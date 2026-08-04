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PAK vs WI : बाबर आझमने स्वतःच्या पायावर झाडली गोळी, एक चुक अन् शतक हुकलं...

दुसऱ्या कसोटीत पाकिस्तानच्या संघाने उल्लेखनीय पुनरागमन केले, ज्याचे श्रेय कर्णधार बाबर आझमला जाते. या सामन्यात पाकिस्तानचा कर्णधार बाबर आझमवर सर्वांच्या नजरा होत्या. पाकिस्तानच्या कर्णधाराने कमालीची कामगिरी केली पण त्याचे नशीबाने साथ दिली नाही असे म्हंटले तरी वावगे ठरणार नाही. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Aug 04, 2026, 10:36 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 10:36 PM IST
PAK vs WI : बाबर आझमने स्वतःच्या पायावर झाडली गोळी, एक चुक अन् शतक हुकलं...
Image Credit: पाकिस्तान विरुद्ध वेस्ट इंडिज सामन्यात बाबर आझमचं शतक हुकलं (Photo - Social Media)

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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