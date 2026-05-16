/BAN VS PAK : टेस्ट मॅचदरम्यान खेळाडूसोबत घडला भयंकर अपघात, मैदानातून स्ट्रेचरवरून न्यावं लागलं बाहेर

BAN VS PAK Test Series Hassan Ali Injury : पाकिस्तान क्रिकेट संघाचा वेगवान गोलंदाज हसन अली याला गंभीर दुखापत झाली आहे. बांगलादेश विरुद्ध पाकिस्तान दुसऱ्या टेस्ट सामन्यादरम्यान ही घटना घडली. स्टार गोलंदाजाच्या दुखापतीमुळे पाकिस्तान क्रिकेट संघाला धक्का बसला आहे.
Hassan Ali Injury : बांगलादेश विरुद्ध पाकिस्तान (BAN VS PAK) यांच्या टेस्ट सीरिजमधील दुसरा सामना खेळवला जात असून या सामन्यादरम्यान पाकिस्तान क्रिकेट संघाचा वेगवान गोलंदाज हसन अली याला गंभीर दुखापत झाली. सदर घटना इनिंगच्या आठव्या ओव्हरमध्ये घडली असून यात तंजीद अहमदने खेळलेल्या एका सरळ शॉटवर कॅच पकडण्याच्या प्रयत्नात त्याला ही दुखापत झाली. शॉट रोखण्याच्या प्रयत्नात असताना हसन अलीने बॅलेन्स गमावला आणि तो पीचवर कोसळला. यादरम्यान त्याचं डोकं जमिनीवर आदळलं ज्यामुळे त्याला स्ट्रेचरवरून बाहेर घेऊन जाण्यात आले.
दुखापत होण्यापूर्वी गोलंदाज हसन अलीने 4.5 ओव्हर गोलंदाजी केली, ज्यात त्याने फक्त 13 धावा खर्च केल्या. हसन अलीने नव्या बॉलने पाकिस्तानसाठी चांगली गोलंदाजी केली. मात्र नंतर त्याला झालेल्या दुखापतीने पाकिस्तान संघाला मोठा धक्का बसला आहे. हसन अलीला स्ट्रेचरवरून मैदानाबाहेर नेण्यात आलं, त्याची दुखापत नेमकी किती गंभीर आहे याबाबत माहिती समोर आलेली नाही, मात्र जर दुखापत गंभीर असली तर संघाला रिप्लेसमेंट घ्यावी लागेल.
बांगलादेश विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यात दुसऱ्या टेस्ट सामन्यात पाकिस्तानचा कर्णधार शान मसूदने टॉस जिंकला. टॉस जिंकल्यावर पाकिस्तानने गोलंदाजी निवडली. पहिल्या ओव्हरच्या दुसऱ्या बॉलवर त्यांनी मोहम्मद हसन जॉयला माघारी धाडलं. तंजीद हसनने मोमीनुल हकसोबत खेळी सांभाळली. तंजीद आणि मोमीनुल या दोघांनी दुसऱ्या विकेटसाठी 44 धावांची पार्टनरशिप झाली. तंजीद 34 बॉलमध्ये 26 धावा करून बाद झाला तर मोमीनुलने 41 बॉलमध्ये 22 धावांचं योगदान दिलं.
पाकिस्तानच्या गोलंदाजी समोर बांगलादेशने लंच ब्रेकपूर्वी 63 धावा केल्या होत्या. यात त्याने तीन विकेट गमावले होते. पण त्यानंतर, नाझमुल हसन शांतो आणि मुशफिकुर रहीम यांनी दुपारच्या जेवणाच्या विश्रांतीपर्यंत आपली विकेट सांभाळत संघाची धावसंख्या 100 च्या पुढे नेली. दिवसाच्या पहिल्या सत्रात पाकिस्तानकडून मोहम्मद अब्बासने दोन आणि खुर्रम शहजादने एक विकेट घेतली.
The moment when Hasan Ali got injured.Amir (Khanu_3) May 16, 2026
Prayers for him, May Allah bless him with
Speedy recovery pic.twitter.com/hr54yEAZ0e
पाकिस्तान विरुद्ध बांगलादेश यांच्यात टेस्ट सीरिज खेळवली जात असून या सीरिजमधील पहिल्या टेस्ट सामन्यात बांगलादेशने 104 धावांनी पराभव केला. बांगलादेशने पहिले फलंदाजी करताना 413 धावा केल्या मात्र पाकिस्तानची पहिली इनिंग ही 386 धावांवर आटोपली. पहिल्या इनिंगमध्ये 27 धावांची आघाडी घेणाऱ्या बांगलादेशने दुसऱ्या इनिंगमध्ये 240 धावा केल्या. बांगलादेशकडून कर्णधार नजमुल हुसैन शान्तोने पहिल्या इनिंगमध्ये शतक ठोकलं तर दुसऱ्या इनिंगमध्ये 87 धावांची महत्वपूर्ण खेळी केली. पाकिस्तानला विजयासाठी 268 धावांची आवश्यकता असताना संपूर्ण संघ 163 धावांवर आटोपला. त्यामुळे बांगलादेशने सीरिजमध्ये 1-0 ने आघाडी घेतली.