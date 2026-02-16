Ind vs Pak : पाकिस्तानच्या 'या' प्रांतामध्ये भारताच्या विजयाचं भारताइतकच जंगी सेलिब्रेशन; पाहा व्हिडीओ

T20 World Cup : भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील टी-२० सामन्यात भारताने पाकिस्तानला ज्या पद्धतीने हरवले त्यामुळे केवळ भारतातच आनंद झाला नाही तर शेजारील पाकिस्तानच्या काही भागात मोठ्या प्रमाणात जल्लोष झाला. स्वातंत्र्यासाठी संघर्ष करणाऱ्या बलुचिस्तानमध्ये लोकांनी पारंपारिक नृत्याने विजय साजरा केला. अफगाणिस्तानचे लोकही प्रचंड उत्साहात होते, कारण त्यांचे संबंध ताणलेले आहेत आणि पाकिस्तान पराभूत झाला होता. त्यांनी भारतीय संघाचा विजय उघडपणे साजरा केला, तर पाकिस्तानी टीव्ही शोमध्येही त्यांच्या संघाच्या अपमानास्पद पराभवाचा निषेध करण्यात आला.
कोलंबोमध्ये पाकिस्तानच्या दारुण पराभवानंतर पाकिस्तानच्या अनेक भागात शोककळा पसरली असताना, बलुचिस्तानमधून जल्लोषाचे वृत्त समोर आले आहे. सोशल मीडियावर फिरणाऱ्या एका व्हिडिओमध्ये बलुचिस्तानचे तरुण रस्त्यावर उतरून पारंपारिक शैलीत नाचत आणि भारताच्या विजयाचा आनंद साजरा करताना दिसत आहेत. हा व्हिडिओ पाकिस्तानपासून स्वातंत्र्याची मागणी करणाऱ्या अनेक काळापासूनच्या भागातील असल्याचे म्हटले जात आहे.
Baloch in Pakistan celebrate India thrashing Pakistan at the T20 World Cup. pic.twitter.com/SK2HiJK5Jx
— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) February 15, 2026
हा व्हिडिओ बलुचिस्तानशी जोडलेल्या एका सोशल मीडिया अकाउंटवरून शेअर करण्यात आला आहे. या व्हिडिओमध्ये तरुणांना टीम इंडियाचा विजय साजरा करताना दाखवण्यात आले आहे. या व्हिडिओची सत्यता अधिकृतपणे पुष्टी करता येत नसली तरी, त्यामुळे भारत-पाकिस्तान क्रिकेट स्पर्धेत एक नवीन राजकीय आणि सामाजिक कथा निर्माण झाली आहे. हा व्हिडिओ भारतीय चाहत्यांमध्ये अभिमान आणि उत्साहाचे कारण बनला आहे.
भारतीय गोलंदाज आणि फलंदाजांनी मैदानावर 61 धावांनी पाकिस्तानचा दणदणीत पराभव केला, तर बलुचिस्तानसारख्या प्रदेशातून येणाऱ्या व्हिडिओंनी पाकिस्तानच्या दुखापतींमध्ये अपमानाची भर घातली आहे. कोलंबो ते बलुचिस्तानपर्यंत, भारताच्या विजयाचे सेलिब्रेशन हे दाखवून देते की टीम इंडियाचे वर्चस्व केवळ क्रिकेटच्या मैदानापुरते मर्यादित नाही तर ते भावनांच्या खोलवर पसरलेले आहे.