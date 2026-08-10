/फुटबॉलच्या ग्राउंडमधून बॉल थेट रस्त्यावर गेला अन् घडली भयंकर घटना, Video Viral

Football News : उरुग्वेमध्ये एका सेकंड डिव्हिजनच्या फुटबॉल सामन्यादरम्यान एक विचित्र घटना घडली. जेव्हा मैदानावरून मारलेल्या एका 'क्लियरन्स' शॉटमुळे जवळच्या महामार्गावर कारचा अपघात झाला. ही असामान्य घटना थेट टीव्हीवर चित्रित झाली आणि सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल झाली. सदर घटना एस्टाडियो पार्क ANCAP मध्ये उरुग्वे मोंटेवीडियो आणि पायसंडू यांच्या सामन्यादरम्यान घडली. जेव्हा पायसंडूने प्रत्युत्तरात अटॅक केला आणि तो उरुग्वे मोंटेवीडियोच्या डिफेंडर रिचर्ड नुनेज़ने जबरदस्त पद्धतीने बॉलला दूर केलं. बॉल मैदानाच्या आत राहण्याऐवजी बाउंड्री वॉलच्या वरून उडून स्टेडियम जवळून जाणाऱ्या रस्त्यावर जाऊन पडला.
हायवेवर अचानकपणे बॉल आल्याने रस्त्यावरून जाणाऱ्या व्हाईट कारला अचानक ब्रेक लावावा लागला. त्याच्या मागून आलेली कार अर्जंट ब्रेक लावू शकली नाही आणि दोन्ही कार एकमेकांवर धडकल्या. फुटबॉल सामना कव्हर करत असलेल्या कॅमेऱ्याने ही रस्त्यावर झालेली अपघाताची घटना सुद्धा रेकॉर्ड केली. ज्यामुळे सामना लाईव्ह पाहणाऱ्या खेळाडूंना सुद्धा ही घटना दिसली आणि ते देखील हैराण झाले.
चांगली गोष्ट अशी होती की या दुर्घटनेत कोणालाही गंभीर दुखापत झाली नाही. रिपोर्टमध्ये सांगितल्यानुसार अपघातात गाड्यांचं किरकोळ नुकसान झालं असून या घटनेने स्टेडियमच्या आजूबाजूच्या परिसरातील सुरक्षा व्यवस्थेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. मैदानालगतच एक गजबजलेला हायवे असल्याने, या अचानक रस्त्यावर आलेल्या फ़ुटबॉलमुळे कदाचित अधिक गंभीर अपघात होऊ शकला असता.
A defender in Uruguay clears the fucking ball and it causes a car crash pic.twitter.com/QHgQ4gXIHNThe_Forty_Four August 8, 2026
सामान पुन्हा सुरु होण्यापूर्वी उपस्थित संबंधित अधिकाऱ्यांनी परिस्थिती सावरली आणि बॉल पुन्हा मागवला. ज्यामुळे खेळ काही वेळासाठी थांबण्यात आला होता. उरुग्वे मोंटेव्हिडिओने 1-0 असा विजय मिळवला, परंतु स्टेडियमच्या अगदी बाहेर घडलेल्या एका असाधारण घटनेच्या तुलनेत सामन्याचा निकाल दुय्यम ठरला.