/BAN vs AUS : क्रिकेट विश्वात मोठा उलटफेर! ऑस्ट्रेलियाला सलग दोन धक्के, बांगलादेशची ऐतिहासिक मालिका

BAN vs AUS 2nd ODI : बांग्लादेश विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया यांच्यामध्ये एकदिवसीय मालिकेचा दुसरा सामना खेळवण्यात आला. या मालिकेच्या दुसऱ्या सामन्यात बांग्लादेशने ऑस्ट्रेलियाला पराभूत करुन मालिका नावावर केली आहे. दुसऱ्या एकदिवसीय सामन्यात ऑस्ट्रेलियाला 5 विकेट्स राखून पराभूत करून बांगलादेशने ऐतिहासिक कामगिरी केली. या विजयासह, बांगलादेशने ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध आपला पहिला एकदिवसीय मालिका विजय नोंदवला आणि तीन सामन्यांच्या एकदिवसीय मालिकेत 2-0 अशी अभेद्य आघाडी घेतली. या दोन्ही सामन्यांमध्ये बांग्लादेशच्या गोलंदाजाची प्रभावशाली कामगिरी पाहायला मिळाली. या सामन्यातील कामगिरीचा सविस्तर अहवाल घ्या.
बांग्लादेश विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया यांच्यामध्ये मालिकेच्या दुसऱ्या सामन्यात ऑस्ट्रेलियाने नाणेफेक जिकून पहिले फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. या सामन्यामध्ये ऑस्ट्रेलियाने पहिले फलंदाजी करत 8 विकेट्स गमावून 187 धावा केल्या. सामन्यादरम्यान पाऊस आला आणि त्यामुळे 42 ओव्हरचा खेळ खेळवण्यात आला. या सामन्यात 187 धावांचे लक्ष बांग्लादेशने सहज पार केले, बांग्लादेशने हे लक्ष 5 विकेट्स गमावून 195 धावा केल्या आणि सामन्यात विजय मिळवला. बांगलादेशने यापूर्वी 2021 मध्ये ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध एक टी-20 मालिका जिंकली होती, परंतु एकदिवसीय क्रिकेटमधील हा त्यांचा पहिला मालिका विजय आहे.
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याआधी झालेल्या दोन्ही संघांमध्ये खेळल्या गेलेल्या चारही एकदिवसीय मालिका ऑस्ट्रेलियाने 3-0 ने जिंकल्या होत्या. या सामन्यातील बांग्लादेशच्या कामगिरीबद्दल सांगायचे झाले तर बांग्लादेशची सुरुवात फार काही चांगली झाली नाही. संघाचा सलामीवीर फलंदाज तन्झिद हसन तमीम हा पहिल्याच ओव्हरमध्ये बाद झाला, त्यानंतर मग सौम्य सरकार आणि नाझमुल होसेन शांतो यांच्यामध्ये कमालीची भागिदारी केली. सौम्य सरकार (42) आणि नाझमुल होसेन शांतो (41) यांनी दुसऱ्या विकेटसाठी 86 धावा जोडून डाव सावरला.
या मालिकेचा शेवटचा सामना शिल्लक आहे, या सामन्यात ऑस्ट्रेलियासाठी सर्वाधिक धावा मार्नस लबुशेन याने केल्या त्याने आजच्या सामन्यात अर्धशतक ठोकले. झेवियर बार्टलेट याने संघासाठी अर्धशतक झळकावले, त्याने आजच्या सामन्यात 52 धावा केल्या तर मार्नस लबुशेन याने संघासाठी 55 धावांची खेळी खेळली. पण ते संघाला विजयापर्यत नेण्यात अपयशी ठरले.
Bangladesh continue their impressive run and win their first ODI series against Australia— ICC (@ICC) June 11, 2026
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