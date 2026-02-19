English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
  • टी-20 वर्ल्ड कप 2026 दरम्यान वाईट बातमी, सामन्यादरम्यान मधमाश्यांच्या हल्ल्यात भारतीय पंचाचा मृत्यू

टी-20 वर्ल्ड कप 2026 दरम्यान वाईट बातमी, सामन्यादरम्यान मधमाश्यांच्या हल्ल्यात भारतीय पंचाचा मृत्यू

Indian umpire dies: टी-20 वर्ल्ड कप 2026 सुरु आहे. याच्यादरम्यान सामना सुरु असतानाच मधमाश्यांच्या हल्ला झाला आणि यामध्ये एका वरिष्ठ भारतीय पंचाचा मृत्यू झाला आहे.     

तेजश्री गायकवाड | Updated: Feb 19, 2026, 12:41 PM IST
टी-20 वर्ल्ड कप 2026 दरम्यान वाईट बातमी, सामन्यादरम्यान मधमाश्यांच्या हल्ल्यात भारतीय पंचाचा मृत्यू
Bad news amid T20 World Cup 2026 Indian umpire dies in swarm of bee attack during cricket match at UP

Bee Attack During Cricket Match: वर्ल्ड कप ICC T20 World Cup) चा थरार शिगेला पोहोचलेला असताना देशभरातील क्रिकेटप्रेमींचे लक्ष आंतरराष्ट्रीय सामन्यांकडे लागले आहे. भारतीय संघ सुपर-8 फेरीत दाखल झाल्याने उत्साहाचे वातावरण आहे. मात्र याच काळात स्थानिक क्रिकेटविश्वातून आलेल्या एका दुर्दैवी घटनेने साऱ्यांनाच स्तब्ध केले आहे. क्रिकेट हा खेळ आनंद, स्पर्धा आणि क्रीडास्पिरिटसाठी ओळखला जातो; पण कधी कधी अनपेक्षित संकटे अशा प्रकारे कोसळतात की संपूर्ण क्रीडा समुदाय शोकसागरात बुडतो. उत्तर प्रदेशातील उन्नाव येथे अंडर-13 स्तरावरील सामना सुरू असताना मधमाश्यांच्या अचानक झालेल्या हल्ल्यात एका वरिष्ठ पंचांचा मृत्यू झाला. मैदानावर खेळ सुरू असताना कोणालाही कल्पना नव्हती की काही क्षणांतच परिस्थिती इतकी भीषण होईल. ड्रिंक्स ब्रेकदरम्यान मधमाश्यांचा थवा अचानक मैदानावर घिरट्या घालू लागला आणि काही क्षणांतच हल्ला चढवला. खेळाडू, पंच आणि उपस्थित प्रेक्षकांमध्ये एकच गोंधळ उडाला.

Add Zee News as a Preferred Source

कसा झाला हल्ला?

उन्नावमधील स्प्रू स्टेडियमवर YMCC आणि पॅरामाउंट संघांमध्ये अंडर-13 सामना सुरू होता. सामना रंगात आलेला असतानाच ड्रिंक्स ब्रेकदरम्यान अचानक मधमाश्यांच्या थव्याने मैदानावर हल्ला चढवला. काही क्षणांतच खेळाडू आणि पंचांमध्ये गोंधळ उडाला. अनेक जण जखमी झाले. या घटनेत वरिष्ठ पंच मानिक गुप्ता गंभीर जखमी झाले. हल्ल्यावेळी ते सुमारे दहा मिनिटे मधमाश्यांच्या वेढ्यात अडकले होते, अशी माहिती समोर आली आहे.

धावपळ, पण प्रयत्न अपयशी

65 वर्षीय मानिक गुप्ता हे कानपूर क्रिकेट असोसिएशनशी संलग्न होते आणि स्थानिक स्तरावरील सामन्यात पंच म्हणून जबाबदारी पार पाडत होते. हल्ल्यानंतर त्यांना प्रथम उन्नावमधील खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. प्रकृती गंभीर झाल्याने त्यांना पुढे कानपूर येथील लाला लाजपत राय रुग्णालय आणि नंतर लक्ष्मीपत सिंघानिया इन्स्टिट्यूट ऑफ कार्डिओलॉजी येथे हलवण्यात आले. मात्र डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले.

या घटनेत अन्य पंच आणि काही खेळाडू जखमी झाले असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत.

क्रिकेटविश्वात शोककळा

कानपूर क्रिकेट असोसिएशनचे पदाधिकारी यांनी मानिक गुप्ता यांच्या निधनाबद्दल तीव्र दुःख व्यक्त केले. ते खेळासाठी समर्पित आणि कर्तव्यदक्ष पंच होते, अशी भावना व्यक्त करण्यात आली. त्यांच्या कुटुंबियांसोबत संघटना खंबीरपणे उभी राहील आणि शक्य ती सर्व मदत करेल, असेही सांगण्यात आले.

सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह

या घटनेनंतर स्थानिक सामन्यांमधील सुरक्षाव्यवस्थेबाबत प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत. मैदानावरील अशा प्रकारच्या नैसर्गिक धोक्यांपासून खेळाडू आणि अधिकाऱ्यांचे संरक्षण कसे करावे, यावर चर्चा सुरू झाली आहे.

क्रिकेट हा उत्साह आणि आनंद देणारा खेळ असला तरी उन्नावमध्ये घडलेल्या या दुर्दैवी घटनेने सर्वांनाच हादरवून सोडले आहे.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
T20 World Cup 2026UPIndian umpire dies

इतर बातम्या

IND vs NED: "डोकेदुखीही फायदेशीर.." सूर्यकुमार या...

स्पोर्ट्स