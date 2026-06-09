/BAN vs AUS : क्रिकेटविश्वात खळबळ, 21 वर्षांनंतर बांगलादेशचा ऑस्ट्रेलियावर दणदणीत विजय!

BAN vs AUS : बांग्लादेश विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया यांच्यामध्ये तीन एकदिवसीय सामन्यांची मालिकेचे आयोजन करण्यात आले आहे. बांग्लादेश विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया यांच्यामध्ये आज सामना पार पडला, या सामन्यात बांग्लादेशच्या संघाने विजय मिळवून सर्वांनाच चकित केले आहे. तब्बल 21 वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर या फॉरमॅटमध्ये ऑस्ट्रेलियन संघाला हरवल्यामुळे बांगलादेशसाठी हा विजय अधिकच विशेष आहे. सामन्यावर पावसाचा परिणाम झाला आणि निकाल डकवर्थ-लुईस-सेटिंग (DLS) नियमानुसार ठरवण्यात आला. मोसादेक होसेन आणि नाहिद राणा यांच्या दमदार कामगिरीच्या जोरावर बांगलादेशने ऑस्ट्रेलियाला पहिल्या एकदिवसीय सामन्यात पराभूत केले.
बांग्लादेश विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया सामन्याबद्दल सांगायचे झाले तर या सामन्यात पावसामुळे अडथळा आला होता. बांग्लादेशच्या संघाने या सामन्यात पहिले फलंदाजी करत 8 विकेट्स गमावून 284 धावा केल्या होत्या. तर दुसऱ्या डावामध्ये बांग्लादेशने ऑस्ट्रेलियाचे 9 विकेट्स घालवले आणि 191 धावाच कांगारुंनी केली. बांग्लादेशने हा सामना डीएलएस पद्धतीने 86 धावांनी विजय मिळवला.
Pacers inspire Bangladesh to their second ODI win against Australia— ICC (@ICC) June 9, 2026
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बांग्लादेशच्या फलंदाजीबद्दल सांगायचे झाले तर मोसादेकने नाबाद 86 धावा या सामन्यात केल्या. त्याचे चार वर्षानंतर बांग्लादेशच्या संघामध्ये पुनरागमन झाले आहे. त्याने या सामन्यात फलंदाजीने सर्वाचे लक्ष वेधले, मोसादेकला बांगलादेशच्या एकदिवसीय संघात संधी मिळत नव्हती. जेव्हा त्याला अखेर ढाका येथील या सामन्यात संधी मिळाली, तेव्हा त्याने उत्कृष्ट फलंदाजीचे प्रदर्शन केले. होसेनचा शेवटचा सामना हा 2022 मध्ये हरारे खेळला होता. या सामन्यात ऑस्ट्रेलियाची निराशाजनक कामगिरी पाहायला मिळाली.
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ऑस्ट्रेलिया 285 धावांचे लक्ष्य गाठताना सुरुवातीला फलंदाजी फेल झाली आणि त्यामुळे संघ अडचणीत आढळला. बांगलादेशकडून नाहिद राणाने उत्कृष्ट गोलंदाजी करत चार बळी घेतले. कांगारूंसाठी कॅमेरॉन ग्रीनने (52*) अर्धशतक झळकावले, पण विजय मिळवण्यासाठी ते पुरेसे नव्हते. ऑस्ट्रेलियाने 42.2 षटकांत 9 गडी गमावून 191 धावा केल्या होत्या. त्यानंतर पावसामुळे खेळात व्यत्यय आला, परंतु सामन्याचा निकाल डकवर्थ-लुईस-सेवेनुसार (DLS) लावण्यात आला.