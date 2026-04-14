PSL 2026 : 'तोंड वर करून फटका मारता येत नाही...' पत्रकार परिषदेमध्ये संतापला Babar Azam! स्ट्राईक रेटवर केले झाले प्रश्न उपस्थित

Babar Azam PSL 2026 press conference : भारतामध्ये सध्या आयपीएलचा हंगाम सुरू आहे तर शेजारील देशामध्ये पाकिस्तान सुपर लीग खेळवले जात आहे. मागील काही दिवसांपासून पीएसएलचे अनेक व्हिडिओ आणि वाद पाहायला मिळत आहेत. पाकिस्तान सुपर लीगमध्ये सामन्यांनंतरच्या पत्रकार परिषदा सामन्यांपेक्षाही अधिक रंजक होत चालल्या आहेत. विराट कोहलीप्रमाणे सामने जिंकून देण्याच्या आपल्या क्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्या एका पत्रकारावर नुकतेच संताप व्यक्त करणाऱ्या बाबर आझमने आता दुसऱ्या एका पत्रकारावर टीका केली आहे. पेशावर झल्मीचा कर्णधार बाबर आझमच्या टी२० कारकिर्दीतील सर्वात मोठी समस्या त्याचा स्ट्राइक रेट ही राहिली आहे. संघाचे प्रशिक्षक मिस्बाह-उल-हक यांनी सूचित केल्याप्रमाणे, त्याने आपल्या खेळात काही फेरबदल केले आहेत का, असे पत्रकार परिषदेत विचारले असता, बाबरचे उत्तर आश्चर्यकारक होते.
आपल्या स्ट्राईक रेटबद्दल विचारले असता, बाबर आझम म्हणाला, "वेगवेगळ्या धावसंख्येवर तुम्हाला वेगळ्या पद्धतीने खेळावे लागते. त्या वेळी काय अपेक्षित आहे आणि स्ट्राईक रेटवर खूप दबाव असतो. कराचीची खेळपट्टी अशी होती, ज्यावर आम्ही 240 धावा केल्या, पण दुसऱ्या दिवशी तीच खेळपट्टी नव्हती; त्यावर आम्ही जेमतेम 180 धावा केल्या. मला वाटते की या गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. दररोज खेळपट्टी सारखी नसते आणि तुम्ही दररोज एकाच पद्धतीने खेळू शकत नाही. तुम्हाला मेहनत करावी लागते. तुम्ही फक्त मान वर करून फटके मारू शकत नाही. एका दिवशी तुम्ही चांगले खेळाल, पण दुसऱ्या दिवशी तुम्हाला अधिक मेहनत करावी लागेल. तुम्हाला दररोज एक वेगळी रणनीती आखावी लागते."
बाबर आझमने पाकिस्तान सुपर लीगमध्ये पाच सामने खेळून 57.57 च्या प्रभावी सरासरीने 230 धावा केल्या आहेत. त्याचा स्ट्राइक रेट 130.68 राहिला आहे. या हंगामात सर्वाधिक धावा करण्याच्या बाबतीत तो लीगमध्ये तिसऱ्या क्रमांकावर आहे, परंतु अव्वल नऊ फलंदाजांमध्ये त्याचा स्ट्राइक रेट सर्वात कमी आहे. टी20 क्रिकेटच्या बदलत्या युगात, तरुण खेळाडू आता पहिल्या चेंडूपासूनच आक्रमकपणे फलंदाजी करतात. या युगात टिकून राहायचे असेल तर बाबरसारख्या खेळाडूंना आपल्या फलंदाजीच्या शैलीत बदल करावा लागेल. बिग बॅश लीगमध्येही त्याच्या स्ट्राइक रेटमुळे त्याच्यावर मोठ्या प्रमाणात टीका झाली होती.
सामन्याबद्दल बोलायचे झाल्यास, पेशावर झल्मीने पीएसएलमधील 22वा सामना जिंकला. चालू स्पर्धेतील हा त्यांचा पाचवा विजय असून, ते 11 गुणांसह पीएसएल गुणतालिकेत अव्वल स्थानी आहेत, तर मुलतान सुलतान्स 8 गुणांसह दुसऱ्या स्थानावर आहे.