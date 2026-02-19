टी-20 वर्ल्ड कप 2026 दरम्यान वाईट बातमी, सामन्यादरम्यान मधमाश्यांच्या हल्ल्यात भारतीय पंचाचा मृत्यू

Bee Attack During Cricket Match: वर्ल्ड कप ICC T20 World Cup) चा थरार शिगेला पोहोचलेला असताना देशभरातील क्रिकेटप्रेमींचे लक्ष आंतरराष्ट्रीय सामन्यांकडे लागले आहे. भारतीय संघ सुपर-8 फेरीत दाखल झाल्याने उत्साहाचे वातावरण आहे. मात्र याच काळात स्थानिक क्रिकेटविश्वातून आलेल्या एका दुर्दैवी घटनेने साऱ्यांनाच स्तब्ध केले आहे. क्रिकेट हा खेळ आनंद, स्पर्धा आणि क्रीडास्पिरिटसाठी ओळखला जातो; पण कधी कधी अनपेक्षित संकटे अशा प्रकारे कोसळतात की संपूर्ण क्रीडा समुदाय शोकसागरात बुडतो. उत्तर प्रदेशातील उन्नाव येथे अंडर-13 स्तरावरील सामना सुरू असताना मधमाश्यांच्या अचानक झालेल्या हल्ल्यात एका वरिष्ठ पंचांचा मृत्यू झाला. मैदानावर खेळ सुरू असताना कोणालाही कल्पना नव्हती की काही क्षणांतच परिस्थिती इतकी भीषण होईल. ड्रिंक्स ब्रेकदरम्यान मधमाश्यांचा थवा अचानक मैदानावर घिरट्या घालू लागला आणि काही क्षणांतच हल्ला चढवला. खेळाडू, पंच आणि उपस्थित प्रेक्षकांमध्ये एकच गोंधळ उडाला.
उन्नावमधील स्प्रू स्टेडियमवर YMCC आणि पॅरामाउंट संघांमध्ये अंडर-13 सामना सुरू होता. सामना रंगात आलेला असतानाच ड्रिंक्स ब्रेकदरम्यान अचानक मधमाश्यांच्या थव्याने मैदानावर हल्ला चढवला. काही क्षणांतच खेळाडू आणि पंचांमध्ये गोंधळ उडाला. अनेक जण जखमी झाले. या घटनेत वरिष्ठ पंच मानिक गुप्ता गंभीर जखमी झाले. हल्ल्यावेळी ते सुमारे दहा मिनिटे मधमाश्यांच्या वेढ्यात अडकले होते, अशी माहिती समोर आली आहे.
65 वर्षीय मानिक गुप्ता हे कानपूर क्रिकेट असोसिएशनशी संलग्न होते आणि स्थानिक स्तरावरील सामन्यात पंच म्हणून जबाबदारी पार पाडत होते. हल्ल्यानंतर त्यांना प्रथम उन्नावमधील खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. प्रकृती गंभीर झाल्याने त्यांना पुढे कानपूर येथील लाला लाजपत राय रुग्णालय आणि नंतर लक्ष्मीपत सिंघानिया इन्स्टिट्यूट ऑफ कार्डिओलॉजी येथे हलवण्यात आले. मात्र डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले.
या घटनेत अन्य पंच आणि काही खेळाडू जखमी झाले असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत.
कानपूर क्रिकेट असोसिएशनचे पदाधिकारी यांनी मानिक गुप्ता यांच्या निधनाबद्दल तीव्र दुःख व्यक्त केले. ते खेळासाठी समर्पित आणि कर्तव्यदक्ष पंच होते, अशी भावना व्यक्त करण्यात आली. त्यांच्या कुटुंबियांसोबत संघटना खंबीरपणे उभी राहील आणि शक्य ती सर्व मदत करेल, असेही सांगण्यात आले.
या घटनेनंतर स्थानिक सामन्यांमधील सुरक्षाव्यवस्थेबाबत प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत. मैदानावरील अशा प्रकारच्या नैसर्गिक धोक्यांपासून खेळाडू आणि अधिकाऱ्यांचे संरक्षण कसे करावे, यावर चर्चा सुरू झाली आहे.
क्रिकेट हा उत्साह आणि आनंद देणारा खेळ असला तरी उन्नावमध्ये घडलेल्या या दुर्दैवी घटनेने सर्वांनाच हादरवून सोडले आहे.