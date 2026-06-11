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BAN vs AUS : क्रिकेट विश्वात मोठा उलटफेर! ऑस्ट्रेलियाला सलग दोन धक्के, बांगलादेशची ऐतिहासिक मालिका

BAN vs AUS 2nd ODI : दुसऱ्या एकदिवसीय सामन्यात ऑस्ट्रेलियाला 5 विकेट्स राखून पराभूत करून बांगलादेशने ऐतिहासिक कामगिरी केली. या दोन्ही सामन्यांमध्ये बांग्लादेशच्या गोलंदाजाची प्रभावशाली कामगिरी पाहायला मिळाली. या सामन्यातील कामगिरीचा सविस्तर अहवाल घ्या. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Jun 11, 2026, 09:41 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 10:48 PM IST
BAN vs AUS : क्रिकेट विश्वात मोठा उलटफेर! ऑस्ट्रेलियाला सलग दोन धक्के, बांगलादेशची ऐतिहासिक मालिका

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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