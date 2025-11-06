सामन्यातला चेंडू आता घरी नेता येणार! 'या' देशाने घेतला मोठा निर्णय; पण फक्त 'या' अटीवर

Sports Updates: क्रिकेट या खेळाचा चहाते वर्ग खूप मोठा आहे. क्रिकेटर्सची ऑटोग्राफ घेणे, त्यांच्या नावाचे टॅटू काढणे, हे क्रिकेटप्रेमींना खूपच आवडते. सामना पाहायला जाणाऱ्याना स्टॅडियमध्ये बऱ्याच नियमांचे पालन करावे लागते. क्रिकेट चाहते सामन्यांची तिकिटे खरेदी करण्यासाठी मोठी रक्कम मोजतात. ते फक्त स्टेडियममध्ये बसून सामन्याचा आनंद घेतात. सामन्या दरम्यान प्रेक्षकांना तिथे केवळ पाणी मिळते त्याशिवाय चाहते स्टेडियममधून काहीही घेऊन जाऊ शकत नाहीत. अशातच एका देशाने क्रिकेट सामन्यादरम्यांचा सुमारे 20,000 रुपयांचा बॉल मोफत घरी घेऊन जाण्याची परवानगी दिली आहे. पण एका अटीवरच हा चेंडू तुम्ही घेऊन जाऊ शकता.
या महागड्या चेंडूचं नाव काय?
कोणत्याही प्रीमियर लिगमध्ये किंवा प्रीमियर व्हाईट-बॉल स्पर्धेत वापरला जाणारा चेंडू 'कुकाबुरा' बॉल असतो. 'कुकाबुरा' व्हाईट बॉलची किंमत सुमारे 20,000 रुपये असते. जर एकाद्या चाहत्याला कोणत्याही सामन्याच्या पहिल्या डावात तो चेंडू हाती लागला तर त्या चाहत्यासाठी मेजवानीच ठरेल?
अट काय आहे?
चेंडू घरी घेऊन जाण्यासाठी एक साधा सोप्पा नियम आहे. बिग बॅश लिग या सामन्यांच्या कोणत्याही डावाच्या पहिल्या ओव्हरमध्ये जर चेंडू चाहत्यांकडे गेला आणि त्याने झेल घेतला तर तो चेंडू चाहता घरी घेऊन जाऊ शकतो. आधी हा चेंडू चाहत्यांना परत करावा लागत असे.
हा निर्णय घेणरा देश कोणता?
20 हजार किमतीचा चेंडू चाहत्यांना देण्याचा निर्णय घेणारा देश दुसरा तिसरा कोणी नसुन ऑस्ट्रेलिया आहे.
ऑस्ट्रेलियाचा पुरुष राष्ट्रीय क्रिकेट संघ इंग्लंडसोबत सर्वात जुना संघ आहे, ज्याने 1877 मध्ये पहिला कसोटी सामना खेळला. ऑस्ट्रेलियाने एकदिवसीय विश्वचषक सर्वाधिक वेळा जिंकला आहे. त्यांनी एकदिवसीय विश्वचषक सहा वेळा जिंकले आहे
ऑस्ट्रेलिया कसोटी क्रिकेटमध्ये एक मजबूत संघ आहे आणि त्यांनी अनेक कसोटी सामने जिंकले आहेत. सर्वात बलाढ्य क्रिकेट संघांमध्ये ऑस्ट्रेलियाचं नाव सर्वप्रथम घेतले जाते. भारताप्रमाणे ऑस्ट्रेलिया या देशातही क्रिकेटचा चाहते वर्ग खूपच मोठ्ठा आहे.