी या संघाचे नेतृत्व करणारा बाबर आझमने क्वेटा ग्लॅडिएटर्सविरुद्ध 71 धावांची सामना जिंकवून खेळी पीएसएलमध्ये खेळली. या खेळीनंतर त्याने त्याच्या नावावर रेकॅार्ड देखील आता नावावर केला आहे आणि भारताचा स्टार विराट कोहली याला त्याने मागे टाकले आहे.
बाबर आझम याने टी20 क्रिकेटमध्ये ऐतिहासिक कामगिरी केली आहे, त्याने पीएसएलमध्ये क्वेटा ग्लॅडिएटर्सविरुद्ध सामन्यामध्ये मॅचविनिंग खेळी खेळली आणि रेकॅार्ड नावावर केला आहे. बाबर आझम याने टी20 क्रिकेटमध्ये अर्धशतकांचे शतक पूर्ण केले आहे. त्याने हे शतक कमी सामन्यांमध्ये पुर्ण केले आहे, ही कामगिरी करुन त्याने विराट कोहलीला मागे टाकले आहे. त्याचबरोबर त्याने त्याच्या कामगिरीमध्ये आणखी एक कामगिरी केली आहे ती म्हणजेच 4000 धावांचा आकडा पार केला आहे.
बाबर आझम याने विराट कोहलीचा रेकॅार्ड मोडला आहे. या रेकॅार्डबद्दल सविस्तर सांगायचे झाले तर बाबर आझम याने 341 सामन्यांमध्ये 100 अर्धशतके केली आहेत. यामध्ये आंतरराष्ट्रीय अर्धशतकांचा देखील समावेश आहे. बाबर आझम याने 11 आंतरराष्ट्रीय शतके देखील ठोकली आहेत. याआधी तीन खेळाडूंनी हा रेकॅार्ड नावावर केला आहे. बाबर आझमने हा रेकॅार्ड कमी सामन्यामध्ये ऐतिहासिक कामगिरी केली आहे. बाबरच्या आधी, टी-20 क्रिकेटमध्ये सर्वात कमी डावांमध्ये 100 अर्धशतकांचा विक्रम हा विराट कोहलीच्या नावावर होता. विराट कोहली याने 401 डावांमध्ये 100 अर्धशतके झळकावली होती.
त्याचबरोबर डेव्हिड वॉर्नर आणि जोस बटलर यांनी देखील हा विक्रम केला आहे. पण डेव्हिड वॉर्नर आणि जोस बटलर यांनी विराट कोहलीपेक्षा जास्त सामन्यामध्ये ही कामगिरी केली आहे. हा पराक्रम करणारा बाबर आझम हा चौथा फलंदाज आहे.
क्वेटा ग्लॅडिएटर्स विरुद्ध पेशावर झल्मी यांच्यामध्ये सामना पार पडला या सामन्यामध्ये संघाचा कर्णधार बाबर आझम याने 51 चेंडूमध्ये 71 धावांची खेळी खेळली. यामध्ये त्याने 10 चौकार ठोकले आहेत.