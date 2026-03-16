'बाबर आझम मेंटली अनफिट', पाकिस्तानच्या माजी क्रिकेटरचा घणाघाती आरोप

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
पूजा पवार | Updated: Mar 16, 2026, 04:03 PM IST
Photo Credit - Social Media

Babar Azam : टी20 वर्ल्ड कप 2026 मधून (T20 World Cup 2026) पाकिस्तान सुपर 8 फेरीतून बाहेर पडला. त्यानंतर त्यांच्या पराभवाचा दुष्काळ काही जायचं नाव घेत नाहीये. नुकत्याच बांगलादेश विरुद्ध झालेल्या वनडे सीरिजमध्ये सुद्धा पाकिस्तानचा तिसऱ्या सामन्यात 11 धावांनी पराभव झाला ज्यामुळे बांगलादेशने वनडे सीरिज 2-1 ने जिंकली. अशातच आता पाकिस्तानचा माजी क्रिकेटर बासित अलीने (Basit Ali) बाबर आझमबाबत (Babar Azam) एक मोठं विधान केलंय. बासित अली म्हणाला की, 'बांगलादेशविरुद्ध नुकत्याच संपलेल्या वनडे सीरिजमध्ये बाबर आझम शारीरिकदृष्ट्या नाही तर मानसिकदृष्ट्या अनफिट होता'. 

Add Zee News as a Preferred Source

बाबर आझम मेंटली अनफिट : 

आकिब जावेदने केलेल्या एका विधानाच्या उत्तरात बासित अली म्हणाला की, 'बाबर आझममध्ये शारीरिकदृष्ट्या कोणतीही अडचण नव्हती, पण त्याने हे सुद्धा सांगितले की स्टार फलंदाजाने नंबर 4 वर बॅटिंग करताना कम्फरटेबल नव्हता. बासित अली पुढे म्हणाला की त्यांना आशा होती की बाबरची निवड झाली नसावी आणि त्यांनी स्पष्ट केले की या मानसिक स्थितीत चांगली कामगिरी करू शकणार नाही'.  बासित अलीने आपल्या युट्युब चॅनलवर म्हटलं की, 'बाबर आझम मानसिकदृष्ट्या अनफिट आहे. तो शारीरिकदृष्ट्या अनफिट नाही'. 

बासित अलीने हेड कोच माइक हेसनवर निशाणा साधला आणि त्यांच्यावर संघ निवडीतील त्यांची भूमिका ओलांडल्याचा आरोप केला. बासित म्हणाला, 'हा १५ लोकांचा संघ बनवणारा कोण आहे? ही काय त्याच्या काकाचा संघ आहे? तिथेच वनडे सीरीजबाबत बोलायचं झाल्यास पाकिस्तानला 2-1 ने बांगलादेशने पराभूत केलंय. अंतिम सामन्यात तन्झिद हसन तमीमने शतक झळकावले. सलमान अली आघानेही शतक झळकावले, परंतु पाकिस्तानने सीरिजमधील शेवटचा सामना हा ११ धावांनी गमावला.

हेही वाचा : IPL 2026: नवी जर्सी, नवा जोश! MI पासून CSK पर्यंत सर्वच संघांच्या जर्सीत बदल; पाहा खास Photos

 

टी20 वर्ल्ड कपमध्येही केलं होतं ड्रॉप : 

बाबर आझमला टी20 वर्ल्ड कप 2026 दरम्यान सुद्धा ड्रॉप करण्यात आले होते. बाबर आझमबाबत सिलेक्टर कमिटीने सांगितलं होतं की बाबर आझम अनफिट होता. पण बाबर कधीही असं वाटलं नाही की तो अनफिट आहे. तो फक्त फॉर्ममध्ये नव्हता आणि कोणीही ते थेट मान्य करू शकत नव्हते. म्हणूनच बासित अली यांनी हे विधान केले.

 

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

...Read More

Tags:
Babar Azammarathi newsCricket Newspakistan cricket

इतर बातम्या

इस्त्रायल-इराण युद्धादरम्यान UAE ने अचानक 19 भारतीयांना का...

विश्व