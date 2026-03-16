'बाबर आझम मेंटली अनफिट', पाकिस्तानच्या माजी क्रिकेटरचा घणाघाती आरोप

Babar Azam : टी20 वर्ल्ड कप 2026 मधून (T20 World Cup 2026) पाकिस्तान सुपर 8 फेरीतून बाहेर पडला. त्यानंतर त्यांच्या पराभवाचा दुष्काळ काही जायचं नाव घेत नाहीये. नुकत्याच बांगलादेश विरुद्ध झालेल्या वनडे सीरिजमध्ये सुद्धा पाकिस्तानचा तिसऱ्या सामन्यात 11 धावांनी पराभव झाला ज्यामुळे बांगलादेशने वनडे सीरिज 2-1 ने जिंकली. अशातच आता पाकिस्तानचा माजी क्रिकेटर बासित अलीने (Basit Ali) बाबर आझमबाबत (Babar Azam) एक मोठं विधान केलंय. बासित अली म्हणाला की, 'बांगलादेशविरुद्ध नुकत्याच संपलेल्या वनडे सीरिजमध्ये बाबर आझम शारीरिकदृष्ट्या नाही तर मानसिकदृष्ट्या अनफिट होता'.
आकिब जावेदने केलेल्या एका विधानाच्या उत्तरात बासित अली म्हणाला की, 'बाबर आझममध्ये शारीरिकदृष्ट्या कोणतीही अडचण नव्हती, पण त्याने हे सुद्धा सांगितले की स्टार फलंदाजाने नंबर 4 वर बॅटिंग करताना कम्फरटेबल नव्हता. बासित अली पुढे म्हणाला की त्यांना आशा होती की बाबरची निवड झाली नसावी आणि त्यांनी स्पष्ट केले की या मानसिक स्थितीत चांगली कामगिरी करू शकणार नाही'. बासित अलीने आपल्या युट्युब चॅनलवर म्हटलं की, 'बाबर आझम मानसिकदृष्ट्या अनफिट आहे. तो शारीरिकदृष्ट्या अनफिट नाही'.
बासित अलीने हेड कोच माइक हेसनवर निशाणा साधला आणि त्यांच्यावर संघ निवडीतील त्यांची भूमिका ओलांडल्याचा आरोप केला. बासित म्हणाला, 'हा १५ लोकांचा संघ बनवणारा कोण आहे? ही काय त्याच्या काकाचा संघ आहे? तिथेच वनडे सीरीजबाबत बोलायचं झाल्यास पाकिस्तानला 2-1 ने बांगलादेशने पराभूत केलंय. अंतिम सामन्यात तन्झिद हसन तमीमने शतक झळकावले. सलमान अली आघानेही शतक झळकावले, परंतु पाकिस्तानने सीरिजमधील शेवटचा सामना हा ११ धावांनी गमावला.
बाबर आझमला टी20 वर्ल्ड कप 2026 दरम्यान सुद्धा ड्रॉप करण्यात आले होते. बाबर आझमबाबत सिलेक्टर कमिटीने सांगितलं होतं की बाबर आझम अनफिट होता. पण बाबर कधीही असं वाटलं नाही की तो अनफिट आहे. तो फक्त फॉर्ममध्ये नव्हता आणि कोणीही ते थेट मान्य करू शकत नव्हते. म्हणूनच बासित अली यांनी हे विधान केले.