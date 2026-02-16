English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Ind vs Pak : पाकिस्तानच्या 'या' प्रांतामध्ये भारताच्या विजयाचं भारताइतकच जंगी सेलिब्रेशन; पाहा व्हिडीओ

Ind vs Pak : भारत आणि पाकिस्तान या दोन संघामध्ये टी20 वर्ल्ड कपसाठी सामना रंगला. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील सामना हा कायमच चर्चेचा विषय असतो. T20 सामन्यात भारताने दणदणीत विजय मिळवलो. याचा आनंद पाकिस्तानच्या प्रांतात झाल्याने त्याची जोरदार चर्चा रंगली आहे. पाहा या सेलिब्रेशनचा व्हिडीओ. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Feb 16, 2026, 03:14 PM IST
T20 World Cup : भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील टी-२० सामन्यात भारताने पाकिस्तानला ज्या पद्धतीने हरवले त्यामुळे केवळ भारतातच आनंद झाला नाही तर शेजारील पाकिस्तानच्या काही भागात मोठ्या प्रमाणात जल्लोष झाला. स्वातंत्र्यासाठी संघर्ष करणाऱ्या बलुचिस्तानमध्ये लोकांनी पारंपारिक नृत्याने विजय साजरा केला. अफगाणिस्तानचे लोकही प्रचंड उत्साहात होते, कारण त्यांचे संबंध ताणलेले आहेत आणि पाकिस्तान पराभूत झाला होता. त्यांनी भारतीय संघाचा विजय उघडपणे साजरा केला, तर पाकिस्तानी टीव्ही शोमध्येही त्यांच्या संघाच्या अपमानास्पद पराभवाचा निषेध करण्यात आला.

पारंपरिक नृत्यातून व्यक्त केला आनंद 

कोलंबोमध्ये पाकिस्तानच्या दारुण पराभवानंतर पाकिस्तानच्या अनेक भागात शोककळा पसरली असताना, बलुचिस्तानमधून जल्लोषाचे वृत्त समोर आले आहे. सोशल मीडियावर फिरणाऱ्या एका व्हिडिओमध्ये बलुचिस्तानचे तरुण रस्त्यावर उतरून पारंपारिक शैलीत नाचत आणि भारताच्या विजयाचा आनंद साजरा करताना दिसत आहेत. हा व्हिडिओ पाकिस्तानपासून स्वातंत्र्याची मागणी करणाऱ्या अनेक काळापासूनच्या भागातील असल्याचे म्हटले जात आहे.

बलुचिस्तानमध्ये आनंदाला उधान 

हा व्हिडिओ बलुचिस्तानशी जोडलेल्या एका सोशल मीडिया अकाउंटवरून शेअर करण्यात आला आहे. या व्हिडिओमध्ये तरुणांना टीम इंडियाचा विजय साजरा करताना दाखवण्यात आले आहे. या व्हिडिओची सत्यता अधिकृतपणे पुष्टी करता येत नसली तरी, त्यामुळे भारत-पाकिस्तान क्रिकेट स्पर्धेत एक नवीन राजकीय आणि सामाजिक कथा निर्माण झाली आहे. हा व्हिडिओ भारतीय चाहत्यांमध्ये अभिमान आणि उत्साहाचे कारण बनला आहे.

भारत पाक सामना म्हणजे एक प्रकारची भावना 

भारतीय गोलंदाज आणि फलंदाजांनी मैदानावर 61 धावांनी पाकिस्तानचा दणदणीत पराभव केला, तर बलुचिस्तानसारख्या प्रदेशातून येणाऱ्या व्हिडिओंनी पाकिस्तानच्या दुखापतींमध्ये अपमानाची भर घातली आहे. कोलंबो ते बलुचिस्तानपर्यंत, भारताच्या विजयाचे सेलिब्रेशन हे दाखवून देते की टीम इंडियाचे वर्चस्व केवळ क्रिकेटच्या मैदानापुरते मर्यादित नाही तर ते भावनांच्या खोलवर पसरलेले आहे.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
IND vs PAK T20 World Cupindia vs pakistanT 20 world cup 2026balochistanBalochistan Celebration

