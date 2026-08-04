/PAK vs WI : बाबर आझमने स्वतःच्या पायावर झाडली गोळी, एक चुक अन् शतक हुकलं...

PAK vs WI Test : एकीकडे भारताचा संघ श्रीलंकेविरुद्ध मालिकेची तयारी करत आहे तर पाकिस्तान विरुद्ध वेस्ट इंडिज यांच्यामध्ये सध्या कसोटी मालिका सुरु आहे. दुसऱ्या कसोटीत पाकिस्तानच्या संघाने उल्लेखनीय पुनरागमन केले, ज्याचे श्रेय कर्णधार बाबर आझमला जाते. या सामन्यात पाकिस्तानचा कर्णधार बाबर आझमवर सर्वांच्या नजरा होत्या. त्याने या सामन्यात कमालीच कामगिरी केली, पहिल्या कसोटीत वेस्ट इंडिजकडून पाकिस्तानचा दारुण पराभव झाला होता, परंतु दुसऱ्या कसोटीत दोन्ही संघ बरोबरीच्या स्थितीत दिसत आहेत. त्रिनिदादमधील पोर्ट ऑफ स्पेन येथील क्वीन्स पार्क ओव्हलवर २ ऑगस्ट रोजी सुरू झालेल्या पाकिस्तानच्या कर्णधाराने कमालीची कामगिरी केली पण त्याचे नशीबाने साथ दिली नाही असे म्हंटले तरी वावगे ठरणार नाही.
पहिल्या डावात एक उल्लेखनीय खेळी खेळून चार वर्षांचा विजयाचा दुष्काळ संपवण्याची संधी मिळवली, पण स्वतःच्या चुकीमुळे त्याला पराभवाला सामोरे जावे लागले. याचा एक फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. बऱ्याच कालावधीनंतर पाकिस्तानचे कर्णधारपद भूषवणाऱ्या बाबर आझमने या सामन्याच्या पहिल्या डावात 88 धावा केल्या, पण त्याचे शतक हुकले. पाकिस्तानचा कर्णधार शतक पूर्ण करण्यापासून 12 धावांनी दूर राहिला. या डावात त्याने एकूण 147 चेंडूंचा सामना करत 10 चौकार आणि एका षटकाराच्या मदतीने 59.86 च्या स्ट्राईक रेटने 88 धावा केल्या. बाबर आझमची साथ नशिबाने दिली नाही. दुर्दैवाने तो धावबाद झाला. तो ब्रँडन किंगच्या गोलंदाजीवर धावबाद झाला.
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पहिल्या कसोटी सामन्यात बाबर आझमने पहिल्या डावात 23 धावा केल्या होत्या आणि दुसऱ्या डावात त्याने नाबाद 58 धावांची खेळी केली होती. डावाच्या 75व्या षटकाच्या पाचव्या चेंडूवर, बाबरने चेंडू कव्हरच्या दिशेने ढकलून एक धाव घेण्याचा प्रयत्न केला. दुसऱ्या टोकाला उभ्या असलेल्या अब्दुल्ला शफीकने ती धाव घेण्यास नकार दिला. बाबर परत येईपर्यंत खूप उशीर झाला होता. ब्रँडन किंगच्या थेट थ्रोने त्याचा खेळ संपवला होता. असे म्हटले जाते की, त्याने स्वतःच्या पायावर कुऱ्हाड मारून घेतली.
बाबर आझमने आपले शेवटचे कसोटी शतक 2022 मध्ये न्यूझीलंडविरुद्ध झळकावले होते. तेव्हापासून आतापर्यंत एकूण 1317 दिवस उलटले आहेत. या काळात बाबर परदेशात दोनदा 80 पेक्षा जास्त धावा करून पॅव्हेलियनमध्ये परतला आहे. या सामन्याबद्दल बोलायचे झाल्यास, वेस्ट इंडिजने पहिल्या डावात 344 धावा केल्या होत्या. प्रत्युत्तरात, ही बातमी लिहीपर्यंत पाकिस्तानने 6 गडी गमावून 312 धावा केल्या होत्या. अब्दुल्ला शफीक 128 धावा करून अजूनही खेळत आहे. युवा फलंदाज अझान अवैसनेही 55 धावा केल्या आहेत.